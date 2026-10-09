Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Budoucím Ostrovákům. Fasáda Einsiedelnské kaple ukrývá časovou kapsli

Jitka Dolanská
  9:57
Časovou kapsli ukrývá prostor objevený za erbem ve fasádě Einsiedelnské kaple.

Časovou kapsli ukrývá prostor objevený za erbem ve fasádě Einsiedelnské kaple. | foto: Lucie Kubešová

Restaurátor Jiří Pavlík připravuje časovou kapsli k uložení.
Einsiedelnská kaple je součástí takzvaného Posvátného okrsku v Ostrově. Vede k...
Einsiedelnská kaple v Ostrově.
Einsiedelnská kaple je součástí takzvaného Posvátného okrsku v Ostrově.
8 fotografií
Několik aktuálních výtisků novin, říjnové vydání Ostrovského měsíčníku, platné mince a bankovky, ale i poselství starosty města či historii kaple z pera stavebního historika Lubomíra Zemana. To vše obsahuje pamětní pouzdro, vložené do otvoru za ozdobným erbem v průčelí Einsiedelnské kaple v Klášterním areálu Ostrov.

Do tajné schránky vložil časovou kapsli se vzkazem pro budoucí generace restaurátor Jiří Pavlík.

Volný prostor za aliančním erbem nad vstupem do kaple se přitom podařilo objevit úplnou náhodou při opravách fasády. „Restaurátoři při prohlídce zaznamenali, že kovové trny, držící kamennou korunu nad erbem, silně korodují. Korunu proto za pomoci techniky zvedli a při té příležitosti si všimli, že přímo za erbem je prázdný prostor. A tak je napadlo, že to je skvělá šance, jak zde zanechat poselství příštím obyvatelům města,“ řekla mluvčí ostrovské radnice Lucie Kubešová.

Letošní obnova vzácné barokní kaple navázala na loňskou rekonstrukci schodiště, které k ní vede, a ochozu. Opravena byla fasáda, štítová atika, kterou zdobí sochy Panny Marie, sv. Maura a sv. Benedikta a také oplechování.

Kapli v Ostrově čekají oslavy, je jí 300 let

Pečlivým restaurováním prošel rovněž alianční erb markrabat bádenských a vévodů sasko-lauenburských. Celkem opravy vyšly na částku 6,5 milionu, z toho letošní část na 2,3 milionu. „Kaple je již přístupná, lešení bude sneseno v průběhu následujících dvou týdnů,“ upřesnila mluvčí.

Einsiedelnská kaple, která poselství budoucím generacím nese, vypráví o osudech minulých generací už po staletí. V letech 1709 až 1710 ji nechala postavit ostrovská princezna Sibylla Augusta jako poděkování za uzdravení syna. Vzorem jí byla poutní kaple ve švýcarském Einsiedelnu.

Časovou kapsli ukrývá prostor objevený za erbem ve fasádě Einsiedelnské kaple.
Restaurátor Jiří Pavlík připravuje časovou kapsli k uložení.
Einsiedelnská kaple je součástí takzvaného Posvátného okrsku v Ostrově. Vede k ní monumentální schodiště.
Einsiedelnská kaple v Ostrově.
8 fotografií

V Ostrově však není kaple součástí chrámu, ale stojí samostatně na návrší a je doplněna majestátním schodištěm. Po něm Sibylla Augusta každý den kráčela vzhůru, aby se v kapli oddávala modlitbám. Bohatě zdobená barokní památka však zažívala i těžké časy. V době, kdy Klášterní areál využívala armáda, sloužila jako muniční sklad.

Přestože byl celý klášterní areál včetně kaple již v roce 1958 zapsán na seznam státních kulturních památek, jeho údržba významu památky neodpovídala.

S chytrým telefonem se lidé díky QR kódům vydají na cestu časem

„Na počátku 90. let byl už stav kaple kritický. Díky iniciativě historičky umění Zdenky Čepelákové, novému přístupu vojenské správy a spolupráci města Ostrova byly v letech 1989–1991 zahájeny kroky k její záchraně. Od roku 1991 se do obnovy zapojil také Spolek přátel města Ostrova, na projekt přispěli i původní němečtí obyvatelé města,“ doplnila Kubešová.

Komplexní restaurátorská obnova začala v roce 1998. S významnou finanční podporou partnerského města Rastattu a Česko-německého fondu budoucnosti byla dokončena v roce 1999. V letech 2000–2002 následovala obnova terasy a monumentálního schodiště. Kaple byla následně slavnostně vysvěcena. Po čtvrtstoletí restaurátoři památce vrátili dřívější lesk.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Turistů už bylo moc. V Březové zakázali vstup na historický most, který odkrylo sucho

S ohledem na bezpečnost turistů zakázali pracovníci Povodí Ohře vstup na...

Historický most, který se ještě ve 30. letech minulého století klenul nad korytem Teplé a který poté zaplavily vody přehradní nádrže Březová, je uzavřený. Povodí Ohře tím s ohledem na bezpečnost...

Třinec deklasoval Olomouc a stanovil nový rekord, Pardubice porazily Spartu

Andrej Nestrašil z Třince a olomoucký Petr Gewiese (vpravo) v souboji před...

Když překonat rekord, tak pořádně. Hokejisté Třince v nedělním 8. kole extraligy vyhráli za tři body už poosmé v řadě, čímž stanovili nové historické maximum. Olomouc na jejím ledě deklasovali 9:0....

OBRAZEM: Takto suchou přehradu Březová 20 let nikdo neviděl, láká spousty zvědavců

Kvůli suchu se nad hladinou Březové objevily zbytky historického mostu, který...

Netradiční pohled na přehradu Březová u Karlových Varů nabízí letošní extrémně suché počasí. Kvůli němu se nad hladinou objevily zbytky historického mostu, který se v minulosti klenul nad říčkou...

Třinec vyrovnal rekord. Mistr přehrál Plzeň, Kometa i Hradec rozhodly v nájezdech

Třinečtí hokejisté Patrik Koch, Ondřej Kovařčík a Marian Adámek (zleva) se...

Snový start do hokejové extraligy zatím prožívá Třinec. Slezané sedmou výhrou v základní hrací době na úvod sezony vyrovnali rekord soutěže, tentokrát doma přehráli Litvínov 3:2. Pardubice zdolaly...

Má chránit lázně před velkou vodou, nyní by ji ale přehrada sama potřebovala

Kvůli suchu se nad hladinou Březové objevily zbytky historického mostu, který...

Především jako ochrana Karlových Varů před povodněmi vznikla ve 30. letech minulého století přehrada Březová. Ta se letos dostala na historicky nejnižší stav zapříčiněný suchem. V minulosti ji...

Budoucím Ostrovákům. Fasáda Einsiedelnské kaple ukrývá časovou kapsli

Časovou kapsli ukrývá prostor objevený za erbem ve fasádě Einsiedelnské kaple.

Několik aktuálních výtisků novin, říjnové vydání Ostrovského měsíčníku, platné mince a bankovky, ale i poselství starosty města či historii kaple z pera stavebního historika Lubomíra Zemana. To vše...

9. října 2026  9:57

Volby 2026 v Karlových Varech: kdo kandiduje na primátora

Magistrát města Karlovy Vary

Komunální volby 2026 v Karlových Varech se konají 9. a 10. října a Karlovaráci v nich rozhodnou o obsazení 35 křesel v Zastupitelstvu města Karlovy Vary. O post zastupitele se uchází kandidáti z 9...

8. října 2026  13:53

Audit v Božím Daru odhalil pochybení. Radnice má problém i se střetem zájmů

Rekonstrukce kostela sv. Anny v Božím Daru je hotová.

Kontrola ministerstva vnitra shledala po auditu v Božím Daru na Karlovarsku řadu pochybení při vedení radnice. Podle šetření město pod vedením dlouholetého starosty Jana Horníka (STAN) opakovaně...

8. října 2026

Opravený dům Egerius na sokolovském náměstí nabídne bydlení i informace

Zrekonstruovaný dům Egerius na sokolovském Starém náměstí.

Několik bytů a v přízemí prostor pro infocentrum nabídne nově zrekonstruovaný dům zvaný Egerius na Starém náměstí v Sokolově. Opravy město zahájilo loni v červnu, hotové dílo teď čeká kolaudace....

8. října 2026  11:10

Turistů už bylo moc. V Březové zakázali vstup na historický most, který odkrylo sucho

S ohledem na bezpečnost turistů zakázali pracovníci Povodí Ohře vstup na...

Historický most, který se ještě ve 30. letech minulého století klenul nad korytem Teplé a který poté zaplavily vody přehradní nádrže Březová, je uzavřený. Povodí Ohře tím s ohledem na bezpečnost...

7. října 2026  14:28

Nádraží v Chebu se promění, podle návrhu architektů nabídne i výhled z věže

Sedmé patro nádražní věže se promění v panoramatickou vyhlídku na Cheb.

Vrátit odbavovací hale nádraží její původní charakter, obnovit cenné materiály, umělecká díla, a navázat tak na původní návrh Josefa Dandy z roku 1962. To je úkol, který stál před architekty z...

7. října 2026  10:35

Má chránit lázně před velkou vodou, nyní by ji ale přehrada sama potřebovala

Kvůli suchu se nad hladinou Březové objevily zbytky historického mostu, který...

Především jako ochrana Karlových Varů před povodněmi vznikla ve 30. letech minulého století přehrada Březová. Ta se letos dostala na historicky nejnižší stav zapříčiněný suchem. V minulosti ji...

6. října 2026  10:35

3D skenery i krumpáče. Odborníci mapují důl Sauersack, vytvoří jeho virtuální model

Archeologové Západočeské univerzity v současné době prozkoumávají bývalý cínový...

Pozůstatky rozsáhlého důlního a úpravárenského areálu Sauersack v Krušných horách u zaniklé obce Rolava na Karlovarsku zkoumá tým archeologů a strojařů ze Západočeské univerzity v Plzni (ZČU). Cílem...

5. října 2026  12:02

V náručí jí zde zemřela maminka. Tragédii připomíná nové pietní místo

Eva Erbenová hledala na seznamu žen, které zahynuly v koncentračním táboře,...

Bylo jí sotva čtrnáct let, když v koncentračním táboře Svatava držela v náručí svou umírající maminku. Teď takřka šestadevadesátiletá Eva Erbenová stanula na místě masového hrobu vězenkyň tábora. V...

5. října 2026  9:48

OBRAZEM: Takto suchou přehradu Březová 20 let nikdo neviděl, láká spousty zvědavců

Kvůli suchu se nad hladinou Březové objevily zbytky historického mostu, který...

Netradiční pohled na přehradu Březová u Karlových Varů nabízí letošní extrémně suché počasí. Kvůli němu se nad hladinou objevily zbytky historického mostu, který se v minulosti klenul nad říčkou...

5. října 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Třinec deklasoval Olomouc a stanovil nový rekord, Pardubice porazily Spartu

Andrej Nestrašil z Třince a olomoucký Petr Gewiese (vpravo) v souboji před...

Když překonat rekord, tak pořádně. Hokejisté Třince v nedělním 8. kole extraligy vyhráli za tři body už poosmé v řadě, čímž stanovili nové historické maximum. Olomouc na jejím ledě deklasovali 9:0....

4. října 2026  15:50,  aktualizováno  21:49

Vary s předstihem hledají ozdobu letošních Vánoc. Zatím mají tři nabídky

ilustrační snímek

Do 31. října běží výzva Karlových Varů na dárce vánočního stromu pro letošní rok. Ideální je dobře rostlý smrk. V kanceláři Lázeňských lesů a parků se zatím sešly tři nabídky, dvě z toho od...

4. října 2026  10:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.