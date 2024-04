Za pár stovek i čtrnáct tisíc. Vary poprvé dražily odstavená vozidla

Modrou s valníčkem získal po několika příhozech za 8 500 korun pan Jiří. „No nechal jsem se trochu strhnout, ale myslím, že pro partu zedníků to bude dobré auto,“ vyjádřil se pár okamžiků po tom, co mu bylo auto přiklepnuto.

Když po skončení dražby vozidlo přejímal, už tak optimistický nebyl. „No, je to docela špatný, ale tyhle auta jsou ještě poctivě dělaný, uvidíme. Kupovat v dražbě je vždycky risk, tak snad to tentokrát vyšlo,“ poznamenal Jiří, který na dražbu dorazil z Rakovníka. Pořídil i jiná auta, dodávka byla ale nejdražší.

Také o druhou, klasickou dodávku, se hodně licitovalo. Její cena se nakonec zastavila na čtrnácti tisících korun.

Stejně jako u většiny ostatních aut, ani k bílé dodávce nebyly k dispozici doklady (malý a velký technický průkaz) nebo klíče. Účastníci dražby nakupují na vlastní nebezpečí.

O druhou dodávku měl zájem i dražitel Jan z Mladé Boleslavi. „Bylo to nejzajímavější auto dne. Škoda, snad to vyjde někdy příště,“ poznamenal.

Risk se prý většinou vyplatí

S číslem 2 byl na dražbě nejaktivnější pan Prokop, který získal většinu z nabízených kusů. Co bude s nově nabytými vozidly dělat, teprve uvidí. „Vozy jsou za dobrou cenu,“ řekl dražitel, který jinak provozuje obchod s náhradními díly, servis a odtahovou službu. „Nikdy dopředu nevím, co v podobné dražbě kupuji, ale většinou se to vyplatí risknout.“

Ekonomicky dražba přinesla městu Karlovy Vary 32 500 korun. Uvolnila se ale polovina hlídaného parkoviště.

„Za roky 2022 až 2023 je evidováno průměrně 99 odstavených vozidel a vraků ročně. Z toho je 87 odstavených vozů a zbytek jsou vraky,“ shrnul situaci mluvčí města Jan Kopál.

Vraky se nedraží, pokud je neodstraní sám majitel, likviduje je město. Do dražby jdou pouze odstavená vozidla, tedy zjevně nevyužívaná vozidla s propadlou technickou kontrolou, kterým nechybí podstatné části. Do dražby mohou ale auta jít až po splnění řady zákonem daných podmínek.