Muž spadl do čtyřmetrové vodovodní šachty, pomoc mu zavolali kolegové

  9:50
U pádu člověka do čtyřmetrové hloubky zasahovali ve středu ráno hasiči a zdravotničtí záchranáři v Novém Sedle na Sokolovsku. Třiašedesátiletý muž tam spadl do vodovodní šachty nedaleko místní radnice. S poraněním zad jej sanita převezla do karlovarské nemocnice.

Muže, který v Novém Sedle spadl do šachty, převezli zdravotníci do nemocnice. | foto: HZS Karlovarského kraje

Záchranáře zalarmovali kolem osmé hodiny ráno kolegové zraněného muže. Hasiči vyhlásili poplach lezecké skupině.

„Muž ovšem dokázal ještě před příjezdem hasičů z vodovodní šachty vylézt sám. Ostatní jednotky jsme proto odvolávali,“ konstatoval Patrik Žižka, mluvčí krajských hasičů.

V Aši spadl chlapec do studně, do příjezdu hasičů šlapal vodu

Chodovští hasiči zajistili místo úrazu a pomáhali zdravotnickým záchranářům. „Muže, ročník 1962, jsme transportovali na emergency karlovarské nemocnice,“ popsala zásah zdravotníků Simona Kratochvílová, mluvčí Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje.

Podle Kratochvílové muž utrpěl po pádu do čtyřmetrové hloubky poranění zad.

