Ulrike nebyl ani rok, když musela s matkou a starší sestrou odejít do neznáma. Jak to vlastně bylo?
Narodila se v neděli 7. října 1945 ve františkolázeňské vile Claire v někdejší Hufelandově, dnes Kollárově ulici, v době, kdy rodina očekávala nucené vysídlení z Československa. Je příznačné, že ulice tehdy nesla jméno významného pruského lékaře Christopha Wilhelma Hufelanda, který stál v 19. století u zrodu balneologie a výraznou měrou přispěl také k věhlasu Františkových Lázní. V této části města žila celá řada lékařských rodin a ani domácnost Ulričiných rodičů nebyla výjimkou.
Pátrá po osudech konkrétních rodin, leckdy ji oslovují potomci židovských lékařů, kteří dnes žijí například v Americe, a chtějí se dozvědět víc o svých předcích.