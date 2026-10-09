Budoucím Ostrovákům. Fasáda Einsiedelnské kaple ukrývá časovou kapsli

Do tajné schránky vložil časovou kapsli se vzkazem pro budoucí generace restaurátor Jiří Pavlík.
Volný prostor za aliančním erbem nad vstupem do kaple se přitom podařilo objevit úplnou náhodou při opravách fasády. „Restaurátoři při prohlídce zaznamenali, že kovové trny, držící kamennou korunu nad erbem, silně korodují. Korunu proto za pomoci techniky zvedli a při té příležitosti si všimli, že přímo za erbem je prázdný prostor. A tak je napadlo, že to je skvělá šance, jak zde zanechat poselství příštím obyvatelům města,“ řekla mluvčí ostrovské radnice Lucie Kubešová.
Letošní obnova vzácné barokní kaple navázala na loňskou rekonstrukci schodiště, které k ní vede, a ochozu. Opravena byla fasáda, štítová atika, kterou zdobí sochy Panny Marie, sv. Maura a sv. Benedikta a také oplechování.
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Pečlivým restaurováním prošel rovněž alianční erb markrabat bádenských a vévodů sasko-lauenburských. Celkem opravy vyšly na částku 6,5 milionu, z toho letošní část na 2,3 milionu. „Kaple je již přístupná, lešení bude sneseno v průběhu následujících dvou týdnů,“ upřesnila mluvčí.
Einsiedelnská kaple, která poselství budoucím generacím nese, vypráví o osudech minulých generací už po staletí. V letech 1709 až 1710 ji nechala postavit ostrovská princezna Sibylla Augusta jako poděkování za uzdravení syna. Vzorem jí byla poutní kaple ve švýcarském Einsiedelnu.
V Ostrově však není kaple součástí chrámu, ale stojí samostatně na návrší a je doplněna majestátním schodištěm. Po něm Sibylla Augusta každý den kráčela vzhůru, aby se v kapli oddávala modlitbám. Bohatě zdobená barokní památka však zažívala i těžké časy. V době, kdy Klášterní areál využívala armáda, sloužila jako muniční sklad.
Přestože byl celý klášterní areál včetně kaple již v roce 1958 zapsán na seznam státních kulturních památek, jeho údržba významu památky neodpovídala.
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„Na počátku 90. let byl už stav kaple kritický. Díky iniciativě historičky umění Zdenky Čepelákové, novému přístupu vojenské správy a spolupráci města Ostrova byly v letech 1989–1991 zahájeny kroky k její záchraně. Od roku 1991 se do obnovy zapojil také Spolek přátel města Ostrova, na projekt přispěli i původní němečtí obyvatelé města,“ doplnila Kubešová.
Komplexní restaurátorská obnova začala v roce 1998. S významnou finanční podporou partnerského města Rastattu a Česko-německého fondu budoucnosti byla dokončena v roce 1999. V letech 2000–2002 následovala obnova terasy a monumentálního schodiště. Kaple byla následně slavnostně vysvěcena. Po čtvrtstoletí restaurátoři památce vrátili dřívější lesk.