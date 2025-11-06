Už je to 40 let. Bečov si připomíná výročí objevení jedné z nejvzácnějších památek

Relikviář svatého Maura, který odborníci významem řadí hned za korunovační klenoty českých králů, byl při svém objevení ve velmi špatném stavu. Špinavý, poškozený a částečně rozpadlý. Teprve po náročné rekonstrukci se ukázala jeho skutečná krása.
Dnes mohou lidé relikviář, který byl v roce 1995 prohlášen národní kulturní památkou, obdivovat v nové expozici uvnitř obnovených Pluhovských domů bečovského zámku. Přitom nechybělo mnoho a předmět nedozírné hodnoty mohl zůstat navždy zapomenutý v zemi nebo zmizet za hranicemi.
Jako z bondovky. O bečovský relikviář soupeřili kriminalisté s obchodníkem
Že se to nestalo, je zásluha kriminalistického týmu pod velením Františka Maryšky, který relikviář 5. listopadu 1985 vypátral a objevil. Letošní sezona v Bečově proto patří relikviáři. Po celý rok si zde připomínají příběh památky i okolnosti jejího nálezu. Oslavy vyvrcholí v sobotu 8. listopadu cyklem nejrůznějších akcí, prohlídek, přednášek a besed.
Uskuteční se například autorské představení a autogramiáda nových publikací. Konkrétně jde o Relikviář sv. Maura od Andreje Šumbery, interaktivní Atlas relikviáře od Jiřího Šindeláře či o kolekci exkluzivních fotografií Martina Frouze.
Nebude chybět první desková hra Bečov – strážce pokladů na motivy příběhu relikviáře, hradu, zámku a jeho nejbližšího okolí nebo autorské čtení ze vzpomínkové knihy Najdi si nějaký hrad: Příběh Maurova kastelána. V ní Karel Macek, bývalý kastelán hradu Bečov, vzpomíná na okolnosti kolem nálezu a vyzvednutí relikviáře.
Návštěvníci budou moci obdivovat papírový model hradu, zámku a relikviáře, který vytvořil Miroslav Konopka v měřítku 1:300 nebo se pobavit nad výročním Pidifrkem z autorské dílny kreslíře a humoristy Zdeňka Hofmana.
Kastelán střeží relikviář svatého Maura. Slušel by mu film od Stracha, říká
V rámci programu se konají soutěže o hodnotné ceny s tematikou relikviáře sv. Maura, součástí oslav bude i multimediální expozice ve sklepeních Pluhovského paláce nazvaná Kult svatých těl. Večer zakončí ohnivá show na hradním nádvoří a překvapení na nebi. „Expozice relikviáře sv. Maura bude otevřena do 19 hodin, v případě velkého zájmu návštěvníků i déle,“ ujistil bečovský kastelán Tomáš Wizovský.
Začátek příběhu románského relikviáře, schránky na ostatky svatých, se začal psát na počátku 13. století, kdy byl vyroben na zakázku kláštera ve Florennes. V roce 1838 ho od církve koupil vévoda Alfréd de Beaufort-Spontin, který ho posléze převezl na své panství na Bečově. Zde jej pravděpodobně v květnu 1945 zakopal jeho potomek Heinrich Beaufourt-Spontin, který byl členem NSDAP. Majetek rodu byl kvůli kolaboraci zabaven a propadl československému státu.
V hlavní roli relikviář. Jiří Strach bude točit seriál o svatém Mauru
Na scénu se památka dostala znovu až v roce 1984, kdy Danny Douglas, americký podnikatel a hledač pokladů žijící v Rakousku, kontaktoval československý konzulát ve Vídni. Od státu chtěl legálně koupit blíže neurčenou starožitnost, o níž tuzemské úřady nevědí a která nemá přímý vztah k Československu. Ukryta měla být během druhé světové války na utajovaném místě.
Douglas za památku tehdy nabídl čtvrt milionu dolarů. České úřady s ním začaly vyjednávat, ale zároveň se rozběhlo pátrání s cílem zjistit, o co vlastně jde. Speciální tým pod vedením Františka Maryšky pátral v archivech, probíral záznamy z výslechů členů gestapa, prohlížel umělecké publikace.
Památku našel po ročním pátrání těsně před podpisem smlouvy s Douglasem. Později se ukázalo, že získáním památky jej pověřil vnuk někdejšího majitele, Christian Beaufort-Spontin.
Model vzácného relikviáře svatého Maura soutěží mezi vězeňským uměním
Na své znovuvzkříšení si ale relikviář musel počkat. Restaurátorské práce začaly až po vyjasnění majetkových a vlastnických vztahů v roce 1991. Náročné restaurování původní schránky, jehož se ujali Alena Nováková a Andrej Šumbera, trvalo do roku 2002.
Teprve poté se jeden ze tří dochovaných unikátů románského slohu svého druhu – vedle relikviáře Panny Marie z Cách a relikviáře svatého Heriberta z Kolína nad Rýnem, mohl představit veřejnosti.
Význam relikviáře si závěrem roku připomenou také v Bruselu, kde se chystá dvojjazyčná výstava Devět století společné historie.
24. října 2022