Hornický dům se po sto letech od otevření vrací do původní podoby

Jitka Dolanská
  9:35
Sto let od slavnostního otevření zanedlouho oslaví Městský dům kultury v Sokolově, někdejší Hornický dům. Do nového století existence by měla památka vstoupit v podobě, jakou jí vtiskl architekt Rudolf Wels. Město Sokolov se o to snaží už několik let.
Městský dům kultury v Sokolově se postupně vrací do podoby, kterou mu před sto...

Městský dům kultury v Sokolově se postupně vrací do podoby, kterou mu před sto lety vtiskl architekt Rudolf Wels. | foto: Martin Stolař, MAFRA

Městský dům kultury v Sokolově se postupně vrací do podoby, kterou mu před sto...
Městský dům kultury v Sokolově se postupně vrací do podoby, kterou mu před sto...
Městský dům kultury v Sokolově se postupně vrací do podoby, kterou mu před sto...
Svítidlo na stěně v interiéru Hornického domu.
9 fotografií

„V letošním roce jsme pokračovali v úpravách historického objektu, kterým Městský dům kultury Sokolov rozhodně je. O to více, že za pár dní, za pár týdnů budeme slavit stoleté výročí existence této budovy. Tentokrát jsme se zaměřili na vstupní foyer, tedy na bránu do tohoto domu. Došlo například k výměně dveří, které vracíme do historické podoby, takže pokračujeme v trendu vtisknout domu původní vzhled,“ řekl ředitel domu kultury a sokolovský místostarosta Jan Picka.

Podle jeho slov jsou změny vidět i v horní části vstupní haly, kde se podařilo obnovit původní žebrové stropy.

Náměstí v novém. Sokolov hledá projektanta, který centru vtiskne moderní tvář

„Ovšem v části hned za dveřmi to byl docela těžký úkol, protože tady se ty stropy musely ručně modelovat ze sádrokartonu, což bylo docela náročné. Úpravami prošla i podlaha, na mramorovou dlažbu nanesla specializovaná firma ochrannou vrstvu, kterou bylo třeba následně rozleštit. Samozřejmě celé foyer vymalujeme. Podmínkou stavby bylo, že se vše zvládne do Dne horníků, a to se povedlo, dokonce ve skvělé kvalitě,“ popsal tuto část projektu za přibližně 5 milionů korun Picka.

Jak uvedl mluvčí města Sokolov Michal Švarc, oproti předpokládané ceně se podařilo část peněz dokonce ušetřit. Ve foyer totiž bylo navrženo snížení počtu osvětlovacích těles a jejich nové rozmístění.

Městský dům kultury v Sokolově se postupně vrací do podoby, kterou mu před sto lety vtiskl architekt Rudolf Wels.
Městský dům kultury v Sokolově se postupně vrací do podoby, kterou mu před sto lety vtiskl architekt Rudolf Wels.
Městský dům kultury v Sokolově se postupně vrací do podoby, kterou mu před sto lety vtiskl architekt Rudolf Wels.
Městský dům kultury v Sokolově se postupně vrací do podoby, kterou mu před sto lety vtiskl architekt Rudolf Wels.
9 fotografií

„Záměnou osvětlovacích těles dojde k úspoře finančních nákladů na pořízení osvětlení a zároveň se tato změna promítne do celkových nákladů za spotřebovanou elektrickou energii v budově. Mix navržených osvětlovacích těles bude navíc pohledově estetičtější,“ uvedl mluvčí s tím, že redukce počtu lustrů nebude mít vliv na kvalitu osvětlení haly.

„Velký projekt rekonstrukce Hornického domu je rozdělený na sedm etap. Před námi jsou ještě dva velké celky, rekonstrukce střechy a opravy vnitřních inženýrských sítí. Co se týče střechy, tak uvidíme, jak na tom v příštím roce bude městský rozpočet. Pokud se podaří další díl z celkového projektu do rozpočtu včlenit, tak bychom v roce 2026 kompletně opravili střechu,“ řekl místostarosta.

Následně přijdou na řadu rozvody vody, kanalizace, kontrola elektroinstalace a podobně. „Pokud vše půjde dobře, tak příští dva roky budou pro nás opět pracovní. Pak už ale bude hotovo,“ podotkl Picka s tím, že opravy ikonického domu v Sokolově jdou cele na vrub městského rozpočtu. Na projekt se totiž nepodařilo získat dotaci.

Před 75 lety se Falknov změnil na Sokolov, chtěla to většina obyvatel města

Hornický dům byl v Sokolově postaven v letech 1923 až 1925 podle návrhu architekta Rudolfa Welse. Peníze na stavbu poskytl fond pro sociální péči horníků, který vznikl při tehdejším ministerstvu veřejných prací.

Slavnostní předání hotové stavby do provozu, včetně chodníků a zeleně, se uskutečnilo 4. října 1925. Samostatně stojící budova má dvě podzemní a čtyři nadzemní podlaží. Je příkladem meziválečné moderny, ukázkou symbiózy moderního klasicismu a funkcionalismu s prvky Loosovy školy.

V průčelí fasády budovy je ve vlysu nad terasou zasazen monumentální reliéf pojmenovaný „Jeden den ze života horníka“. Vlastní sochařský artefakt z roku 1923 je přes dva metry vysoký a téměř třicet metrů dlouhý. Reliéf patřil v době svého vzniku mezi první díla, která zobrazovala obyčejné lidi. Je rozdělen do osmi částí, které vytvářejí příběh z denního života horníka. Jeho autorem je karlovarský sochař Wilhelm Srb-Schlossbauer.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Vulvová louka a penisový les. Divadelní hra měla dětem přiblížit sex, strhl se poprask

Premium

Poprask ve veřejném prostoru vyvolala divadelní hra, kterou připravilo Západočeské divadlo v Chebu. Představení s názvem Mami, tati, co je sex? režisérky Dany Račkové vzniklo na námět komiksové knihy...

Liberec šokoval Brno v poslední vteřině, první jsou Budějovice. Slaví i Sparta

Hokejová extraliga má za sebou páté kolo. Parádní představení se odehrálo v Brně, kde domácí Kometa čtyřikrát vedla, Liberec čtyřikrát vyrovnal a v poslední vteřině dal vítězný gól. Třinec v...

Mariánské Lázně možná přijdou o park miniatur, problémem je smlouva

Městu Mariánské Lázně hrozí, že přijde o park miniatur Boheminium. Majitelé více než osmi desítek modelů známých technických a historických památek se nemohou s radnicí dohodnout na podobě budoucí...

Tady se rodí křehký zázrak. Porcelánka v Loučkách vyrábí už skoro 120 let

Vypadá to jako kouzlo. Na začátku je kus šedivé kaolinové hmoty, na konci hladký talíř, tenkostěnný šálek nebo umělecké dílo v podobě mísy na nožce, zdobené vázy či sošky. Jak vzniká křehká krása,...

Náraz do svodidel a záhy další střet, noční nehoda na D6 skončila tragicky

Tragickou dohru má havárie, která se stala v v noci na neděli na dálnici D6 nedaleko Březové na Sokolovsku. Řidič vozu značky MG tam nejprve v zatáčce narazil do svodidel a jen o pár okamžiků později...

Hornický dům se po sto letech od otevření vrací do původní podoby

Sto let od slavnostního otevření zanedlouho oslaví Městský dům kultury v Sokolově, někdejší Hornický dům. Do nového století existence by měla památka vstoupit v podobě, jakou jí vtiskl architekt...

21. září 2025  9:35

Nový kastelán: do historie Valče začínám teprve postupně pronikat

Ačkoli se kastelánem zámku Valeč stal Miloš Bělohlávek teprve nedávno, do své nové práce se od prvních dnů pořádně obul. Starobylou památku, která se ještě nevzpamatovala z ničivého požáru v 70....

20. září 2025  8:45

Liberec šokoval Brno v poslední vteřině, první jsou Budějovice. Slaví i Sparta

Hokejová extraliga má za sebou páté kolo. Parádní představení se odehrálo v Brně, kde domácí Kometa čtyřikrát vedla, Liberec čtyřikrát vyrovnal a v poslední vteřině dal vítězný gól. Třinec v...

19. září 2025  20:41

Mariánské Lázně možná přijdou o park miniatur, problémem je smlouva

Městu Mariánské Lázně hrozí, že přijde o park miniatur Boheminium. Majitelé více než osmi desítek modelů známých technických a historických památek se nemohou s radnicí dohodnout na podobě budoucí...

19. září 2025  15:53

O wellness je zájem, do prvního ročníku studia nastoupilo ve Varech 33 zájemců

V prostorách bývalé školy na nábřeží Jana Palacha v Karlových Varech se otevřel nový semestr bakalářského programu Kinantropologie – Wellness specialista. Do prvního ročníku nastoupilo třiatřicet...

19. září 2025  10:41

Nadační fond Historický Cheb zrušili kvůli rozporu s pravidly, město ho založí znovu

Zastupitelé města Cheb ve čtvrtek zrušili po dvaceti letech existence městský Nadační fond Historický Cheb. Důvodem je upozornění ministerstva financí, že obec nebo kraj nemohou být jedinými...

18. září 2025  15:46

Musí dostat sto ze sta. Tekutý bečovský poklad čeká ve Francii náročný test

V pátek začnou ve vinařství Château d’Yquem náročné zkoušky části tekutého pokladu z hradu a zámku v Bečově na Karlovarsku. Prvním krokem je nezbytná ochutnávka, vzorky více než sto let starých vín...

18. září 2025  14:34

Zkolabovaného muže zachránili policisté, vyběhli za ním osm pater

Lidský život zachránili v neděli policisté z Chebu. V bytě panelového domu zkolaboval čtyřiašedesátiletý muž. Díky včasné resuscitaci, kterou zahájil už mužův příbuzný a policisté v ní pokračovali,...

18. září 2025  11:38

Lídr Pirátů: kraj má potenciál změnit se v region, kde se lidem žije dobře

Kandidovat v regionu, který není jeho domovem, je pro politika ošidné. V Karlovarském kraji do boje o křeslo v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR vstupuje jako lídr České pirátské strany Vladimír...

17. září 2025  14:30

VIDEO: Řidič v audi se kolem policistů na devadesátce prohnal téměř dvoustovkou

Dva motoristy, kteří výrazně překročili maximální povolenou rychlost, zastavili v úterý dopravní policisté na Karlovarsku. První se na průtahu Karlovými Vary hnal rychlostí 115 km/h, druhý o pár...

17. září 2025  12:20

Potřebujete dodat energii bez kofeinu? Vyhrajte přírodní doplněk od collalloc
Potřebujete dodat energii bez kofeinu? Vyhrajte přírodní doplněk od collalloc

Podzim často přináší rychlé tempo a nekonečný seznam úkolů. Aby se vám lépe zvládala práce, rodina i chvíle pro sebe, přinášíme soutěž o collalloc...

Karlovarská série na Spartě trvá. Frodl: Nejezdíme sem jak beránek na porážku

Už je z toho tradice. A pro sparťanské fanoušky rozhodně ne příjemná. Jejich oblíbený hokejový tým totiž doma opakovaně selhává s Karlovými Vary. Tak jako ve čtvrtém extraligovém kole, kdy Pražané...

16. září 2025  22:48

Vulvová louka a penisový les. Divadelní hra měla dětem přiblížit sex, strhl se poprask

Premium

Poprask ve veřejném prostoru vyvolala divadelní hra, kterou připravilo Západočeské divadlo v Chebu. Představení s názvem Mami, tati, co je sex? režisérky Dany Račkové vzniklo na námět komiksové knihy...

16. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.