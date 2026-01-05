Potřebuji pomoc, škrtí mě had, volal chovatel na tísňovou linku

Autor: ,
  21:58aktualizováno  6. ledna 8:10
Hasiči v pondělí večer zachránili v Hroznětíně na Karlovarsku chovatele hadů, kterého škrtila krajta. Muž zavolal na tísňovou linku, že ho had škrtí. Hasičům, kteří na místo přijeli, se povedlo dvoumetrového škrtiče z muže sundat dřív, než upadl do bezvědomí. Muže i hada se podařilo zachránit, informoval mluvčí krajských hasičů Martin Kasal.
Fotogalerie2

ilustrační snímek | foto: HZS Karlovarského kraje

„Potřebuji pomoc, škrtí mě had,“ řekl na tísňovou linku chovatel hadů okolo 17:30. Upřesnil, že jde o jeho hada, konkrétně o krajtu tmavou, kterou má omotanou kolem krku a vlastními silami ji nedokáže ze sebe sundat.

„Z hlasu volajícího bylo zřejmé, že má potíže. Operační středisko vyslalo dvě jednotky hasičů a informovalo také kolegy ze záchranné služby. První na místě byli profesionální hasiči ze stanice Ostrov, dorazili za sedm minut od prvního zavolání na tísňovou linku. Potvrdili, že zhruba dvoumetrový had škrtí oznamovatele, který již upadal do bezvědomí. S vynaložením značných sil se podařilo hada z krku muže sundat, aniž by zvířeti ublížili, a uložili ho bezpečně zpět do terária,“ popsal neobvyklý zásah hasičů Kasal. Hasiči také muži, kterému hrozila smrt udušením, poskytli první pomoc včetně kyslíkové terapie až do příjezdu posádky záchranné služby.

Chovatele z Hroznětína málem uškrtila jeho krajta. Ze smrtícího sevření jej vysvobodili hasiči.

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

„Muže jsme prohlédli, ošetřili a vzhledem k jeho stavu ponechali na místě,“ přidala za zdravotnické záchranáře jejich mluvčí Simona Kratochvílová.

Podle mluvčího hasičů nešlo o první zásah u stejného chovatele. V květnu loňského roku požádal muž o pomoc, kdy stejný had, krajta jménem Marry, uvízl v konstrukci dveří a potřeboval vyprostit.

Komu utekla krajta? Škrtič vyděsil ženu u hřbitova, nikdo se k němu nehlásí

„Zatímco tenkrát šlo o život hada, tentokrát bylo potřeba zachránit život jeho chovateli,“ uvedl Kasal. Zásahů s přítomností nejrůznějších zvířat mají hasiči každý rok velký počet, nikdo ze zasahujících ani na příjmu tísňové linky si ale podle mluvčího nevzpomíná, že by si někdo zavolal o pomoc kvůli škrtiči kolem vlastního krku.

Krajta tmavá ve volné přírodě obvykle dorůstá délky 3,7 metru. Samice jsou delší a mohutnější než samci. Hmotnost samic se obvykle pohybuje od 29 do 75 kilogramů, hmotnost samců většinou od sedmi do 18,5 kilogramu. Původem je z Asie.

Vstoupit do diskuse (47 příspěvků)

Nejčtenější

Vědci objevili ve stepi dochovaný sovětský lágr, pobývali v něm i Čechoslováci

Vědci ze ZČU se v příštím roce vypraví do Kazachstánu, kde se zaměří na...

Archeologický výzkum bývalých gulagů, což byly koncentrační tábory v Sovětském svazu, připravují na území dnešního Kazachstánu archeologové ze ZČU ve spolupráci s organizací Gulag.cz. Začátkem října...

Pardubice upevnily roli lídra, polepšily si Vary. Kvasnička z Plzně skončil v nemocnici

Hokejisté Karlových Varů se radují z gólu do sítě brněnské Komety.

Hokejová extraliga nabídla v rámci jednoho dne všech sedm zápasů. Do nedělních bitev 38. kola se totiž zapojila také Sparta, která se vrátila ze Spengler Cupu ve Švýcarsku. V prodloužení však...

Kladno pod Plekancem urvalo výhru, Pardubice přetlačily Litvínov, slaví i Třinec

Kladenští hokejisté slaví gól, vpravo jeho autor Niko Ojamäki.

Hokejová extraliga uzavřela rok 2025 šesti zápasy 36. kola. Tomáš Plekanec vzkřísil Kladno a dovedl ho k vítězství 3:1 nad Karlovými Vary, vedoucí Pardubice vyhrály bitvu s Litvínovem 3:2, stejným...

Pardubice poraženy, v prodloužení nestačily na Vary. Plzeň dala osm gólů

Robert Kousal z Pardubic se snaží prostřelit brankáře Karlových Varů Daniela...

Hokejová extraliga vstoupila do nového roku šesti zápasy 37. kola. Vedoucí Pardubice po pěti vítězstvích v řadě padly, ve Varech sice vedly, ale nakonec prohrály 2:3 v prodloužení. Třinec uspěl 2:0...

U Chebu zapadl na přejezdu sypač, narazil do něj vlak se 40 cestujícími

V Chebu se na železničním přejezdu srazil vlak se sypačem. (3. ledna 2026)

Srážka sypače s vlakem, ke které došlo v sobotu večer v Tršnici na Chebsku, se bude šetřit jako obecné ohrožení. Sypač zapadl na vlakovém přejezdu a nedlouho potom do něj narazil osobní vlak, ve...

Potřebuji pomoc, škrtí mě had, volal chovatel na tísňovou linku

Chovatele z Hroznětína málem uškrtila jeho krajta. Ze smrtícího sevření jej...

Hasiči v pondělí večer zachránili v Hroznětíně na Karlovarsku chovatele hadů, kterého škrtila krajta. Muž zavolal na tísňovou linku, že ho had škrtí. Hasičům, kteří na místo přijeli, se povedlo...

5. ledna 2026  21:58,  aktualizováno  6. 1. 8:10

Platy povyskočí o jednotky procent. Těžaři už vědí, jak na tom letos budou

Zpracovatelská část společnosti Sokolovská uhelná ve Vřesové

Ta tam je nejspíš doba, kdy firmy kvůli rostoucí inflaci a přetahování zaměstnanců poměrně výrazně navyšovaly mzdy. Loni už se nárůsty pohybovaly jen mezi třemi až pěti procenty a letos to bude...

5. ledna 2026  13:45

Unikátní výuční list zahradníka se po staletích vrátil na zámek ve Valči

Unikátní dokument z roku 1769 přibližuje běžný život na zámku ve Valči.

Cenné svědectví o fungování barokního šlechtického sídla získal na sklonku loňského roku Národní památkový ústav. V nabídce nejmenovaného středoevropského starožitníka objevili jeho pracovníci...

5. ledna 2026  9:44

Pardubice upevnily roli lídra, polepšily si Vary. Kvasnička z Plzně skončil v nemocnici

Hokejisté Karlových Varů se radují z gólu do sítě brněnské Komety.

Hokejová extraliga nabídla v rámci jednoho dne všech sedm zápasů. Do nedělních bitev 38. kola se totiž zapojila také Sparta, která se vrátila ze Spengler Cupu ve Švýcarsku. V prodloužení však...

4. ledna 2026  14:50,  aktualizováno  20:12

U Chebu zapadl na přejezdu sypač, narazil do něj vlak se 40 cestujícími

V Chebu se na železničním přejezdu srazil vlak se sypačem. (3. ledna 2026)

Srážka sypače s vlakem, ke které došlo v sobotu večer v Tršnici na Chebsku, se bude šetřit jako obecné ohrožení. Sypač zapadl na vlakovém přejezdu a nedlouho potom do něj narazil osobní vlak, ve...

4. ledna 2026  9:52

Ostrov chce lidem ušetřit náklady na elektřinu. Pomůže mu v tom slunce

Společnosti CTP a ČEZ ESCO spouštějí společný projekt - největší síť střešních...

Město Ostrov na Karlovarsku chystá instalaci solární elektrárny na městském bytovém domě. V budově s téměř 40 byty bude společné odběrné místo a nájemníci by ročně mohli ušetřit až třetinu nákladů za...

4. ledna 2026  9:39

Vědci objevili ve stepi dochovaný sovětský lágr, pobývali v něm i Čechoslováci

Vědci ze ZČU se v příštím roce vypraví do Kazachstánu, kde se zaměří na...

Archeologický výzkum bývalých gulagů, což byly koncentrační tábory v Sovětském svazu, připravují na území dnešního Kazachstánu archeologové ze ZČU ve spolupráci s organizací Gulag.cz. Začátkem října...

3. ledna 2026  10:14

Pardubice poraženy, v prodloužení nestačily na Vary. Plzeň dala osm gólů

Robert Kousal z Pardubic se snaží prostřelit brankáře Karlových Varů Daniela...

Hokejová extraliga vstoupila do nového roku šesti zápasy 37. kola. Vedoucí Pardubice po pěti vítězstvích v řadě padly, ve Varech sice vedly, ale nakonec prohrály 2:3 v prodloužení. Třinec uspěl 2:0...

2. ledna 2026  20:59

Chlapec kvůli petardě přišel o prsty. Bouchalo to ale míň, hodnotí strážníci

Novoroční ohňostroj nad chrámem svatého Mikuláše v Chebu.

Hlučná jako každý rok, ale podle zkušeností strážníků městských policií oproti dřívějšku klidná. Taková byla z pohledu strážců veřejného pořádku poslední noc roku 2025 v Karlovarském kraji....

2. ledna 2026  11:24,  aktualizováno  14:22

Několik silnějších otřesů pocítili na Nový rok lidé na Chebsku i Sokolovsku

Odborník vysvětluje na seizmografu průběh zemětřesení v Indonésii (30.9.2009)

Zemětřesení o síle okolo 3,0 pocítili ve čtvrtek krátce po 16:30 a následně znovu zhruba o hodinu později lidé v okolí Kraslic na Sokolovsku. Otřesy byly podle reakcí obyvatel na sociálních sítích...

1. ledna 2026  18:49

Advantage Consulting, s.r.o.
OBCHODNÍ MANAŽER ELEKTROTECHNIKA (50 – 70.000,- Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Karlovarský kraj, Liberecký kraj, Ústecký kraj, Praha
nabízený plat: 50 000 - 70 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

První vloupačku vyřešili policisté rychle, vyjížděli také kvůli pyrotechnice

ilustrační snímek

Krátce po půlnoci v Kraslicích pyrotechnika vážně zranila teprve šestnáctiletého mladíka, který ji sám odpaloval. Během silvestrovských oslav řešili policisté v Karlovarském kraji zhruba dvacítku...

1. ledna 2026  12:59

Chodov zkusí obnovit městskou dopravu. Spoje však vyjedou jen na vyžádání

Nová služba na Svitavsku zatím nenahradí klasické autobusy, bude však jejich...

Chodov na Sokolovsku chce v letošním roce vyzkoušet dopravu po městě na vyžádání. Mohla by sloužit k přepravě menších skupin lidí, kteří se zejména ráno a večer potřebují dostat do práce nebo ze...

1. ledna 2026  10:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.