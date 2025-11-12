V hornoslavkovské věznici hořel elektroodpad, oheň vzplál v nestřežené části

Dvě a půl hodiny likvidovalo ve středu ráno pět hasičských jednotek požár elektroodpadu v areálu věznice v Horním Slavkově. Hořet začalo v jeho nestřežené části, rozšíření ohně zabránila betonová jímka, v níž byl odpad uskladněný.
S ohněm v areálu hornoslavkovské věznice bojovali hasiči dvě a půl hodiny. (12. listopadu 2025) | foto: HZS Karlovarského kraje

Poplach hasičům vyhlásili v půl páté ráno. „Na místě zasahovali profesionální hasiči z Karlových Varů a Sokolova i dobrovolníci z Chodova, Horního Slavkova a Bečova,“ uvedl mluvčí krajských hasičů Patrik Žižka.

S ohněm v areálu hornoslavkovské věznice bojovali hasiči dvě a půl hodiny. (12. listopadu 2025)

Zásah u podobných požárů je podle něj vždy komplikovaný. Uskladněný materiál je totiž nutné rozhrnovat. Proto také hasiči vedle své klasické techniky využili i nakladač.

I přes tuto komplikaci se podařilo oheň rychle uhasit. „Zásah skončil kolem sedmé hodiny,“ potvrdil Žižka.

Oheň vzplál v nestřežené části areálu věznice v betonové kóji, která zabránila dalšímu šíření požáru. „Je v zóně B a patří firmě, s níž má věznice podepsanou smlouvu,“ upřesnila Marcela Vavřinovská, mluvčí věznice v Horním Slavkově.

Odsouzení zde podle ní pracují při rozebírání elektroodpadu. „Je to nestřežené pracoviště, kde mohou pracovat bez dohledu Vězeňské služby,“ doplnila.

Požár se obešel bez zranění. Jeho příčinu i výši škody nyní zjišťují vyšetřovatelé hasičů.

Věznice Horní Slavkov je určena pro výkon trestu mužů. Je typem věznice s ostrahou se středním a vysokým stupněm zabezpečení, včetně doživotního trestu. Kapacita je téměř 700 vězňů.

