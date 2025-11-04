„Chtěl bych zdůraznit, že se nejedná o žádný mocenský boj. Vždy jsme postupovali v souladu, jsme jeden tým, pracujeme společně,“ vyvrací náměstek hejtmanky Martin Hurajčík z ANO informace, které se podle něj objevily na sociálních sítích, že je rivalem hejtmanky. To on striktně odmítá.
„Nemyslím si, že by nás rozhodnutí hejtmanky nějak zbrzdilo, pracujeme jako jeden tým, neočekávám proto žádné problémy,“ pokračuje Hurajčík.
Ohledně kandidátů na nového hejtmana nechtěl spekulovat. „Dejte nám čas. Nejde jen o post hejtmana, ale i o místo v radě kraje a o jednotlivé kompetence. Zastupitelstvo je 8. prosince, do té dobu musí být jasno,“ řekl.
Nový hejtman pravděpodobně vzejde z náměstků. „Ta záležitost je pro nás překvapením, víme to pár hodin. Potřebujeme si s kolegou dořešit kompetenční záležitosti. Musíme dořešit i ta města,“ řekl ČTK Kubis, který je starostou třetího největšího města v kraji, Sokolova. Hurajčík stojí v čele Mariánských Lázní. Náměstci se podle svých slov dohodnou do týdne.
|
Hejtmanka Karlovarského kraje končí ve funkci, čeká přírůstek do rodiny
Náměstek Petr Kubis uvedl, že poslaneckého mandátu by se vzdal stejně, bez ohledu na situaci, která ve vedení kraje aktuálně nastala. Také on nechce o budoucím hejtmanovi mluvit, nicméně připouští, že by si dokázal představit, že bude jako hejtman pracovat. Zkušenosti už má. Na konci roku 2019 nahradil hejtmanku Mračkovou Vildumetzovou, která z funkce tenkrát odstoupila kvůli těhotenství.
Končící hejtmanka v úterý řekla, že by byla ráda, kdyby byl její nástupce znám co nejdříve. Žádné preference nemá, rozhodnutí nechává na domluvě náměstků a na podpoře všech zastupitelů z ANO.
„Budu očekávat, jaké to rozhodnutí zastupitelského klubu bude. Petr Kubis i Martin Hurajčík jsou se mnou ve vedení kraje prakticky od mého začátku. Já jsem to mnohokrát řekla, že jsou to moji hlavní dva rádci,“ uvedla.
Kubis podle ní funkci hejtmana v minulosti zvládal skvěle, je velmi pracovitý a skvěle komunikuje, podařilo se mu dotáhnout otevření komplexního onkologického centra a spuštění on-line pohotovosti.
Jeho oblíbenost dokázal počet preferenčních hlasů, který jej vyšvihl z posledního, čtrnáctého místa kandidátky na druhé. Mandát Kubis v pondělí ve Sněmovně odmítl s tím, že chce zůstat v regionální politice.
„Martin Hurajčík má na starosti dopravu, IT zakázky a regionální rozvoj, i on už načerpal mnoho odborných i politických zkušeností a myslím, že by funkci hejtmana zvládl,“ dodala Mračková Vildumetzová.
„Ocitla jsem se na životní křižovatce“
Senátorka Jana Mračková Vildumetzová v pondělí večer na síti X oznámila, že se rozhodla skončil ve funkci hejtmanky Karlovarského kraje. V Senátu bude nadále pokračovat. Ponechá si i zastupitelský mandát. Do křesla hejtmanky se loni na podzim vrátila po pěti letech.
|
Končí karlovarská hejtmanka Mračková Vildumetzová. Rodinné důvody, vysvětlila
„V tuto chvíli nemám jinou možnost, mám malého syna a cítím tu zodpovědnost,“ uvedla Mračková Vildumetzová. Řekla, že se její osobní situace v posledních měsících výrazně změnila. „A já se ocitla na životní křižovatce, kde jsem si musela vybrat. Zvolila jsem rodinu,“ dodala.
Loni při volbách do zastupitelstva Karlovarského kraje získala Mračková Vildumetzová 7528 preferenčních hlasů, několikrát více než další kandidáti. V minulém roce kandidovala za Sokolovsko i do Senátu a zvítězila, v prvním kole dostala 50,72 procenta hlasů. Musela se tehdy vzdát poslaneckého mandátu, protože není možné být zároveň senátorem a poslancem.
Hejtmankou Karlovarského kraje byla poprvé od prosince 2016 do konce roku 2019, kdy ve funkci skončila kvůli těhotenství. Do Sněmovny byla zvolena v roce 2017, o čtyři roky později mandát obhájila; od listopadu 2021 do září 2022 byla místopředsedkyní dolní komory.