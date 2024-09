Hasiči z Karlovarského kraje jedou pomáhat do nejvíce zasažených oblastí

„Vysíláme dva odřady. Jeden už je na cestě, jde o speciální dronový vůz, míří společně s kolegy piloty do Olomouckého kraje. Druhý vyjede v průběhu dopoledne, jde povodňový záchranný odřad, čítající 32 lidí. Působit bude v Moravskoslezském kraji,“ uvedl mluvčí krajských hasičů Lukáš Černý.

„Součástí jsou kolegové lezci a specialisté pro práci na vodě. Co se týká techniky, na Moravu míří evakuační autobus, je tam několik lodí a samozřejmě cisternové automobilové stříkačky s vybavením, které by na místě mohli hasiči potřebovat,“ sdělil Černý.

Jak dlouho se hasiči na místě zdrží, není podle něj zatím jasné. „Odřad bude vybavený tak, aby mohl fungovat bez zásobování zvenčí. Tedy aby byl, co se týče ubytování, stravování a zásobování pohonnými hmotami, naprosto soběstačný. Pokud by se na místě zdržel více dní, budeme kolegy na místě střídat. Vzhledem k tomu, že v tak intenzivním nasazení, které je možné na místě předpokládat, není možné dlouhodobě fungovat, střídání by přišlo po několika dnech. Navíc se později může změnit i zaměření odřadu. Ten je aktuálně zaměřený na záchranu, později se může zaměřit na likvidaci následků povodní. To ale znamená, že bychom pak museli obměnit i tu zasahující techniku,“ uvedl Černý.

Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz

V souvislosti s počasím i nadále trvá výstraha před silným větrem a padajícími stromy. Například v Mariánských Lázních z důvodu podmáčené půdy a zvýšeného rizika pádu stromů dočasně uzavřeli parky ve městě. Problematické oblasti vyznačili strážníci zabezpečovací páskou.

Uzavřené zůstávají i některé silnice. Jde o komunikace Nejdek - Rudné - Přebuz, silnice Krásný Les - Srní a Krásný Les - Osvinov. Dále je od dnešního rána uzavřená silnice Nejdek – Pernink.

„Počasí v kraji se uklidňuje, na krajském operačním a informačním středisku jsme ale posílili operátory tísňových linek, kteří odbavují hovory s hlášením událostí z jiných krajů,“ dodal mluvčí hasičů Černý.