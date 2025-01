U Františkových Lázní se chvěla zem. Možná zemětřesný roj, a může se opakovat

Oblast kolem Františkových Lázní přitom podle Jany Doubravové, seismoložky Geofyzikálního ústavu Akademie věd, není pro zemětřesné roje úplně typická.

„Otřesy v této lokalitě zaznamenáváme, ale spíš slabší a izolované. Události z víkendu vypadají z našeho pohledu zajímavěji. Mohl by to být i zemětřesný roj. Situaci budeme dále sledovat,“ naznačila seismoložka.

Nemůže proto vyloučit, že se podobné jevy na Františkolázeňsku budou opakovat. „Vypadá to ale, že nejspíš ano. I když dynamika zemětřesných rojů je proměnlivá. V jedné lokalitě mohou trvat dny, ale i měsíce,“ vysvětlil Doubravová.

I když víkendové zemětřesení patřilo do kategorie slabších a nejsou informace, že by způsobilo nějaké škody, zaznamenali seismologové několik hlášení o jeho burácení. „Je to až s podivem vzhledem k síle a hloubce epicentra,“ uvedla Doubravová.

Františkovy Lázně patří do širší oblasti seismicky aktivní lokality na Chebsku. Na rozdíl od Nového Kostela či nověji okolí Bublavy se jí ale zatím zemětřesné roje netýkaly. „Nevíme, jestli byly víkendové otřesy jejich vrcholem, nebo budou ještě pokračovat,“ dodala Jana Doubravová.

Automatické přístroje zaznamenaly nejsilnější otřes v neděli ráno. Podle jejich zápisu bylo magnitudo 2,5, po ručním přepočítání měření dospěli seismologové k hodnotě 2,2. Epicentrum otřesů bylo mezi Františkovými Lázněmi a Vojtanovem.