Z kombinátu na Sokolovsku unikla chemikálie, dostala se i na silnici

Podle mluvčí Sokolovské uhelné Jany Pavlíkové lidem v okolí nic nehrozí. Preventivně byla dočasně uzavřena silnice mezi Vřesovou a křižovatkou na Chodov a Vintířov.
„Při poruše chladicího zařízení došlo přes kanalizaci k úniku kapaliny, která se používá na ošetření chladicí vody. Dostala se na silnici mezi Vřesovou a Chodovem. Uniklá látka je roztok s turbanionem, což je přípravek pro likvidaci řas a podobně v chladicích zařízeních. Ten vypěnil. Informovali jsme hasiče, policii i inspekci životního prostředí,“ uvedla Pavlíková.
Látku, která pění, se podařilo zachytit.
Podle mluvčího krajských hasičů Patrika Žižky při úniku na sebe chemikálie nabalila i nečistoty a popel a při napěnění byla černá. Hasičům se ale podařilo zabránit úniku do okolí, zejména do nedalekého potoka. „Nyní se už jen uklízí její zbytky,“ doplnil Žižka.