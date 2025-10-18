Odhalila tajemný původ symbolu Františkových lázní, říká historik o známé rodačce

Ulrike Zischka a Štěpán Karel Odstrčil | foto: Martin Stolař, MAFRA

Jitka Dolanská
  16:00
Osmdesáté narozeniny letos oslavila františkolázeňská rodačka Ulrike Zischka. Přestože krátce po svém narození musela s rodiči odejít, na krásné město nezanevřela. Jako historička přispěla k poznání dějin a kultury Františkových Lázní. Při návštěvách je jejím průvodcem a překladatelem historik Štěpán Karel Odstrčil z Muzea Cheb. Právě on v rozhovoru pro iDNES.cz říká, že Zischka je žena, která spojuje Čechy s Němci a zároveň staví mosty mezi minulostí a současností.

Ulrike nebyl ani rok, když musela s matkou a starší sestrou odejít do neznáma. Jak to vlastně bylo?
Narodila se v neděli 7. října 1945 ve františkolázeňské vile Claire v někdejší Hufelandově, dnes Kollárově ulici, v době, kdy rodina očekávala nucené vysídlení z Československa. Je příznačné, že ulice tehdy nesla jméno významného pruského lékaře Christopha Wilhelma Hufelanda, který stál v 19. století u zrodu balneologie a výraznou měrou přispěl také k věhlasu Františkových Lázní. V této části města žila celá řada lékařských rodin a ani domácnost Ulričiných rodičů nebyla výjimkou.

Pátrá po osudech konkrétních rodin, leckdy ji oslovují potomci židovských lékařů, kteří dnes žijí například v Americe, a chtějí se dozvědět víc o svých předcích.

Štěpán Karel Odstrčilhistorik z Muzea Cheb

Odhalila tajemný původ symbolu Františkových lázní, říká historik o známé rodačce

