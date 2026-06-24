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Hasiči zasahují u úniku plynu na Božím Daru, dělníci nařízli trubku ve zdi

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  9:24
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Tři jednotky hasičů zasahují od středečního rána na Božím Daru. Důvodem je únik plynu z trubky, kterou poškodili dělníci při opravě jednoho z místních objektů v samém centru města.

„V průběhu prací došlo k poškození plynové přípojky. Hasiči zajistili místo události, provádějí protipožární opatření a spolupracují s plynárenskou pohotovostí,“ popsal událost v horském středisku Patrik Žižka, mluvčí Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje.

Podle informací iDNES byla poškozená trubka přívodu plynu ve fasádě domu nedaleko božídarské pošty. „Přívod je pod izolací objektu. Při opravě došlo k naříznutí trubky,“ potvrdil Žižka.

Hasiči nyní čekají na plynaře, kteří mají přívod plynu zastavit. „Událost je bez zranění. Další okolnosti nehody jsou v šetření,“ dodal mluvčí hasičů.

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