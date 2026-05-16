„Jsou to malé piraně.“ Chebští hasiči zachránili čápata, o rodiče přišla po bouři

„Dospělého čápa našli lidé v sobotu ráno bez známek života. Doplatil na silný poryv větru, který s ním smýkl o dům. Zraněný pták skončil na zahradě domu, odchytit se ale nenechal,“ popsala vedoucí stanice Markéta Hrušková čtvrteční kolizi ptáka s pevnou překážkou.
Zvířecí záchranáři do poslední chvíle doufali, že čáp zranění překoná, zvlášť když se ukázalo, že nemá poraněná křídla. V sobotu dopoledne už ale bylo jasné, že všechny naděje pohasly.
„Věděli jsme, že na hnízdě jsou mláďata a že jim hrozí smrt. Jeden z rodičů by nezvládl mladé zároveň zahřívat i krmit,“ vysvětlila Hrušková, která se s prosbou o pomoc obrátila na profesionální hasiče v Chebu.
Těm se podařilo čtveřici přibližně třítýdenních čapích sourozenců za pomoci výškové techniky snést na zem. Ze vzduchu je přitom bedlivě sledoval druhý z rodičů. Čápata následně převzala do péče záchranná stanice.
„Jsou to malé piraně,“ řekla se smíchem Hrušková. „První krmení se trochu ostýchali, jednodenní kuřátka jsem jim musela dávat až do krku, ale pak už šel ostych stranou. Krmení by nejraději vzali i s prsty.“
Čápata aktuálně obývají jednopokojový voliérový apartmán s vyvýšenou ložnicí, aby se cítila jako doma. Až vyrostou a zesílí, zaměstnanci stanice je vypustí zpět do volné přírody.