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Najdou poselství z minulosti? Františkolázeňský chrám se dočká nové věžičky

Jitka Dolanská
  8:55
Duchovní správce chrámu, otec Metoděj Vít Kout, u věžičky kostela sv. Olgy ve...

Duchovní správce chrámu, otec Metoděj Vít Kout, u věžičky kostela sv. Olgy ve Františkových Lázních | foto: Martin Stolař, MAFRA

Pravoslavný kostel sv. Olgy ve Františkových Lázních. Jeho správce doufá, že...
Pravoslavný kostel sv. Olgy ve Františkových Lázních. Jeho správce doufá, že...
Pravoslavný kostel sv. Olgy ve Františkových Lázních
Pravoslavný kostel sv. Olgy ve Františkových Lázních
7 fotografií
Věžičku na vrcholu kostela sv. Olgy ve Františkových Lázních, nejstaršího pravoslavného chrámu v Česku, čeká oprava. Je v havarijním stavu. Práce na konstrukci a poškozených nosných prvcích hlavní báně začnou na přelomu září a října. Půjde již o osmou etapu postupné obnovy památky, náklady tentokrát přesáhnou 1,3 milionu korun.

Duchovní správce chrámu, otec Metoděj Vít Kout, navíc doufá, že demontáž nejvyšších prvků hlavní věžičky objektu přinese překvapení. Pod jejím oplechováním by se mohla ukrývat časová schránka s poselstvím z minulosti.

„Většina konstrukcí je stále původní z dob Rakouska-Uherska. Bylo by velmi zajímavé narazit po jejich odkrytí na časovou schránku nebo nějaký skrytý vzkaz z minulosti,“ říká otec Metoděj. S opravou je podle něj nutné začít, přestože se církevní obci dosud nepodařilo zajistit celou částku, kterou na opravy potřebuje.

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Při předchozích opravách se totiž ukázalo, že dřevěná konstrukce vrcholové věžičky je nestabilní a některé nosné prvky hlavní báně jsou vážně poškozené.

„Nejvíc místa, kde se dřevěné konstrukce stýkají se zdivem, především některé pozednice a vzpěry vazebního věnce. Protože je značná část konstrukce vrcholové věžičky uzavřená plechy, skutečný rozsah škod budeme znát až po odkrytí,“ vysvětluje otec Metoděj.

Duchovní správce chrámu, otec Metoděj Vít Kout, u věžičky kostela sv. Olgy ve Františkových Lázních
Pravoslavný kostel sv. Olgy ve Františkových Lázních. Jeho správce doufá, že při rekonstrukci věžičky objeví poselství z minulosti.
Pravoslavný kostel sv. Olgy ve Františkových Lázních. Jeho správce doufá, že při rekonstrukci věžičky objeví poselství z minulosti.
Pravoslavný kostel sv. Olgy ve Františkových Lázních
7 fotografií

Už v roce 2018 bylo nutné z bezpečnostních důvodů z věžičky sejmout neobvyklý vrcholový osmikonečný kříž s motivy půlměsíce a slunce. Zrestaurovaný symbol se po dokončení letošních oprav vrátí na své původní místo.

„Vztyčení kříže je pro nás důležitým završením další etapy oprav. Věříme, že pokaždé, když se vztyčí kříž, odehraje se někde ve světě zázrak. Doufáme, že i toto vztyčení přinese dnešnímu světu více míru a pokoje. Určitě budeme pečlivě vybírat i den uložení, aby měl svou symboliku,“ říká otec Metoděj.

Církevní obci však stále chybí část peněz potřebných k dokončení letošní etapy. Ačkoli se velkou část prostředků podařilo zajistit z darů místních věřících, stále to nestačí.

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„Částkou 250 tisíc korun přispěl na opravu věžičky Karlovarský kraj z programu na obnovu a využití kulturních památek. Na dofinancování však stále chybí přibližně 300 tisíc korun. Církevní obec proto vyhlásila veřejnou sbírku na platformě Donio. Je možné ji najít pod názvem Havarijní stav věžičky ohrožuje nejstarší pravoslavný chrám v České republice. Zatím se podařilo vybrat přibližně 96 tisíc korun,“ přibližuje duchovní správce s tím, že sbírka běží na platformě do 21. srpna.

Chrám svaté Olgy byl postaven v letech 1887–1889 podle projektu františkolázeňského architekta Gustava Wiedermanna a je nejstarším pravoslavným chrámem na území České republiky. Vznikl především pro pravoslavné zahraniční lázeňské hosty přijíždějící do Františkových Lázní. Jeho stavbu finančně podpořili místní hoteliéři, lázeňští lékaři, představitelé města i samotní hosté. Od počátku je tak spojen nejen s pravoslavnou komunitou, ale také s historií samotných Františkových Lázní.

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„Chrám je vlastně takovým malým muzeem a sondou pravoslavné duchovní kultury konce 19. století, jak se s ní tehdy mohli setkávat lázeňští hosté v západní Evropě, většinou aristokraté. Zároveň ale zůstává živým duchovním místem. Slouží se zde bohoslužby, křty, svatby, pohřby. Chrám je po celý rok bezplatně přístupný veřejnosti – místním, lázeňským hostům, věřícím i lidem bez vyznání. Pořádáme zde komentované prohlídky a přednášky věnované historii našeho chrámu, pravoslavnému umění, velkým křesťanským svátkům i důležitým biblickým příběhům, se kterými seznamujeme děti i dospělé,“ dodává otec Metoděj.

27. května 2026
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