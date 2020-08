Se zvelebováním hradu Hauenštejn pomáhají mladí lidé z celé Evropy

Středoškoláci z Německa, Francie či Španělska spolu s českými vrstevníky pomáhají v těchto dnech zvelebovat hrad i jeho okolí.

Pro Mirdina je letošní workcamp prvním pobytem v České republice. „Je to tady super,“ říká mladý Belgičan. „A vypadá to, že to i půjde,“ dodává po několika ranách sekerou, kdy začíná získávat potřebnou jistotu úderů.

Pobyl na hradě organizuje spolek Opři se. „Z české strany tady máme děti z dětských domovů, případně ty, které dětským domovem prošly a vrátily se do svých rodin,“ vysvětluje Petr Matyáš ze spolku Opři se. Díky spolupráci s organizací Inex sdružení dobrovolných aktivit se může akce chlubit statutem mezinárodní.

Právě Inex SDA totiž zajišťuje pobyt pro studenty ze zahraničí. Díky mezinárodní účasti se ukazuje, že děti spolu dokážou komunikovat i přes případné jazykové bariéry. „Nebyl jsem jediný, kdo měl z jazykové bariéry obavy. Ukázalo se ale, zejména u dětí, že jsou liché,“ říká Ondřej, který na workcampu působí jako vedoucí.

Parta se ráda vrací

Za tři roky se na Hauenštejně po boku Petra Matyáše vystřídala už pěkná řádka dětí z dětských domovů. Tahounem je ale dnes patnáctiletý Jirka, který absolvoval všechny tři kempy. „Baví mě to tady. Můžu rozvíjet svou angličtinu. A navíc můžu poznávat jiné kultury,“ vyznává se mladý pracant.

Stoprocentně se chce na Hauenštejn ještě vracet, dokud to bude možné. O své budoucnosti má jasno a s hradem ji z případné pozice vedoucího spojovat nechce.

„Baví mě chemie. Chci se proto zlepšit ve škole, abych se dostal na Střední školu oborovou v Praze na Smíchově. Na ní bych se chtěl věnovat právě chemii,“ prozrazuje Jirka své plány pro nejbližší roky.

Petr Matyáš naznačuje, že zřejmě přibude dětí, které se budou na Hauenštejn vracet. „Začíná se tady tvořit parta, která má zájem jezdit sem opakovaně,“ vysvětluje hlavní vedoucí workcampu.

Začalo to po povodních

Kořeny dobrovolnických pracovních kempů na Hauenštejně lze vystopovat v roce 2013. Tehdy se dospělí členové spolku Opři se rozhodli pomáhat s likvidací následků velké vody na Berounce. Mezi dospěláky se ovšem lstí vmísil patnáctiletý klučina z dětského domova.

„Byl to dříč, a to nás inspirovalo k myšlence připravit pro děti z dětských domovů podobnou aktivitu,“ popisuje vznik projektu Petr Matyáš.

Děti mají podle jeho zkušeností elánu a energie na rozdávání. „Potřebují ale péči a pomoc. I když se pracovníci dětských domovů mohou snažit sebevíc, rodinu jim nenahradí,“ vysvětluje iniciátor vzniku workcampů.

Společně s kolegy proto neprodleně začal hledat místo, kam by mohl děti z dětských domovů „upíchnout“. Oslovil hned tři organizace - hrady Grabštejn a Hauenštějn a organizaci Inex SDA. „Z Grabštejna se nikdo neozval, z Inexu nám odpověděli, že se zabývají výhradně přeshraniční spoluprací. Tedy že vysílají do zahraničí dobrovolníky a naopak ze zahraničí je přivážejí k nám,“ pokračuje Matyáš.

Spolupráce od roku 2014

Pavel Palacký, majitel hradu Hauenštejn, na nabídku kývnul. Už v roce 2014 se tak na jeho hradě uskutečnily dva zkušební pracovní víkendy, o rok později přijely děti na víkend pětkrát a od roku 2016 se jejich pobyt protáhl na týden.

Impulzem pro zorganizování mezinárodního workcampu byl okamžik, kdy jeden z dobrovolníků prostřednictvím Inex SDA odjel na workcamp do Francie.

„To byl začátek naší spolupráce s Inexem, díky které se v roce 2017 uskutečnil první dvoutýdenní mezinárodní workcamp na Hauenštejně. A v této třístranné spolupráci mezi spolkem Opři se, Inex SDA a hradem Hauenštejn chceme pokračovat i v dalších letech,“ dodává Petr Matyáš.