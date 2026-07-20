Cestu do Německa přetrhla železná opona. Teď je na ní nejmladší hraniční přechod

Po válce se hranice uzavřely a německy mluvící obyvatelé českých vesnic a usedlostí museli odejít. Dvě blízká místa na mapě, Mýtinu (dříve německy Altalbenreuth) a bavorské lázeňské městečko Bad Neualbenreuth, znovu spojila obnovená historická trasa až po revoluci. Ale jen pro pěší a cyklisty. Teprve vloni se hraniční přechod otevřel i automobilům.
„Znovuotevření cesty představuje nejen fyzické propojení obou obcí, je ale především obrovskou příležitostí pro spolupráci mateřských a základních škol, spolků, sportovců, hasičů i pro rozvoj cestovního ruchu,“ řekl Tomáš Linda, starosta Lipové, pod níž Mýtina spadá.
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Dodal, že Mýtina tam má nejmladší hraniční přechod v regionu. Jeho otevření má podle Lindy silný symbolický význam nejen jako připomínka pádu železné opony a evropského sjednocování, ale je i důležitým impulsem pro rozvoj širokého okolí.
Zmínil také, že o umožnění průjezdu automobilům se diskutovalo řadu let. „Podařilo se nalézt kompromis, který zohledňuje bezpečnostní, ekologické i dopravní hledisko. Na obnovené cestě je povolen průjezd vozidel do 3,5 tuny, maximální rychlost je omezena na 30 kilometrů za hodinu,“ upřesnil Linda.
Dodal, že s německou obcí Bad Neualbenreuth se Lipovští domluvili, že v lokalitě společně vybudují naučnou stezku, která by návštěvníky vedla k národní památce, vulkánu Železná hůrka. Lidé by zde mohli zažít i atmosféru zaniklé obce Boden, která kdysi stávala přímo na hranicích a musela ustoupit železné oponě.
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„Mohli bychom zde připomínat, jak násilně byl tehdy ten region rozdělený a že lepší, než žít vedle sebe, je spolupracovat. Snažíme se proto znovu propojit školky a školy, turisty a hlavně obyčejné lidi, kteří zde žijí. Připomenout jim, že jsme uprostřed Evropy a že náš region se dlouho rozvíjel společně, než ho události ve 20. století rozdělily. My se teď snažíme jej dávat dohromady. Díky historické cestě, kterou se nám podařilo za pomoci Krajské správy a údržby silnic obnovit, to bude jednodušší,“ dodal starosta Linda.