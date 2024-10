VIDEO: Po nárazu do cisterny se vůz řítil na hasiče, uskočili na poslední chvíli

U dopravní nehody na silnici I/13 u Stráže nad Ohří zasahovali hasiči poslední srpnovou sobotu. Na projíždějící osobní auto zde spadl strom. Cestující z auta vyvázli bez zranění, přivolaní hasiči spadlý strom rozřezali a vozovku uklidili.

Z obou směrů se tvořily krátké kolony, provoz byl řízen kyvadlově. Přímo na místě zásahu stála služební vozidla policie a hasičů a všechna měla puštěné výstražné majáky.

V jeden okamžik však dojelo kolonu další osobní auto, které ale nezastavilo, všechny čekající předjelo a dál pokračovalo v rychlé jízdě. Tu ale řidič nezvládl. „Nejprve zezadu narazil do cisterny hasičů, následně do svodidel a nakonec do policejního auta, popsal mluvčí krajských hasičů Martin Kasal s tím, že na komunikaci se zrovna pohybovali i dva hasiči. Ti v posledním okamžiku stihli uskočit a nehoda tak skončila jen lehkým zraněním jednoho z nich.

Hasičský sbor video zveřejnil až nyní, jelikož čekal do doby, než bude ukončené vyšetřování příčiny nehody ze strany policie.

Řidič musí být schopen zastavit na vzdálenost, na kterou vidí

Jak hasiči vysvětlují, postavení zásahové techniky na místě události má svoje pravidla. Jedním z důvodů je i bezpečnost zasahujících. Velká hasičská technika tak slouží jako bariéra, která má chránit všechny zasahující přímo v prostoru záchrany právě před dalšími přijíždějícími.

Na řidičích v silničním provozu pak je, aby respektovali veškeré pokyny záchranných složek, především pak aby svou jízdou nikoho, ani sebe, neohrozili. „Stále platí, že řidič musí být schopen zastavit na vzdálenost, na kterou vidí. Tato nehoda jen s velkým štěstím a díky rychlé reakci obou hasičů neskončila fatálně,“ uvedl Kasal.

Podle něho se rozhodně nejedná o ojedinělý incident. „Hasiči tak s největší pravděpodobností budou častěji přistupovat k celkovým uzavírkám silnic po celou dobu zásahu“ informoval Kasal. Na řidičích pak je, aby dodržovali maximální opatrnost, a především byli trpěliví. „Jejich zpoždění se nemůže vyrovnat riziku, že o zásahu na silnicích, kde je velmi málo prostoru pro bezpečný pohyb, dojde k jakémukoliv dalšímu zranění,“ uzavřel.