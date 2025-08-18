Riziko lesních požárů roste, hasiči kvůli hrozbě apokalypsy mění taktiku

Jitka Dolanská
  9:25
V souvislosti se změnou klimatu vzroste v nejbližších letech v Karlovarském kraji riziko lesních požárů. A to víc než čtyřnásobně. Zjistila to unikátní studie, kterou si hasiči nechali zpracovat na základě rozsáhlého požáru v Národním parku České Švýcarsko.
Plameny hasiči zlikvidovali za několik desítek minut, požářiště ale budou dál...

Plameny hasiči zlikvidovali za několik desítek minut, požářiště ale budou dál sledovat. (25. června 2025) | foto: HZS Karlovarského kraje

V Doubí hořelo 2700 metrů čtverečních lesa, u požáru zasahovalo sedm jednotek...
V Doubí hořelo 2700 metrů čtverečních lesa. 25. 6. 2025. (25. června 2025)
V Doubí hořelo 2700 metrů čtverečních lesa. (25. června 2025)
Požár lesa v karlovarské části Doubí hasiči monitorovali pomocí dronů. (25....
10 fotografií

Na problém upozorňuje také pozorovatel počasí ze Šindelové Rudolf Kovařík, se kterým hasiči dlouhodobě spolupracují.

„Nepřístupné skalní masivy a lokality jsou v oblasti Kraslicka, Boče a Stráže. Problematické je okolí Kladské ve Slavkovském lese. Nejhůř na tom jsou Božídarské rašeliniště a Rolavské vrchoviště, kde jsou stovky hektarů rašelinišť, kam vedou pouze tři páteřní cesty. Pokud by tam začalo hořet, tak to prostě shoří,“ netají se obavami Kovařík.

Hasiči se proto obrátili na výzkumný ústav globální změny CzechGlobe a další odborné firmy a nechali si zpracovat analýzu potlačitelnosti požárů. Nejdříve vznikla studie pro lázeňské lesy v okolí Karlových Varů a následně pro celý kraj.

V Karlových Varech hořel les na dohled od posledních domů, hasiči nasadili drony

„My teď díky tomu známe takzvaný index požárního rizika. Ten říká, jak snadno bude ten který les hořet, protože na rychlost šíření požáru v krajině má vliv řada věcí. Víme, jak hodně bude hořet v roce 2050, protože klimatický výhled říká, že tady v té době bude už takřka středomořský biotop,“ konstatoval ředitel Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje Oldřich Volf.

Výsledek je podle něj alarmující. „Počty požárů v přírodě by se měly zvýšit 4,5krát. A nově víme, jaké problémy při hašení by mohly nastat, což je právě ten index potlačitelnosti požáru,“ popsal přínosy studie Volf. Připomněl, že podle jeho informací je podobná studie unikátem nejen v rámci republiky, ale i Evropy. Podobnou prý mají jen ve Španělsku.

Vědí, které místo je rizikové

„Informace o tom, jak obtížně se které místo bude hasit, je pro nás zásadní. My nyní víme, proč je to které území rizikové. Důvodem bývá druh porostu, nebo že tam není voda nebo se tam není kudy dostat. Na tom základě jsme schopni se s majiteli pozemků domluvit na protipožárních opatřeních, která by byla ušitá lokalitě přímo na míru. Pro nás je tohle krok do 21. století,“ podotkl Volf.

Díky projektu nyní hasiči například vědí, kde je možné v lázeňských lesích a parcích shromáždit techniku, na jakém místě se mohou s těžkými vozy otáčet, kde jsou závory nebo kudy projedou třeba jen čtyřkolky.

Plameny hasiči zlikvidovali za několik desítek minut, požářiště ale budou dál sledovat. (25. června 2025)
V Doubí hořelo 2700 metrů čtverečních lesa, u požáru zasahovalo sedm jednotek hasičů. (25. června 2025)
V Doubí hořelo 2700 metrů čtverečních lesa. 25. 6. 2025. (25. června 2025)
V Doubí hořelo 2700 metrů čtverečních lesa. (25. června 2025)
10 fotografií

„Naší ambicí je, abychom výsledky pilotního projektu promítli do všech lokalit kraje, kterých se z hlediska požáru obáváme. Vedle skalnatých oblastí to jsou hřebeny Krušných hor, které vysychají vůbec nejrychleji, nebo lokality kolem Mariánských Lázní, kde jsou příkré svahy a hluboká údolí. Problematický je i vojenský prostor Doupov,“ uvedl Volf.

Podle jeho slov vznikla pracovní skupina, která dokáže využít množství dostupných informací z různých zdrojů pro požární prevenci. „Například když se v rámci zadržení vody v krajině má někde vybudovat tůň, tak se domlouváme, aby vznikla v místě, kde voda k hašení chybí. A to samé se týká budování nových cyklotras v místech, která nejsou pro požární techniku dostupná. Tady by cyklotrasy nebo drobné úpravy lesních cest mohly významně pomoci,“ doplnil Volf.

Požárů v přírodě je stále víc

Počty požárů v přírodě se v posledních letech zvyšují. Jen letos v březnu hasiči v Karlovarském kraji zasahovali u osmi desítek požárů lesa nebo polí. S oteplováním se mění i podoba některých oblastí. Dříve vlhké pláně v okolí Přebuzi jsou dnes v době sucha pokryté vysokou uschlou trávou, v níž by se oheň rychle šířil. Podobné je to v jiných lokalitách.

Požár lesa na Sokolovsku způsobil škodu za téměř 200 tisíc

„Například na Ašsku si někdo griloval krkovičku a zapálil při tom tři hektary pole. Tohle tu v minulosti nebylo,“ konstatoval Volf.

V souvislosti s vyšším rizikem lesních požárů se mění i pohled hasičů. „Upravujeme a pořizujeme techniku, která si poradí s obtížně přístupným terénem, měníme taktiku i vybavení jednotek. Používáme dnes úplně jiné ochranné pomůcky a už několik let vyjíždíme k lesním požárům s hadicemi, které mají průměr jen 25 milimetrů. Oproti standardním jsou poloviční. Ukazuje se, že jsou daleko lehčí, efektivnější, operativnější a nespotřebují tolik vody,“ podotkl Oldřich Volf.

Na snižování rizika požárů s hasiči spolupracují například členové místní horské služby. „Přestože požární problematika není naše parketa, v oblasti prevence si informace s hasiči předáváme. V lokalitě se pohybujeme, víme, kde jsou oblasti s vyšším počtem návštěvníků, z nichž někteří mají tendence rozdělávat různě ohníčky. A to v těchto místech úplně žádoucí není,“ dodal Miroslav Račko, náčelník Horské služby Krušné hory.

25. června 2025

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Dva mladíci přetočili v lese čtyřkolku. Jeden zemřel, druhého odvezl vrtulník

V lese na Sokolovsku zemřel po nehodě čtyřkolky dvaadvacetiletý muž. Dalšího šestadvacetiletého muže transportoval vrtulník s vážnými zraněními do nemocnice. Nehoda se stala v sobotu po 23. hodině. V...

Na Chebsku našli v zaparkovaném autě muže s prostřelenou hlavou

Policisté a záchranka zasahovali ve středu dopoledne u silnice mezi Lázněmi Kynžvart a Velkou Hleďsebí na Chebsku. V zaparkovaném autě zde svědci nalezli pětasedmdesátiletého muže se střelným...

Na fotbalové hřiště se vřítilo auto, řidič vystřelil z plynovky. Šlo mi o život, tvrdí

Střelbou z plynové pistole vygradoval v sobotu večer spor dvou znepřátelených skupin v Toužimi. Po fotbalovém zápase vjelo na místní hřiště auto, kde jeho řidič vystřelil z plynové pistole. Šofér se...

Na polygonu BMW u Sokolova shořel testovací vůz. První takový incident, říká firma

Pět jednotek hasičů zasahovalo ve čtvrtek po poledni u požáru testovacího auta na polygonu automobilky BMW u Dolních Niv na Sokolovsku. Byl to první incident podobného typu v tomto testovacím...

Kdysi vedl k útočišti šlechtičny, teď po mostku chodí svatební průvody

Upravené cestičky pod korunami vzrostlých stromů, ukázky zahradní architektury, řada drobných staveb, památek a soch. Nechybí vodní plochy, skalnaté rokle i romantické vyhlídky. Parku kolem zámku...

Riziko lesních požárů roste, hasiči kvůli hrozbě apokalypsy mění taktiku

V souvislosti se změnou klimatu vzroste v nejbližších letech v Karlovarském kraji riziko lesních požárů. A to víc než čtyřnásobně. Zjistila to unikátní studie, kterou si hasiči nechali zpracovat na...

18. srpna 2025  9:25

Dva mladíci přetočili v lese čtyřkolku. Jeden zemřel, druhého odvezl vrtulník

V lese na Sokolovsku zemřel po nehodě čtyřkolky dvaadvacetiletý muž. Dalšího šestadvacetiletého muže transportoval vrtulník s vážnými zraněními do nemocnice. Nehoda se stala v sobotu po 23. hodině. V...

17. srpna 2025  11:24

Střecha věže bývalé tvrze vzniká na základě historických fotografií

Věž bývalé tvrze v Pomezné na Chebsku bude už brzy vypadat jako kdysi. Památka aktuálně získává vysokou střechu, jejíž projekt vznikl podle dobových fotografií. Hotovo má být v září. Stavba, která je...

17. srpna 2025  10:30

Festival se inspiroval legendárním koncertem Beatles na střeše domu v Londýně

Když před deseti lety Ricardo Delfino uspořádal s přáteli v Karlových Varech první ročník akce Top RoofTop fest, splnil si tím sen. Díky žánrové otevřenosti, profesionálně zvládnuté produkci a...

16. srpna 2025  8:15

Vykořisťovaní Češi v Británii: ve čtveřici obžalovaných padl jediný trest

Podmínku dnes udělil Krajský soud v Plzni osmačtyřicetileté Češce, která dojednávala pro lidi z Karlovarska pracovní smlouvy s fast foody ve Velké Británii. Zbylí tři obžalovaní byli už v loňském...

15. srpna 2025  15:20

Tradiční výroba v regionu nezanikne, střední škola znovu otevře obor sklář

Vzít do ruky sklářskou píšťalu, nabrat taveninu, fouknout a vytvořit pohár, vázu či umělecký objekt. V Karlových Varech se bude možné od základů naučit tradiční sklářské řemeslo, které patří k...

15. srpna 2025  13:20

Na Sokolovsku se při nehodě zranili čtyři lidé včetně dětí, u Aše zemřel řidič

Nepozornost za volantem, byla pravděpodobnou příčinou čtvrteční nehody v Dolním Rychnově na Sokolovsku. Zranění utrpěla šestapadesátiletá řidička i tři děti, které vezla. V pátek dopoledne pak za...

15. srpna 2025  9:43

Na polygonu BMW u Sokolova shořel testovací vůz. První takový incident, říká firma

Pět jednotek hasičů zasahovalo ve čtvrtek po poledni u požáru testovacího auta na polygonu automobilky BMW u Dolních Niv na Sokolovsku. Byl to první incident podobného typu v tomto testovacím...

14. srpna 2025  15:16

Ohře láká vodáky i přes výkyvy počasí, roste zájem o nadstandardní služby

Vodácká sezona je letos na řece Ohři v Karlovarském kraji zatím přes výkyvy počasí dobrá, o půjčování vybavení je průměrný zájem. Stále více vodáků využívá možnosti nechat si přepravit zavazadla...

14. srpna 2025  14:17

Na Chebsku našli v zaparkovaném autě muže s prostřelenou hlavou

Policisté a záchranka zasahovali ve středu dopoledne u silnice mezi Lázněmi Kynžvart a Velkou Hleďsebí na Chebsku. V zaparkovaném autě zde svědci nalezli pětasedmdesátiletého muže se střelným...

14. srpna 2025  9:50

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Kvůli plynové pistoli vtrhl do bytu a zmlátil své známé. Za chvíli už měl želízka

Nezvanou návštěvu měli dva muži v bytě v Chodově na Sokolovsku. Jejich známý z Karlovarska si tam večer přišel pro plynovou pistoli. Získal ji až poté, co oba zbil a jednoho z nich přiškrtil. Za...

13. srpna 2025  13:43

Vězeň podal žalobu kvůli ponižujícím návštěvám, u soudu však neuspěl

Je ponižující, když za mnou přijdou bezúhonní rodiče na návštěvu do věznice a je mezi námi dělicí stěna. Kontakt tak máme jen prostřednictvím sluchátka, stěžoval si u Krajského soudu v Plzni...

13. srpna 2025  12:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.