Vary roztančí folklorní festival, přijedou soubory i z Kypru a Indonésie

„Letos jsme se rozhodli, že nechceme, aby byl festival tolik roztříštěný, proto se soustředíme hlavně na Karlovy Vary. Budeme mít víc koncertů i souborů,“ oznámil ředitel přehlídky Lubor Hanka.

Přesto se festival i letos vydá do některých dalších měst, a to do Mariánských Lázní, Ostrova a Jáchymova.

Letošní ročník bude navíc spojený s tradičním Dnem národnostních menšin, který se uskuteční před hotelem Thermal. Zástupce tam bude mít mongolská, ruská, ukrajinská i třeba vietnamská komunita.

„Součástí tohoto dne bude zhruba desítka stánků, ve kterých budou moci návštěvníci ochutnat typické pokrmy,“ řekl Lubor Hanka.

Souborů se letos představí dvaadvacet, loni jich bylo čtrnáct. Osm souborů bude zahraničních, sedm domácích a dalších sedm přijede prostřednictvím Dne národnostních menšin.

Na programu jsou například vystoupení ruského pěveckého sboru ChorusMom z Moskvy, slovinského souboru, umělců z partnerských měst Karlových Varů, a to z Baden - Badenu a Bernkastel - Kuesu, soubory ze Slovenska, ze Severního Kypru či Indonésie. „Tento soubor k nám dorazí z největší dálky,“ doplnil ředitel.

Slavnostní zahájení se uskuteční ve středu 4. září od 19.30 v hotelu Imperial. Tradiční galaprogram všech účinkujících souborů se odehraje v sobotu 7. září od 19.30 ve Velkém sále Thermalu. Před ním se o den později festival také rozloučí.

Rozpočet akce se pohybuje kolem 900 tisíc korun, přičemž Karlovy Vary přispívají 400 tisíci, Karlovarský kraj 150 tisíci korunami.

Více o programu se zájemci dozvědí na webu festivalu zde i na sociálních sítích.