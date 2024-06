Horská kola už smí na svahy oficiálně. Lázeňské lesy otevřely GOEtrail

GOEtrail je výsledkem spolupráce organizace Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary, města a bikerské školy Jedem Lesem. „Prvotní návrh je dílem jezdce Martina Vrbického, který má bohaté zkušenosti s traily v Česku i zahraničí,“ uvedla Martina Nentvichová, mluvčí lázeňských lesů.

Příznivci adrenalinu na horských kolech by tak už neměli mít důvod vytvářet v karlovarských lázeňských lesích nelegální sjezdové trasy a devastovat jejich prostředí, jak se dosud někdy stávalo. Bikery nejvíce přitahovaly právě svahy v okolí Goethovy vyhlídky.

„Vybudováním oficiální a pro cyklisty atraktivní trasy chceme minimalizovat riziko vzniku sjezdů mimo vyhrazená místa a přispět k soustředění sportovců na jednu stezku,“ vysvětlil Stanislav Dvořák, ředitel Lázeňských lesů a parků. Celkové náklady na vybudování trailu podle něho byly přibližně dva miliony korun, z toho část pokryly dotace od kraje a nadace města. V plánu je ještě doplnění stojanů pro kola, skříněk pro cyklisty a podobně.

Součástí programu sobotního slavnostního otevření byly i exhibiční jízdy několika desítek přítomných zkušených jezdců. Jedním z nich byl i Jakub Vencl z Prahy, profesionál kategorie Freestyle MTB, který dlouho patřil do světové Top 10. „Trať je kombinací flowtrailu a jednoduchého trailu, který je vyhlazený, jsou tam nějaké boule, takže si myslím, že to sjede skoro každý, dokonce by to měly zvládnout i rodiny s dětmi,“ zhodnotil výsledek. Na trase jsou však i obtížnější úseky pro zkušené bikery.

„Jednotlivé trasy jsou podle náročnosti označeny stejně jako sjezdovky, tedy od modré po černou. Na modrou trasu se mohou vydat i průměrně zdatní cyklisté, protože se vyhýbá náročným překážkám a zatáčkám. Naopak na černou si troufnou opravdu ti nejlepší, protože nabídne ten pravý adrenalinový zážitek,“ uvedl karlovarský radní Petr Bursík.

GOEtrail se vine bukovým porostem až nad Hřbitovní ulici. Jeho trasa byla naplánována tak, aby se minimalizovalo křížení turistických cest a sjezdu pro cyklisty. Na dvou místech se však trasy potkávají, na což cyklisty i chodce upozorňují značky. Před křížením je zároveň překážka, která jezdce donutí výrazně zpomalit téměř do úplného zastavení.