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VIDEO: Za Mattoni Arenou oheň poničil půl hektaru lesa, další požár hasili poblíž Lokte

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  10:08
Horké a suché počasí si v neděli vybralo svou daň i v Karlovarském kraji. Hasiči za jediný den zasahovali hned u dvou větších požárů lesa. V Karlových Varech plameny poničily téměř půl hektaru. Zkázu zachytila kamera ostrovských dobrovolných hasičů.

Nedaleko karlovarské Mattoni Areny začalo hořet kolem páté hodiny odpoledne. Na místě podle mluvčího krajských hasičů Patrika Žižky zasahovalo pět jednotek.

Lesní požár se podařilo lokalizovat krátce před šestou hodinou. „Oheň zasáhl plochu 4200 metrů čtverečných,“ řekl Žižka.

Nedaleko Mattoni Areny v Karlových Varech požár zničil téměř půl hektaru lesa (9. srpna 2026).
Nedaleko Mattoni Areny v Karlových Varech požár zničil téměř půl hektaru lesa (9. srpna 2026).
Za karlovarskou Mattoni Arenou shořely v neděli tisíce metrů lesa
Nedaleko Mattoni Areny v Karlových Varech požár zničil téměř půl hektaru lesa (9. srpna 2026).
9 fotografií

Rozsahem menší požár likvidovali v neděli hasiči i nedaleko Lokte. V Revoluční ulici ve směru na Horní Slavkov oheň zasáhl před třetí odpoledne přibližně 450 metrů čtverečných lesa.

Kvůli požáru uzavřeli hasiči nejen Revoluční ulici, ale i přilehlou cyklostezku. Její část, kde vede skrz tunel, byla nepřístupná ještě v pondělí.

„Při požáru došlo k velkému nahřátí a posléze k rychlému ochlazení skály. Čeká se na vyjádření statika,“ vysvětlil mluvčí hasičů.

Škody, které oheň napáchal, správci lesů zatím vyčíslují. Při hašení se nikdo nezranil.

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