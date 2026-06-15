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Dopravu na Chebsku komplikuje nehoda cisterny, řidič podlehl zraněním

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  10:04
S omezením v dopravě musejí počítat motoristé v úseku mezi Hazlovem a Aší na Chebsku. Mimo silnici zde skončil tahač s cisternou. Její řidič utrpěl nespecifikovaná zranění, kterým na místě podlehl.
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Nehoda cisterny komplikuje dopravu mezi Hazlovem a Aší. (15. června 2026) | foto: HZS Karlovarského kraje

Doprava na silnici I/64 mezi Chebem a Aší je omezená kvůli zásahu záchranných složek, informoval mluvčí krajských hasičů Patrik Žižka. Na místo mířil také vrtulník letecké záchranné služby, vracel se však prázdný.

Nehoda cisterny komplikuje dopravu mezi Hazlovem a Aší. (15. června 2026)

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„Řidič nákladního automobilu svým zraněním na místě podlehl,“ uvedl mluvčí policie Jakub Kopřiva. Silnice je podle něj v místě nehody zcela uzavřená. „Její přesná příčina je v současné době v šetření,“ doplnil.

„Hasiči provedli vyproštění zraněného řidiče z kabiny havarovaného vozidla a předali jej do péče zdravotnické záchranné služby. Následně zajistili místo nehody a provedli protipožární opatření,“ uvedl Žižka.

Cisterna byla v době nehody bez nákladu, žádné nebezpečné látky tedy neunikly, ujistil Žižka.

Na místě zasahují jednotky hasičů z Chebu, Aše a Mariánských Lázní i dobrovolní hasiči ze Skalné.

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