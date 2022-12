Františkovy Lázně jsou stále bez nové vlády, na řadě je druhý pokus

„Jestli už bude zvolené nové vedení města včetně pětičlenné rady, to nevím. V současnosti stále probíhají v této věci jednání, žádná koaliční dohoda se zatím nerýsuje. Měli bychom se ale domluvit na rozpočtu, to je pro chod města zásadní. Velmi důležitým úkolem je také schválení ceny tepla z naší výtopny, a to jak pro podnikatelské subjekty, tak pro samotné obyvatele,“ uvedl dosavadní místostarosta Otakar Skala.

Očekává však, že jednání ohledně volby vedení města bude předmětem bouřlivých debat na nejbližším zastupitelstvu. „Myslím si, že všech patnáct zastupitelů by si mělo uvědomit, že nebyli zvoleni proto, aby se hádali mezi sebou, ale proto, aby město někam posunuli. A to říkám se vší vážností. Takto by k tomu měli všichni přistupovat,“ vyzval zástupce františkolázeňského starosty Skala, který míní, že největším problémem jsou zřejmě osobní antipatie: „Za sebe musím říct, že udělám všechno pro to, aby nejpozději do konce ledna bylo jasno.“

S tím, že by problémem k dohodě byly osobní neshody, nesouhlasí Lenka Průšová, lídryně uskupení Františkovy Lázně - Sdružení místních, které se s pěti křesly v patnáctičlenném zastupitelstvu stalo ve Františkových Lázních vítězem komunálních voleb.

Chtějí zastavit předražené zakázky

„My se po celou dobu snažíme najít koaličního partnera, s nímž bychom body našeho volebního programu mohli uskutečnit. Bohužel se nám to nepodařilo, neboť námi oslovení zastupitelé odmítli schůzku již v prvopočátku. Zájmy ostatních skupin, kromě ANO, s nímž spolupracujeme, jsou evidentně naprosto odlišné. Například jsme jasně řekli, že zastavíme všechny předražené zakázky. Rovněž z programu, který byl vypsán pro následující zastupitelstvo, je jasné, že dosluhujícímu vedení nejde o blaho města,“ argumentuje Lenka Průšová.

Konkrétně jí vadí, že volba starosty se objevuje až téměř na konci navrženého programu. „Je to naprosto absurdní a nepochopitelné. Dva a půl měsíce po volbách stále nemáme vedení města a v programu zastupitelstva se volba starosty objevuje až na 19. místě. V těch předchozích bodech si odcházející vedení řeší svoje záležitosti jako třeba cestu starosty do SRN a podobně,“ dodává zastupitelka.

Zástupci FAJN Frantovky ale naznačují, že k jednání Místními oficiálně přizváni nebyli. Setkání u kávy s jednotlivými členy uskupení či komentáře na sociálních sítích podle jejich vyjádření nejsou vyjednáváním. „Je normální, že po volbách se o situaci baví kdekdo s kdekým. Oficiálně se ale vyjednává tak, že se sejdou vyjednávací týmy a ty jednají. A pak informují svoje kolegy z kandidátky a ideálně i občany. Takto jednáme s PRO i Alternativou,“ oznámilo hnutí na svých facebookových stránkách.

O pokračujícím koaličním vyjednávání informovala rovněž Alternativa. „Oficiálně jsme se nesetkali s Hnutím místních ani s ANO,“ potvrdil lídr kandidátky Lukáš Fiala s tím, že Alternativa navrhuje hospodárný a transparentní model vedení města pouze s jedním místostarostou. Obecnými podmínkami pak je zajistit řízení města založené na osobní důvěře zástupců jednotlivých uskupení, důraz na omezení střetu zájmů a neúměrného kumulování funkcí. Rovněž vedení města by mělo být bez trestně stíhaných osob.

Ve Františkových Lázních získalo ve volbách uskupení Františkovy Lázně - Sdružení místních pět mandátů, Pro Františkovy Lázně s podporou STAN drží tři mandáty stejně jako hnutí Fajn Frantovky. Alternativě pro Františkovy Lázně voliči přidělili dvě místa v zastupitelstvu, stejný počet křesel obsadilo hnutí ANO.