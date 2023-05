Kde jsou vřídla pramenů, bývají zemětřesení. U nás velké nehrozí, říká geofyzik

Pět desítek let studoval Milan Brož z Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR minerální prameny. Hledal souvislosti mezi parametry minerálních pramenů a výskytem západočeských zemětřesení. | foto: Martin Stolař, MAFRA

Pět desítek let studoval Milan Brož z Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR minerální prameny. Hledal souvislosti mezi parametry minerálních pramenů a výskytem západočeských zemětřesení. A také se zajímal o to, proč někde ze země tryská horká voda, zatímco o kus dál je to voda studená.