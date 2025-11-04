Karlovarský kraj zatím povede náměstek, nástupce Vildumetzové zvolí v prosinci

,
  17:07
Jak avizovala, karlovarská hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová z ANO v úterý rezignovala na svou funkci. Do 8. prosince, kdy bude na zastupitelstvu kraje zvolen její nástupce, kraj povede 1. náměstek Martin Hurajčík, spolupracovat bude s náměstkem Petrem Kubisem. O novém hejtmanovi rozhodne zastupitelský klub ANO, který má v krajském zastupitelstvu většinu.

„Chtěl bych zdůraznit, že se nejedná o žádný mocenský boj. Vždy jsme postupovali v souladu, jsme jeden tým, pracujeme společně,“ vyvrací náměstek hejtmanky Martin Hurajčík z ANO informace, které se podle něj objevily na sociálních sítích, že je rivalem hejtmanky. To on striktně odmítá.

Hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová z ANO odstoupila ze své funkce. Rozhodnutí potvrdila svým podpisem. (4. listopad 2025)

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

„Nemyslím si, že by nás rozhodnutí hejtmanky nějak zbrzdilo, pracujeme jako jeden tým, neočekávám proto žádné problémy,“ pokračuje Hurajčík.

Ohledně kandidátů na nového hejtmana nechtěl spekulovat. „Dejte nám čas. Nejde jen o post hejtmana, ale i o místo v radě kraje a o jednotlivé kompetence. Zastupitelstvo je 8. prosince, do té dobu musí být jasno,“ řekl.

Nový hejtman pravděpodobně vzejde z náměstků. „Ta záležitost je pro nás překvapením, víme to pár hodin. Potřebujeme si s kolegou dořešit kompetenční záležitosti. Musíme dořešit i ta města,“ řekl ČTK Kubis, který je starostou třetího největšího města v kraji, Sokolova. Hurajčík stojí v čele Mariánských Lázní. Náměstci se podle svých slov dohodnou do týdne.

Hejtmanka Karlovarského kraje končí ve funkci, čeká přírůstek do rodiny

Náměstek Petr Kubis uvedl, že poslaneckého mandátu by se vzdal stejně, bez ohledu na situaci, která ve vedení kraje aktuálně nastala. Také on nechce o budoucím hejtmanovi mluvit, nicméně připouští, že by si dokázal představit, že bude jako hejtman pracovat. Zkušenosti už má. Na konci roku 2019 nahradil hejtmanku Mračkovou Vildumetzovou, která z funkce tenkrát odstoupila kvůli těhotenství.

Končící hejtmanka v úterý řekla, že by byla ráda, kdyby byl její nástupce znám co nejdříve. Žádné preference nemá, rozhodnutí nechává na domluvě náměstků a na podpoře všech zastupitelů z ANO.

„Budu očekávat, jaké to rozhodnutí zastupitelského klubu bude. Petr Kubis i Martin Hurajčík jsou se mnou ve vedení kraje prakticky od mého začátku. Já jsem to mnohokrát řekla, že jsou to moji hlavní dva rádci,“ uvedla.

Kubis podle ní funkci hejtmana v minulosti zvládal skvěle, je velmi pracovitý a skvěle komunikuje, podařilo se mu dotáhnout otevření komplexního onkologického centra a spuštění on-line pohotovosti.

Jeho oblíbenost dokázal počet preferenčních hlasů, který jej vyšvihl z posledního, čtrnáctého místa kandidátky na druhé. Mandát Kubis v pondělí ve Sněmovně odmítl s tím, že chce zůstat v regionální politice.

„Martin Hurajčík má na starosti dopravu, IT zakázky a regionální rozvoj, i on už načerpal mnoho odborných i politických zkušeností a myslím, že by funkci hejtmana zvládl,“ dodala Mračková Vildumetzová.

„Ocitla jsem se na životní křižovatce“

Senátorka Jana Mračková Vildumetzová v pondělí večer na síti X oznámila, že se rozhodla skončil ve funkci hejtmanky Karlovarského kraje. V Senátu bude nadále pokračovat. Ponechá si i zastupitelský mandát. Do křesla hejtmanky se loni na podzim vrátila po pěti letech.

Končí karlovarská hejtmanka Mračková Vildumetzová. Rodinné důvody, vysvětlila

„V tuto chvíli nemám jinou možnost, mám malého syna a cítím tu zodpovědnost,“ uvedla Mračková Vildumetzová. Řekla, že se její osobní situace v posledních měsících výrazně změnila. „A já se ocitla na životní křižovatce, kde jsem si musela vybrat. Zvolila jsem rodinu,“ dodala.

Loni při volbách do zastupitelstva Karlovarského kraje získala Mračková Vildumetzová 7528 preferenčních hlasů, několikrát více než další kandidáti. V minulém roce kandidovala za Sokolovsko i do Senátu a zvítězila, v prvním kole dostala 50,72 procenta hlasů. Musela se tehdy vzdát poslaneckého mandátu, protože není možné být zároveň senátorem a poslancem.

Hejtmankou Karlovarského kraje byla poprvé od prosince 2016 do konce roku 2019, kdy ve funkci skončila kvůli těhotenství. Do Sněmovny byla zvolena v roce 2017, o čtyři roky později mandát obhájila; od listopadu 2021 do září 2022 byla místopředsedkyní dolní komory.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Končí karlovarská hejtmanka Mračková Vildumetzová. Rodinné důvody, vysvětlila

Senátorka Jana Mračková Vildumetzová (ANO) se rozhodla ke 4. listopadu skončit z rodinných důvodů ve funkci hejtmanky Karlovarského kraje. V Senátu bude pokračovat. Uvedla to dnes na síti X. V úterý...

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

Nechce být poslancem. Starosta a náměstek hejtmanky Kubis z ANO mandát odmítne

Starosta Sokolova a náměstek hejtmanky Karlovarského kraje Petr Kubis (ANO) odmítne funkci poslance, kterou získal v říjnových volbách z posledního místa kandidátky. Kubis o tom ve středu informoval...

Kolem sesterny s nožem v zubech. Pacient hrozil personálu nemocnice, chtěl léky navíc

Dramatické chvíle zažil personál rehabilitačního oddělení ostrovské nemocnice. Zavíracím nožem tam sedmatřicetiletý muž z Karlovarska vyhrožoval zdravotním sestrám. Nebyl spokojený s množstvím lékům,...

Dálnice D6 ve směru na Karlovy Vary stála. Na Sokolovsku ji uzavřela nehoda

Dálnici D6 na Sokolovsku uzavřela odpoledne ve směru na Karlovy Vary zhruba na dvě hodiny nehoda tří osobních aut. Nikdo se při ní nezranil.

Karlovarský kraj zatím povede náměstek, nástupce Vildumetzové zvolí v prosinci

Jak avizovala, karlovarská hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová z ANO v úterý rezignovala na svou funkci. Do 8. prosince, kdy bude na zastupitelstvu kraje zvolen její nástupce, kraj povede 1....

4. listopadu 2025  17:07

Obyvatele Chebu čeká referendum o podnikatelském parku, otázka ale může mást

Historicky první místní referendum se v sobotu 8. listopadu uskuteční v Chebu. Lidé, kteří k urnám přijdou, by měli pozorně číst otázku, na niž budou odpovídat. Podle některých názorů totiž může být...

4. listopadu 2025  15:06

Žádný tunel, řeklo ministerstvo. Karlovy Vary hledají nové řešení obchvatu

Odvedení dopravy z centra Karlových Varů se komplikuje. Ministerstvo dopravy poslalo vedení města zamítavé stanovisko k variantě, aby obchvat města vedl tunelem. Na zasedání karlovarského...

4. listopadu 2025  13:19

Končí karlovarská hejtmanka Mračková Vildumetzová. Rodinné důvody, vysvětlila

Senátorka Jana Mračková Vildumetzová (ANO) se rozhodla ke 4. listopadu skončit z rodinných důvodů ve funkci hejtmanky Karlovarského kraje. V Senátu bude pokračovat. Uvedla to dnes na síti X. V úterý...

3. listopadu 2025  21:16,  aktualizováno  4. 11. 7:54

Jako mladá gymnazistka seděla ve Vlaku svobody. Aš oplakává zesnulou pamětnici

Premium

Když v září 1951 převezl strojvůdce Karel Konvalinka vlak v Aši přes přísně střeženou hranici do Německa, seděla v něm i mladá gymnazistka Marie Kohoutová, později provdaná Lišková. Nečekaný výlet do...

3. listopadu 2025

Nejdřív vražda a vydírání, teď recidivistu soudí za týrání manželky

Před malými dětmi opakovaně bil manželku. Často jim říkal, že maminka je zlá. Ženu dlouhodobě děsil tím, že v noci chodil k její posteli a budil ji zvukem, který vydává jiskřící paralyzér. To je jen...

3. listopadu 2025  15:31

Oddlužené Prameny se po deseti letech chystají na návštěvu hlavy státu

Prezident Petr Pavel má namířeno do Karlovarského kraje. Jedním z míst, která navštíví, jsou Prameny. Malá víska na Mariánskolázeňsku, která se donedávna prala s obřím dluhem kvůli nezdařenému plánu...

3. listopadu 2025  11:03

Hodiny se ukládají k zimnímu spánku, na zámku Kynžvart se zastaví čas

Na zámku Kynžvart se zastaví čas. Historické hodiny umístěné ve věžičce památky přestanou odbíjet v pondělí 3. listopadu. Následně čeká hodinový stroj ochrana před povětrnostními vlivy a zazimování....

2. listopadu 2025  9:05

Sněmovnu beru jako další výzvu, říká novopečený poslanec Jiří Penc

Zasedá v zastupitelstvu města Karlovy Vary, je zastupitelem Karlovarského kraje. A poté, co sokolovský starosta a hejtmančin náměstek Petr Kubis avizoval, že nechce odejít od rozdělané práce, a tak...

1. listopadu 2025  8:45

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

31. října 2025  19:07,  aktualizováno  21:03

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Končí stavby na dvou silnicích, doprava v regionu se vrací do normálu

U Karlových Varů končí dvě silniční stavby, které v oblasti několik měsíců komplikovaly dopravu. Stará Role je pro provoz osobních vozidel již zcela průjezdná ve směru na Nejdek i zpět bez omezení,...

31. října 2025  13:56

Mufloni se při souboji zaklesli rohy, v klinči mohli ohrozit projíždějící auta

Nejen s lidskými rváči, ale také s těmi zvířecími se občas potýkají policisté. U silnice na Karlovarsku mezi Bochovem a Toužimí tak před několika dny řešili souboj dvou muflonů. Ti se po vzájemném...

31. října 2025  11:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.