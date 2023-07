Hasiče zaměstnávají hlavně požáry na polích, hrozí zákaz vstupu do lesa

S jistotou tvrdit, že pět desítek požárů úzce souvisí s rázem počasí, lze podle Lukáše Černého, mluvčího Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje, až po vyšetření příčin vzniku. „Z logiky věci ale vyplývá, že například požár suchého pole bude s vývojem počasí úzce spjatý,“ uvedl mluvčí.

Zákaz rozdělávání ohňů a omezení aktivit, které by mohly být potenciální hrozbou vzniku požárů, platí od 10. července až do odvolání. Opatření vyhlásil hejtman na doporučení hasičů. „Hodnotíme to kladně,“ poznamenal Černý. Specialisté podle něj provádějí kontroly dodržování omezujících opatření.

Do lesů se zatím může

O jejich zpřísnění však hasiči zatím neuvažují. „Nařízení obnáší všechna opatření, která jsou aktuálně možná,“ vysvětlil Černý. Rozšířit je například o zákaz vstupu do lesů upravuje lesní zákon. „Zákaz může nařídit vlastník lesa nebo orgány státní správy, ať už krajský úřad či obce s rozšířenou působností. Hasičský záchranný sbor to nemá v gesci,“ podotkl.

O zákazu vstupu do lesů se podle Jitky Čmokové, mluvčí krajského úřadu, zatím neuvažuje. Hejtman Petr Kulhánek nicméně naznačil, že i o tom se s hasiči jedná. „Ještě ale není tak zle, abychom toto opatření museli použít. Bylo by to značné omezení vzhledem k prázdninám a turistické sezoně. Aktuálně jsou největším problémem pole,“ dodal hejtman.

Hoří hlavně na polích

To se ovšem může v nejbližších týdnech změnit. „Pokud by se ovšem situace nezlepšila, mohly by být v rámci kraje vymezené lokality, kde bychom vstup do lesů omezili. Nešlo by ale o plošný zákaz,“ doplnil Kulhánek.

Jeho tvrzení, že jsou aktuálně větším problémem požáry na polích, potvrzuje i statistika zásahů hasičů za poslední dny.

V Chebu - Hájích hořely neposekané lány. Při likvidaci požáru, který zasáhl plochu 200 krát 150 metrů, pomáhali i hasiči z Waldsassenu. Při samotné sklizni pak u Chyše vzplály asi dva hektary pole. Vzniklou škodu zde hasiči odhadli na půl milionu korun. Jeden z posledních zásahů si hasiči připsali u Trstěnic, kde hasili oheň na ploše 500 krát 100 metrů.