Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

„Jsou to malé piraně.“ Chebští hasiči zachránili čápata, o rodiče přišla po bouři

Jitka Dolanská
  20:18
Zvířecí záchrannou misi mají za sebou chebští hasiči. Z hnízda ve Františkových Lázních snesli čápata, která přišla o jednoho z rodičů. Malí čápi už jsou v záchranné stanici u rezervace Soos a mají se čile k světu.
Fotogalerie3

Chebští hasiči snesli z hnízda ve Františkových Lázních čápata, která přišla o jednoho z rodičů. (16. května 2026) | foto: HZS Karlovarského kraje

„Dospělého čápa našli lidé v sobotu ráno bez známek života. Doplatil na silný poryv větru, který s ním smýkl o dům. Zraněný pták skončil na zahradě domu, odchytit se ale nenechal,“ popsala vedoucí stanice Markéta Hrušková čtvrteční kolizi ptáka s pevnou překážkou.

Zvířecí záchranáři do poslední chvíle doufali, že čáp zranění překoná, zvlášť když se ukázalo, že nemá poraněná křídla. V sobotu dopoledne už ale bylo jasné, že všechny naděje pohasly.

Zimní stadion v Chebu bojuje se spodní vodou. Pomoci má retenční nádrž

„Věděli jsme, že na hnízdě jsou mláďata a že jim hrozí smrt. Jeden z rodičů by nezvládl mladé zároveň zahřívat i krmit,“ vysvětlila Hrušková, která se s prosbou o pomoc obrátila na profesionální hasiče v Chebu.

Těm se podařilo čtveřici přibližně třítýdenních čapích sourozenců za pomoci výškové techniky snést na zem. Ze vzduchu je přitom bedlivě sledoval druhý z rodičů. Čápata následně převzala do péče záchranná stanice.

Nejznámější loutce je 100 let, v Chebu si Hurvínka připomenou výstavou

„Jsou to malé piraně,“ řekla se smíchem Hrušková. „První krmení se trochu ostýchali, jednodenní kuřátka jsem jim musela dávat až do krku, ale pak už šel ostych stranou. Krmení by nejraději vzali i s prsty.“

Čápata aktuálně obývají jednopokojový voliérový apartmán s vyvýšenou ložnicí, aby se cítila jako doma. Až vyrostou a zesílí, zaměstnanci stanice je vypustí zpět do volné přírody.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Jako ze šedesátek. V Chebu začne rekonstrukce nádražní budovy, takto bude vypadat

Vizualizace nové podoby chebské nádražní budovy. Objekt se po rekonstrukci...

Ještě v první polovině letošního roku začne rekonstrukce nádražní budovy v Chebu. Stavbaři obnoví fasádu i interiéry objektu, současně vrátí původní vzezření některým historickým prvkům. Chebské...

Krušné hory zasypal sníh. Srážky budou trvat i v dalších hodinách

Hřebeny Krušných hor zasypala sněhová pokrývka. (12. května 2026)

Hřebeny Krušných hor zasypala sněhová pokrývka. Poměrně vydatné sněžení trvá už od odpoledne. S proměnlivou intenzitou budou srážky pokračovat i v dalších hodinách, předpovídá Český...

Botanici budou počítat vzácné orchideje, přidat se může i veřejnost

Vstavače kukačku, rostlinu roku 2021, botanici pravidelně sčítají. Roste na...

Jedinečnou podívanou nabízí v těchto dnech bývalá těžební jáma u Komorní hůrky u Františkových Lázní, jedné z nejmladších sopek ve střední Evropě. Objevují se zde květy jedné z nejvzácnějších českých...

Lidé ji chtěli, město staví. V Chebu roste nová vodní fontána

V Chebu vzniká malá vodní fontána. (1. května 2026)

V Chebu vzniká v zeleném prostoru mezi ulicemi Kubelíkova, K Nemocnici a Májová malá vodní fontána. V horkých letních dnech nabídne příjemné osvěžení dospělým i dětem. Ty se díky pochozí konstrukci...

Česko-německé vztahy na Chebsku už nestojí na minulosti, míní místní politici

Poválečný odsun Němců z Chebu.

Vztahy mezi Němci a Čechy na Chebsku se za poslední desetiletí proměnily ve zcela běžný sousedský styk bez politických postojů. Někdejší obavy z požadavků sudetských Němců na vrácení majetku a na...

„Jsou to malé piraně.“ Chebští hasiči zachránili čápata, o rodiče přišla po bouři

Chebští hasiči snesli z hnízda ve Františkových Lázních čápata, která přišla o...

Zvířecí záchrannou misi mají za sebou chebští hasiči. Z hnízda ve Františkových Lázních snesli čápata, která přišla o jednoho z rodičů. Malí čápi už jsou v záchranné stanici u rezervace Soos a mají...

16. května 2026  20:18

Zimní stadion v Chebu bojuje se spodní vodou. Pomoci má retenční nádrž

Takto si chebská radnice představuje podobu zrekonstruovaného zimního stadionu.

Odvodnění, nové parkování, dostavba a zastřešení malé ledové plochy. Cheb plánuje rozsáhlé úpravy zimního stadionu. Sportoviště by se díky tomu mělo zásadně proměnit. Práce by měly vyjít na přibližně...

16. května 2026  8:01

Trestanci pomůžou při živelních událostech, chystá se dohoda s vězeňskou službou

Vazební věznice Hradec Králové

Karlovarský kraj plánuje využít část trestanců, kteří sedí ve zdejších věznicích, na pomoc při mimořádných situacích a živelných pohromách. Hejtmanství chce s vězeňskou službou uzavřít memorandum o...

15. května 2026  15:48

Nejznámější loutce je 100 let, v Chebu si Hurvínka připomenou výstavou

Instalace výstavy HURVÍNEK *1926 – FOREVER... v chebském muzeu. Výstava...

Rovných sto let od svého vzniku oslaví v květnu legendární loutka Hurvínek. Muzeum Cheb jubileum připomene dvojjazyčným výstavním projektem HURVÍNEK *1926 – FOREVER … Slavnostní vernisáž výstavy se...

15. května 2026  9:11

Euforie Kynžvartu, házenkářky jsou ve finále. Cítíme obrovskou šanci, hlásí

Kynžvartské házenkářky slaví v zápase interligy.

O svůj historicky první český titul budou usilovat házenkářky Kynžvartu poté, co doma vyhrály rozhodující třetí semifinálový duel proti Písku 29:27 a celou sérii 2:1. „Bylo to ohromně náročné už jen...

15. května 2026  7:51

Po návratu z vězení sexuálně zaútočil na další partnerku, soud mu vyměřil 6,5 roku

Krajský soud v Plzni.

Do budoucna vidíme obžalovaného jako velmi nebezpečnou osobu pro jeho další partnerky v situaci, kdy vztah nebude probíhat tak, jak si on představuje. Tak ve čtvrtek shrnul soudce plzeňského...

14. května 2026  15:18

Bez soutěže už ne. ÚOHS udělil Chebu pokutu za zakázky na péči o městskou zeleň

Zalévání květin a stromů přijde v horkých dnech město Cheb na miliony.

Pokutu 70 tisíc korun za porušení zákona při zadávání veřejných zakázek na údržbu veřejné zeleně vyměřil městu Cheb Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Jako důvod uvedl fakt, že město v letech 2023...

14. května 2026  9:57

Posedět u kávy a dobít baterie. V Sokolově vznikají dva cyklopointy

Zamykání vidlice je umístěno v těsném sousedství řadicích páček. (Apache Quruk...

Dvě stanice pro dobíjení elektrokol a zpevněnou cyklostezku k lokalitě Jižní lom vybuduje ještě letos město Sokolov. Podle tamní starostky Renaty Oulehlové jde o vůbec první stanice, takzvané...

13. května 2026  15:17

Srnčata na Chebsku před kombajny nově zachrání i dron s termovizí

Dobrovolníci z Chebska, kteří zachraňují srnčata v době sečení, mají nyní...

Už třetím rokem zachraňuje dobrovolnický spolek Bezpečné louky Chebska srnčata před sekačkami. Letos poprvé se lidé hledající na loukách ukrytá mláďata nebudou muset spoléhat jen na svůj zrak. Pomůže...

13. května 2026  10:57

Krušné hory zasypal sníh. Srážky budou trvat i v dalších hodinách

Hřebeny Krušných hor zasypala sněhová pokrývka. (12. května 2026)

Hřebeny Krušných hor zasypala sněhová pokrývka. Poměrně vydatné sněžení trvá už od odpoledne. S proměnlivou intenzitou budou srážky pokračovat i v dalších hodinách, předpovídá Český...

12. května 2026  20:10

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Jako ze šedesátek. V Chebu začne rekonstrukce nádražní budovy, takto bude vypadat

Vizualizace nové podoby chebské nádražní budovy. Objekt se po rekonstrukci...

Ještě v první polovině letošního roku začne rekonstrukce nádražní budovy v Chebu. Stavbaři obnoví fasádu i interiéry objektu, současně vrátí původní vzezření některým historickým prvkům. Chebské...

12. května 2026  11:22

Botanici budou počítat vzácné orchideje, přidat se může i veřejnost

Vstavače kukačku, rostlinu roku 2021, botanici pravidelně sčítají. Roste na...

Jedinečnou podívanou nabízí v těchto dnech bývalá těžební jáma u Komorní hůrky u Františkových Lázní, jedné z nejmladších sopek ve střední Evropě. Objevují se zde květy jedné z nejvzácnějších českých...

12. května 2026  10:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.