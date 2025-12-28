Do rekonstruovaného kostela se vrátí unikátní varhany i zázračný obraz

Obnovení unikátních historických varhan z roku 1754 i návrat zázračného deskového obrazu Panny Marie Pomocné. To jsou projekty, na kterých v rámci záchrany kostela svaté Anny v Sedleci aktuálně pracují členové místního spolku.
Oprava varhan vyjde na dva a půl milionu korun. Historická hodnota nástroje je však nevyčíslitelná. | foto: Spolku na záchranu kostela svaté Anny

Nyní například skončila instalace obnovených řezeb levého křídla varhan. Oprava cenného hudebního nástroje bude pokračovat i příštím roce.

„V létě jsme dovedli do finále restaurování skříně pozitivu, tedy menšího stroje umístěného v přední části varhan. Na podzim pak začalo restaurování spodní části levého křídla varhanní skříně od podlahy kůru po korunní římsu včetně čtyř demontovatelných ozdobných řezeb,“ informoval Alois Kůrka, předseda Spolku na záchranu kostela svaté Anny v Sedleci.

Do zrestaurování skříně pozitivu spolek investoval sto šedesát tisíc korun, náklady na obnovu skříně levého křídla přesahují půl milionu. „Celkové náklady na zrestaurování varhanní skříně činí dva a půl milionu korun,“ řekl Kůrka.

Záchrana kostela v Sedleci pokračuje už dvacet let, bdí nad ní socha sv. Anny

Historická hodnota nástroje je však podle něj nevyčíslitelná. „Drtivá většina varhan totiž byla odstraněna. Tento osud potkal i varhany v kostele svaté Maří Magdaleny v Karlových Varech. Sedlecké se tak staly karlovarským unikátem,“ podotkl Kůrka.

Věří, že se do kostela podaří v brzké době vrátit i zázračný obraz Panny Marie Pomocné. „Po dobu rekonstrukce je umístěn na bezpečném místě. Obraz bude před návratem do kostela odborně vyčištěn a zrestaurován a dojde i k opravě bočního oltáře, na kterém bude znovu umístěn,“ prohlásil předseda.

Sedleckou kopie obrazu podle něj nesli císařští vojáci při bitvě na Bílé hoře. „O této skutečnosti údajně existují archivní záznamy. Obraz věnoval sedleckému kostelu v roce 1769 pražský kanovník Jiří Adam Englerth, rodák ze Staré Role, který však dětství a mládí strávil v Sedleci. Navrácení obrazu je pro nás dalším důležitým milníkem,“ potvrdil předseda Kůrka.

Záchrana dominanty Sedlece pokračuje už přes dvacet let a spolek musí postup prací pečlivě zvažovat. „Vše závisí na finančních možnostech. Projekt není zdaleka u konce. Do čeho se pustíme, rozhodujeme podle umělecké hodnoty. Historicky nejhodnotnější věci mají prioritu,“ doplnil Alois Kůrka.

Rock in Sedlec. Obnově kostela pomůže koncert rockerů

Kromě města Karlovy Vary, Karlovarského kraje, sponzorů i soukromých dárců pomáhají s financováním oprav také koncerty a další kulturní akce, které spolek pořádá. „Celý výtěžek z akcí putuje zpět na záchranu kostela. Podrobnější informace o plánovaných akcích najdou zájemci na našem webu a Facebooku,“ uzavřel předseda.

Na záchraně kostela začal společně s přáteli pracovat v roce 2004. Spolku se například podařilo opravit krov a položit novou střechu. Nadšenci rovněž opravili propadlé stropní klenby, zrestaurovali výmalby interiéru, rekonstrukce se dočkal i plášť kostela či hlavní oltář. Do výklenku v jeho středu se vrátila zrestaurovaná zázračná socha svaté Anny.

