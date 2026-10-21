Kvůli jeho havarijnímu stavu bylo už před časem nutné z vrcholu věžičky sejmout mohutný kříž, kterému hrozilo zřícení. Kříž byl následně restaurován. Poté, co letošní opravy skončí, se po osmi letech konečně vrátí na své původní místo.
„Rozebíráme tesařské konstrukce staré 137 let. Nikdo však nepředpokládal, že rozsah poškození bude tak veliký. Původní trám dlouhý přibližně 13 metrů, nazývaný hrotnice, byl z jedné třetiny degradovaný. Horní poškozenou část nyní nahrazuje nová dřevěná protéza o délce přes čtyři metry. Tesaři pro ni vybrali smrk, který rostl ve vyšších nadmořských polohách u Bublavy. Díky pomalejšímu růstu má jeho dřevo hustší strukturu a je pevnější,“ informuje duchovní správce chrámu otec Metoděj.
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Aby tesaři nalezli zdravou část původního trámu, museli postupně rozebrat celé oplechování horní cibulovité báně, krček věžičky i část spodní konstrukce.
„Jde o jeden z nejnáročnějších zásahů aktuálních oprav. S postupným rozebíráním se ukazovalo, že poškození pokračuje stále hlouběji. Rozsáhlé opravy probíhají také na hlavní kopuli, kde se vyměňuje přibližně polovina dřevěné hmoty vazebního věnce. Na opravy báně a věžičky už padlo celkem sedmnáct smrků,“ upřesňuje otec Metoděj s tím, že do prostoru nově opravené věžičky bude možné po dokončení prací vložit časovou kapsli s poselstvím.
Připomíná také, že v průběhu rekonstrukce tesaři nalezli na části trámu jména svých předchůdců. Text psaný tužkou byl už ale zčásti nečitelný.
Rozsah skrytého poškození se promítl do nákladů rekonstrukce. Původní cena 1,35 milionu se kvůli tomu zvýšila o přibližně 300 tisíc korun. Pro františkolázeňskou církevní obec to představuje významnou finanční zátěž. Spoléhá proto na pomoc veřejnosti. „Už před časem jsme na portálu Donio vypsali sbírku, nyní opět prosíme o podporu,“ dodává otec Metoděj.
Současná rekonstrukce představuje již osmou etapu oprav, které se uskutečnily od roku 2011, kdy se duchovní správy chrámu ujal otec Metoděj. Během uplynulých patnácti let tak chrám prochází postupnou a systematickou obnovou. Cílem je zachovat významnou památku dalším generacím.
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