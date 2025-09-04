Inspirováno Ukrajinou. Hasiči v Karlovarském kraji vybudují centra odolnosti

Živelné pohromy, jako jsou povodně nebo vichřice, i dlouhodobé výpadky proudu představují pro obyvatele i obce v postižených oblastech obrovský problém. Hasiči v Karlovarském kraji proto plánují vybudovat takzvaná centra odolnosti. Jsou to místa, kde si lidé v nouzi mohou dobít telefon, připojit se k wi-fi, zaplatit složenky nebo si ohřát jídlo v mikrovlnce.

Dobrovolní hasiči působí v 77 městech a obcích v kraji. Jednu z nejnovějších zbrojnic mají v Ostrově. I tam by mohlo vzniknout centrum odolnosti, | foto: Petr Kozohorský, MF DNES

„Inspirovali jsme se na Ukrajině, kde taková centra úspěšně fungují. Myšlenka je, že by se tu lidé nezdržovali dlouho. Jen vyřídí to nejnutnější a hned odejdou, aby mohlo centrum využít co nejvíce lidí,“ popsal plán ředitel Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje Oldřich Volf.

Podle Volfa si hasiči nechali zpracovat regionální analýzu, která ukázala, že nejvhodnějším řešením je využít zbrojnice dobrovolných hasičů, které se nacházejí v 77 obcích kraje.

Riziko lesních požárů roste, hasiči kvůli hrozbě apokalypsy mění taktiku

„Cílem je, aby tato místa v případě nouze fungovala zcela autonomně. Každý výpadek elektřiny je nepříjemný, ale když trvá déle než 24 hodin, je to pro veřejnost velký problém. A právě v těchto centrech by lidé našli pomoc,“ dodal Volf.

Velitel jednotky Sboru dobrovolných hasičů Cheb – Háje Pavel Pagáč myšlenku na vybudování sítě center odolnosti vítá. „Poslední masivní výpadek proudu v Česku ukázal, že budování podobných majáků je opodstatněné. Mohou se hodit,“ konstatuje s tím, že právě dobrovolní hasiči by mohli být v menších obcích a městečkách spolehlivým záchytným bodem.

„V Chebu teď stavíme novou zbrojnici, která by na to měla být připravená a vybavená generátorem. Vzhledem k tomu, že naše jednotka je předurčena k ochraně obyvatelstva, připravujeme se i na takové situace,“ dodal Pagáč.

Kroužek malých hasičů ožil na přání maminek, hasiče překvapil zájem dětí

Jenže plány jsou jedna věc a pomoc státu věc druhá. Ministr financí Zbyněk Stanjura totiž v rámci návrhu státního rozpočtu na příští rok prosazuje zrušení státních dotací jednotkám dobrovolných hasičů. V tom případě by ale nebyly peníze ani na provoz, natož pak na budování center odolnosti.

Činnost sborů dobrovolných hasičů je totiž na dotacích značně závislá. Kromě státu jim finančně pomáhají kraje i obce. Sbory zejména v mnoha menších sídlech hrají také důležitou roli i mimo oblast požární ochrany. Pracují například s mládeží nebo pořádají nejrůznější společenské akce.

Nad záměrem zrušit dobrovolným sborům státní dotace zástupci dotčených organizací netají rozpaky a někteří nešetří kritikou. A doufají, že kontroverzní nápad nakonec neprojde.

Hasiči z Karlovarského kraje jedou pomáhat do nejvíce zasažených oblastí

„Myslím, že to není dobrý nápad. Dotace sborům hodně pomáhají. Týkají se například nákupu vozidel, když se pořizují nová, pomáhají dotace od kraje a od státu. Státní dotace se využívají také na obnovu hasičáren, na které přispívá i kraj. Ten to ale sám nepokryje a obec nemá tolik peněz, aby mohla takové záležitosti financovat,“ reagoval Petr Makrlík, starosta sboru dobrovolných hasičů v Hrádku u Sušice.

Starosta dobrovolných hasičů v Hrádku u Rokycan Jan Morochovič by zrušení státních dotací pro sbory považoval za ránu pod pás. „Řekl bych, že to je divné šlápnutí do prázdna, protože ty dobrovolné jednotky jsou z dotací financované. Myslím, že tím by stát hodil jednotky přes palubu,“ prohlásil.

