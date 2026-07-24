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K ohni si sáhne ramenem. Sokolovská chemička má unikátní hasičský speciál

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  10:11

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Unikátní hasičský speciál převzali hasiči ze sokolovské chemičky Synthomer ve čtvrtek. (23. července 2026) | foto: Synthomer

Výjimečné vozidlo převzali ve čtvrtek hasiči ze sokolovské chemičky Synthomer. Speciál na podvozku Scania 8 x 4 je unikátní dlouhým ramenem, pomocí něhož se snáze a bez rizika pro členy zasahující jednotky dostane k ohni. Podobných strojů je v České republice jen hrstka.

„Toto speciální hasičské vozidlo patří mezi nejvýznamnější investice posledních let v oblasti požární ochrany sokolovské chemičky, která od 1. dubna 2024 začlenila podnikové hasiče přímo do firemní struktury,“ komentoval přírůstek do garáže hasičů manažer bezpečnosti chemičky Michal Šulc.

Unikátní hasičský speciál převzali hasiči ze sokolovské chemičky Synthomer ve čtvrtek. (23. července 2026)

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Nový zásahový vůz podle jeho vyjádření výrazně posílí připravenost podniku na mimořádné události. „Potvrzuje, že sokolovská chemička Synthomer klade dlouhodobý důraz na bezpečnost chemické výroby,“ doplnil.

Výrobcem vozidla je společnost THT Polička. Ta v průběhu jara 2026 dokončila jeho finální montáž a komplexní oživování. To zahrnovalo mimo jiné testování řízení hasicího ramene, ladění trajektorií jeho pohybu, ověřování mezních stavů, zátěžové zkoušky či kontrolu těsnosti hasicích médií a hydraulických rozvodů.

Nové vozidlo výrazně posiluje schopnosti Hasičského záchranného sboru podniku. Je vybaveno moderními technologiemi, mezi které patří výkonné čerpadlo s kapacitou 6 000 litrů za minutu, systém pro použití pěnidla a vzduchopěnové technologie One Seven, zařízení pro hašení práškem či pokročilé ovládání zásahového ramene.

Bezpečnost v sokolovské chemičce zajistí nový speciální vůz hasičů

Právě rameno dělá z nového hasičského speciálu cenný nástroj pro mimořádné situace. Umožňuje přesné a bezpečné nasazení hasicích médií i v obtížně dostupných místech, přičemž nabízí široké možnosti pohybu při zachování přísných bezpečnostních limitů.

Hasiči z chemičky absolvovali dvoudenní školení, během něhož se s novým vozidlem a jeho technologiemi seznámili.

Ještě před tím, než zamířil do hasičské zbrojnice v areálu chemičky, se novým speciálem jeho výrobce pochlubil na prestižní mezinárodní výstavě Interschutz 2026 v Hannoveru

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