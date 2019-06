Cheb se stal Mekkou gurmánů. Festival jídla a pití nabídl stovky chutí

15:24 , aktualizováno 15:24

„Nebe v puse!“ Tak zhodnotil první ročník akce nazvané Wine And Fresh Food Festival jeden z návštěvníků. Do sedmého nebe jej přivedla kachní roláda se švestkou, řepovým zelím a variací karlovarského a florentinského knedlíku. To ovšem byla jen špička ledovce. Chutí bylo pod Chebským hradem na výběr nepřeberné množství.