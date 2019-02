Františkovy Lázně se kvůli vstupu do UNESCO chystají na příliv turistů

„V rámci projektu se analyzují data, která se týkají proměny návštěvnosti v souvislosti se zápisem do UNESCO. Pocházejí z měst, jež už tuto zkušenost mají. Například Český Krumlov, Telč nebo Kutná Hora. Ta UNESCO turistika bude mít jiná specifika než ta současná, lázeňská. A my musíme zjistit, jak vypadá takový návštěvník, který primárně nejede za lázeňskou péčí. Tedy za co utrácí a jaké služby nejvíce poptává,“ uvádí starosta Jan Kuchař.

Výstupy podle něj město poté nabídne k využití Karlovým Varům a Mariánským Lázním.

„S nimi nyní dáváme dohromady strategický plán. Ten nám řekne, co bychom měli v přípravě na UNESCO udělat společně a co musí každé město podniknout samostatně,“ konstatuje.

Výsledky výzkumu využijí také malí a střední podnikatelé. Ti se s předstihem dozvědí, o jaké služby mají návštěvníci největší zájem, a dostanou možnost se připravit.

Vedení radnice se obává, že bez přípravy turistický boom lázeňské městečko doslova převálcuje.

„Pokud do města budou proudit davy návštěvníků a my s tím fenoménem nebudeme umět zacházet, tak na to doplatíme,“ myslí si starosta a ukazuje na příkladech, o kolik vzrostly počty výletníků například v Českém Krumlově.

„Nárůsty jsou alarmující, návštěvnost vzrostla sedminásobně. Takové množství turistů s sebou přináší řadu problémů. Třeba nedostatek parkovacích ploch, chybějící toalety, restaurace, návaznost na turistické cíle v okolí,“ vypočítává Kuchař.

„Musíme cílit na turisty, kteří se tu nějaký čas zdrží, bude je zajímat historie, přírodní zajímavosti, okolí a kteří tu i něco utratí. Je třeba přesně vědět, do jakých zemí zacílit reklamu. Zároveň je důležité, abychom nenarušili lázeňství, aby jej masivní turismus nepřeválcoval. Vždyť právě lázeňství je důvodem, proč se město možná do UNESCO dostane,“ dodal starosta.