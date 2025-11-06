Už je to 40 let. Bečov si připomíná výročí objevení jedné z nejvzácnějších památek

Jitka Dolanská
  10:55
Čtyřicet let ležel jeden z největších pokladů v Česku zakopaný v zemi. Na své objevení čekal pod podlahou zámecké kaple v Bečově nad Teplou, obložený desítkami lahví vín a koňaků. Oslavy 40. výročí objevení relikviáře svatého Maura v Bečově vyvrcholí o víkendu.
Danny Douglas (červený svetr) a kriminalista František Maryška relikviář před...

Danny Douglas (červený svetr) a kriminalista František Maryška relikviář před dvaceti lety objevili. (31. října 2015) | foto: Martin Stolař, MAFRA

Danny Douglas (červený svetr) a kriminalista František Maryška relikviář před...
Relikviář svatého Maura je jednou z nejvzácnějších památek v České republice....
Zámek ve městě Bečov nad Teplou v dnešním Karlovarském kraji byl vybudován v...
Článek, který vyšel při příležitosti objevení relikviáře svatého Maura v...
9 fotografií

Relikviář svatého Maura, který odborníci významem řadí hned za korunovační klenoty českých králů, byl při svém objevení ve velmi špatném stavu. Špinavý, poškozený a částečně rozpadlý. Teprve po náročné rekonstrukci se ukázala jeho skutečná krása.

Dnes mohou lidé relikviář, který byl v roce 1995 prohlášen národní kulturní památkou, obdivovat v nové expozici uvnitř obnovených Pluhovských domů bečovského zámku. Přitom nechybělo mnoho a předmět nedozírné hodnoty mohl zůstat navždy zapomenutý v zemi nebo zmizet za hranicemi.

Jako z bondovky. O bečovský relikviář soupeřili kriminalisté s obchodníkem

Že se to nestalo, je zásluha kriminalistického týmu pod velením Františka Maryšky, který relikviář 5. listopadu 1985 vypátral a objevil. Letošní sezona v Bečově proto patří relikviáři. Po celý rok si zde připomínají příběh památky i okolnosti jejího nálezu. Oslavy vyvrcholí v sobotu 8. listopadu cyklem nejrůznějších akcí, prohlídek, přednášek a besed.

Uskuteční se například autorské představení a autogramiáda nových publikací. Konkrétně jde o Relikviář sv. Maura od Andreje Šumbery, interaktivní Atlas relikviáře od Jiřího Šindeláře či o kolekci exkluzivních fotografií Martina Frouze.

Danny Douglas (červený svetr) a kriminalista František Maryška relikviář před dvaceti lety objevili. (31. října 2015)
Danny Douglas (červený svetr) a kriminalista František Maryška relikviář před dvaceti lety objevili. (31. října 2015)
Relikviář svatého Maura je jednou z nejvzácnějších památek v České republice. Patřil stejnému rodu jako nalezená sbírka minerálů.
Zámek ve městě Bečov nad Teplou v dnešním Karlovarském kraji byl vybudován v polovině 18. století v sousedství středověkého hradu. Součástí expozice je po českých korunovačních klenotech druhá nejcennější památka na českém území, románský relikviář svatého Maura.
9 fotografií

Nebude chybět první desková hra Bečov – strážce pokladů na motivy příběhu relikviáře, hradu, zámku a jeho nejbližšího okolí nebo autorské čtení ze vzpomínkové knihy Najdi si nějaký hrad: Příběh Maurova kastelána. V ní Karel Macek, bývalý kastelán hradu Bečov, vzpomíná na okolnosti kolem nálezu a vyzvednutí relikviáře.

Návštěvníci budou moci obdivovat papírový model hradu, zámku a relikviáře, který vytvořil Miroslav Konopka v měřítku 1:300 nebo se pobavit nad výročním Pidifrkem z autorské dílny kreslíře a humoristy Zdeňka Hofmana.

Kastelán střeží relikviář svatého Maura. Slušel by mu film od Stracha, říká

V rámci programu se konají soutěže o hodnotné ceny s tematikou relikviáře sv. Maura, součástí oslav bude i multimediální expozice ve sklepeních Pluhovského paláce nazvaná Kult svatých těl. Večer zakončí ohnivá show na hradním nádvoří a překvapení na nebi. „Expozice relikviáře sv. Maura bude otevřena do 19 hodin, v případě velkého zájmu návštěvníků i déle,“ ujistil bečovský kastelán Tomáš Wizovský.

Začátek příběhu románského relikviáře, schránky na ostatky svatých, se začal psát na počátku 13. století, kdy byl vyroben na zakázku kláštera ve Florennes. V roce 1838 ho od církve koupil vévoda Alfréd de Beaufort-Spontin, který ho posléze převezl na své panství na Bečově. Zde jej pravděpodobně v květnu 1945 zakopal jeho potomek Heinrich Beaufourt-Spontin, který byl členem NSDAP. Majetek rodu byl kvůli kolaboraci zabaven a propadl československému státu.

V hlavní roli relikviář. Jiří Strach bude točit seriál o svatém Mauru

Na scénu se památka dostala znovu až v roce 1984, kdy Danny Douglas, americký podnikatel a hledač pokladů žijící v Rakousku, kontaktoval československý konzulát ve Vídni. Od státu chtěl legálně koupit blíže neurčenou starožitnost, o níž tuzemské úřady nevědí a která nemá přímý vztah k Československu. Ukryta měla být během druhé světové války na utajovaném místě.

Douglas za památku tehdy nabídl čtvrt milionu dolarů. České úřady s ním začaly vyjednávat, ale zároveň se rozběhlo pátrání s cílem zjistit, o co vlastně jde. Speciální tým pod vedením Františka Maryšky pátral v archivech, probíral záznamy z výslechů členů gestapa, prohlížel umělecké publikace.

Památku našel po ročním pátrání těsně před podpisem smlouvy s Douglasem. Později se ukázalo, že získáním památky jej pověřil vnuk někdejšího majitele, Christian Beaufort-Spontin.

Model vzácného relikviáře svatého Maura soutěží mezi vězeňským uměním

Na své znovuvzkříšení si ale relikviář musel počkat. Restaurátorské práce začaly až po vyjasnění majetkových a vlastnických vztahů v roce 1991. Náročné restaurování původní schránky, jehož se ujali Alena Nováková a Andrej Šumbera, trvalo do roku 2002.

Teprve poté se jeden ze tří dochovaných unikátů románského slohu svého druhu – vedle relikviáře Panny Marie z Cách a relikviáře svatého Heriberta z Kolína nad Rýnem, mohl představit veřejnosti.

Význam relikviáře si závěrem roku připomenou také v Bruselu, kde se chystá dvojjazyčná výstava Devět století společné historie.

24. října 2022
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Končí karlovarská hejtmanka Mračková Vildumetzová. Rodinné důvody, vysvětlila

Šéfka senátorského klubu ANO Jana Mračková Vildumetzová (3. prosince 2024)

Senátorka Jana Mračková Vildumetzová (ANO) se rozhodla ke 4. listopadu skončit z rodinných důvodů ve funkci hejtmanky Karlovarského kraje. V Senátu bude pokračovat. Uvedla to dnes na síti X. V úterý...

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Rozjásaní hokejisté Hradce po jednom z gólů do třinecké branky.

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

Mračková Vildumetzová poodkrývá, proč končí. S Dozimetrem to nesouvisí

Premium
Jana Mračková Vildumetzová

Pro odchod z čela Karlovarského kraje se hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová (ANO) nerozhodla z hodiny na hodinu, jak se mohlo zdát. „Před volbami jsem byla za panem předsedou Babišem. Řekla jsem...

Jako z bondovky. O bečovský relikviář soupeřili kriminalisté s obchodníkem

Relikviář svatého Maura

Ten příběh si říká o zfilmování. Před 40 lety byl na hradě Bečov objeven relikviář svatého Maura. Redaktor magazínu Víkend vám přiblíží soupeření amerického obchodníka a českých kriminalistů o tuto...

Nechce být poslancem. Starosta a náměstek hejtmanky Kubis z ANO mandát odmítne

Náměstek Petr Kubis bude mít v nové jednobarevné krajské radě ANO na starosti...

Starosta Sokolova a náměstek hejtmanky Karlovarského kraje Petr Kubis (ANO) odmítne funkci poslance, kterou získal v říjnových volbách z posledního místa kandidátky. Kubis o tom ve středu informoval...

Už je to 40 let. Bečov si připomíná výročí objevení jedné z nejvzácnějších památek

Danny Douglas (červený svetr) a kriminalista František Maryška relikviář před...

Čtyřicet let ležel jeden z největších pokladů v Česku zakopaný v zemi. Na své objevení čekal pod podlahou zámecké kaple v Bečově nad Teplou, obložený desítkami lahví vín a koňaků. Oslavy 40. výročí...

6. listopadu 2025  10:55

Zpátky do Varů. Variace přivezou premiéru režiséra Sorrentina i Českou filharmonii

Dirigent Keith Lockhart (2025)

Konec listopadu bude v Karlových Varech už popáté patřit Variacím. Společná akce týmů karlovarského filmového festivalu a České filharmonie letos nabídne 21. a 22. listopadu novinky režisérských...

6. listopadu 2025  10:49

Mračková Vildumetzová poodkrývá, proč končí. S Dozimetrem to nesouvisí

Premium
Jana Mračková Vildumetzová

Pro odchod z čela Karlovarského kraje se hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová (ANO) nerozhodla z hodiny na hodinu, jak se mohlo zdát. „Před volbami jsem byla za panem předsedou Babišem. Řekla jsem...

5. listopadu 2025  16:17

Žloutenka v kraji narůstá. Osmnáct pacientů je v nemocnicích, jeden zemřel

Očkování vakcína Pfizer/BioNTech v Brně. (27. prosince 2020)

V Karlovarském kraji se v posledních týdnech výrazně zvýšil počet případů žloutenky typu A. Od začátku roku hygienici evidují již 121 případů tohoto onemocnění. Jeden pacient zemřel. Nejhůře je na...

5. listopadu 2025  15:09

Nevhodný pamlsek způsobil alpace smrt. Upozornění návštěvníci minizoo ignorují

V chebské minizoo oplakávají ztrátu lamy alpaky, která uhynula kvůli...

Kvůli nevhodným pamlskům uhynula na sklonku října v chebském resortu Stein jen několik let stará, zdravá a silná lama alpaka. Nebylo to poprvé, co se majitelé komplexu, jehož součástí je i minizoo,...

5. listopadu 2025  13:28

Jako z bondovky. O bečovský relikviář soupeřili kriminalisté s obchodníkem

Relikviář svatého Maura

Ten příběh si říká o zfilmování. Před 40 lety byl na hradě Bečov objeven relikviář svatého Maura. Redaktor magazínu Víkend vám přiblíží soupeření amerického obchodníka a českých kriminalistů o tuto...

5. listopadu 2025

Karlovarský kraj zatím povede náměstek, nástupce Vildumetzové zvolí v prosinci

Hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová končí na vlastní žádost ve funkci. (4....

Jak avizovala, karlovarská hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová z ANO v úterý rezignovala na svou funkci. Do 8. prosince, kdy bude na zastupitelstvu kraje zvolen její nástupce, kraj povede 1....

4. listopadu 2025  17:07

Obyvatele Chebu čeká referendum o podnikatelském parku, otázka ale může mást

ilustrační snímek

Historicky první místní referendum se v sobotu 8. listopadu uskuteční v Chebu. Lidé, kteří k urnám přijdou, by měli pozorně číst otázku, na niž budou odpovídat. Podle některých názorů totiž může být...

4. listopadu 2025  15:06

Žádný tunel, řeklo ministerstvo. Karlovy Vary hledají nové řešení obchvatu

Na silničním průtahu městem Karlovy Vary začalo Ředitelství silnic a dálnic s...

Odvedení dopravy z centra Karlových Varů se komplikuje. Ministerstvo dopravy poslalo vedení města zamítavé stanovisko k variantě, aby obchvat města vedl tunelem. Na zasedání karlovarského...

4. listopadu 2025  13:19

Končí karlovarská hejtmanka Mračková Vildumetzová. Rodinné důvody, vysvětlila

Šéfka senátorského klubu ANO Jana Mračková Vildumetzová (3. prosince 2024)

Senátorka Jana Mračková Vildumetzová (ANO) se rozhodla ke 4. listopadu skončit z rodinných důvodů ve funkci hejtmanky Karlovarského kraje. V Senátu bude pokračovat. Uvedla to dnes na síti X. V úterý...

3. listopadu 2025  21:16,  aktualizováno  4. 11. 7:54

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Jako mladá gymnazistka seděla ve Vlaku svobody. Aš oplakává zesnulou pamětnici

Premium
Odešla Marie Lišková, jedna z posledních přímých aktérek Vlaku svobody.

Když v září 1951 převezl strojvůdce Karel Konvalinka vlak v Aši přes přísně střeženou hranici do Německa, seděla v něm i mladá gymnazistka Marie Kohoutová, později provdaná Lišková. Nečekaný výlet do...

3. listopadu 2025

Nejdřív vražda a vydírání, teď recidivistu soudí za týrání manželky

Muž ze Sokolovska podle státního zástupce dlouhodobě týral manželku. Už dříve...

Před malými dětmi opakovaně bil manželku. Často jim říkal, že maminka je zlá. Ženu dlouhodobě děsil tím, že v noci chodil k její posteli a budil ji zvukem, který vydává jiskřící paralyzér. To je jen...

3. listopadu 2025  15:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.