Hasiči na Chebsku vytáhli z hořícího domu seniora. Už ho nemohli zachránit

  19:23
Při požáru rodinného domu v pátek zemřel v Trstěnicích na Chebsku 65letý muž. Příčiny požáru a okolnosti mužova úmrtí budou vyšetřovat hasiči a policisté. Informovala o tom krajská policejní mluvčí Kateřina Pešková. Požár už hasiči uhasili.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

„Přijali jsem oznámení o požáru rodinného domu v Trstěnicích na Chebsku. Na místo ihned vyjela policejní hlídka. Z hořícího domu hasiči mezitím vytáhli 65letého muže v bezvědomí,“ uvedla Pešková. Přes okamžité poskytnutí první pomoci muž zemřel.

„V době příjezdu hasičů na místo byl celý objekt silně zakouřený. Podle informací od sousedů se uvnitř mohla nacházet jedna osoba. Velitel zásahu si tak okamžitě vyžádal na místo posádku záchranné služby pro případ, že by se tato informace potvrdila. Průzkumem hasiči uvnitř našli muže v bezvědomí, venku před domem zahájili resuscitaci. Muži již nebylo možné pomoci,“ popsal zásah mluvčí krajských hasičů Martin Kasal.

Vyhláška o petardách pomohla Chebu částečně, divoké turisty snad zkrotí zákon

Požár domu se podařilo hasičům po příjezdu lokalizovat. „Uvnitř domu bylo nutné kvůli vyhledání všech ohnisek rozebrat část stropu mezi patry. Likvidace požáru byla velitelem zásahu nahlášena po pěti hodinách,“ informoval mluvčí krajských hasičů.

Podle Peškové policie kvůli úmrtí muže zahájí úkony trestního řízení a nařídí soudní pitvu.

