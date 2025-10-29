Muž spadl do čtyřmetrové vodovodní šachty, pomoc mu zavolali kolegové

Záchranáře zalarmovali kolem osmé hodiny ráno kolegové zraněného muže. Hasiči vyhlásili poplach lezecké skupině.
„Muž ovšem dokázal ještě před příjezdem hasičů z vodovodní šachty vylézt sám. Ostatní jednotky jsme proto odvolávali,“ konstatoval Patrik Žižka, mluvčí krajských hasičů.
Chodovští hasiči zajistili místo úrazu a pomáhali zdravotnickým záchranářům. „Muže, ročník 1962, jsme transportovali na emergency karlovarské nemocnice,“ popsala zásah zdravotníků Simona Kratochvílová, mluvčí Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje.
Podle Kratochvílové muž utrpěl po pádu do čtyřmetrové hloubky poranění zad.