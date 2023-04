Třikrát na pomoc koním během jednoho týdne, tolik zásahů hasiči nepamatují

Na místo k bezmocně ležícímu koni se nemohla dostat žádná technika. „Podle oznamovatele kůň na zemi zřejmě ležel již delší dobu. Použili jsme prostředky z kontejneru pro vyprošťování, postavili nad koněm trojnožku, přes kladku zvíře zvedli na nohy a drželi v záchranné síti,“ popsal zásah mluvčí krajských hasičů Martin Kasal.

Po celou dobu zásahu u Poustky byl na místě rovněž veterinář. I přes podané podpůrné léky podle veterináře nebyl zdravotní stav koně dobrý a rozhodl proto o jeho uspání. „Jednalo se o třetí zásah během šesti dní, kdy hasiči pomáhali zvednout či vyprostit koně. Ne vždy se bohužel povede zvíře zachránit,“ konstatoval Kasal.

U Přebuzi bojovali hasiči o život koně pět hodin. Použili těžkou techniku včetně sacího bagru a hasiči zeminu odhazovali i ručně. Kůň ale v závalu hlubokém tři metry ještě před vyproštěním uhynul. „Ve stejný den jsme byli v karlovarské části Rosnice, kde bylo třeba postavit koně na nohy ve stáji. S použitím lezecké techniky se podařilo koně zvednout a následně rozchodit,“ dodal Kasal.

Nejen koně, hasiči pomáhali i srnci

Během uplynulého týdne pak přibyl do hasičské statistiky i další případ z kategorie záchrana zvířat. Tentokrát se jednalo o mladého srnce, který zabloudil z lesů do městské aglomerace v Nejdku. Nedaleko tamní léčebny dlouhodobě nemocných se snažil dostat ze silnice přes plot, ale zůstal v něm zaklíněný mezi tyčemi. Hasiči použili hydraulický nástroj nejprve na roztažení části plotu a vyproštění zvířete, poté i pro srovnání oplocení do původního stavu. Srnec byl po kontrole opět vypuštěný do volné přírody.