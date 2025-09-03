Na opravu Chebského mostu si Vary vezmou půlmiliardový úvěr. Opozice je znepokojena

  11:19
Karlovy Vary si vezmou komerční půlmiliardový úvěr od Národní rozvojové banky na předfinancování oprav Chebského mostu. Úvěr na jednu z nejdůležitějších staveb ve městě za poslední roky schválilo městské zastupitelstvo. Opozice má ovšem obavy, že by se město mohlo dostat do finančních problémů.
Chebský most v centru Karlových Varů

Chebský most v centru Karlových Varů | foto: Václav Šlauf, MAFRA

Chebský most přes řeku Ohři v Karlových Varech
Vizualizace podoby Chebského mostu po jeho rekonstrukci. Autor A8000 s.r.o.
Vizualizace podoby Chebského mostu po jeho rekonstrukci. Autor sdružení Pontex...
Vizualizace podoby Chebského mostu po jeho rekonstrukci. Autor Sagasta s.r.o.
Půjčka na předfinancování, tedy doložení potřebných zdrojů, je podmínkou pro to, aby město mohlo vyhlásit soutěž na dodavatele stavby.

„Plánujeme spolu s Národní rozvojovou bankou opravu financovat úvěrem 50 procent. Z hodnoty projektu bychom měli v návaznosti na těchto 50 procent od Národní rozvojové banky dostat 12,5 procenta dotace. To je dotace z Evropské komise, která by měla pokrýt úroky, které vyplynou z tohoto úvěru, plus by něco mělo ještě i zbýt. Akorát ten zbytek budeme muset zaplatit ze svého,“ popsal financování náměstek primátorky Lubomír Kovář.

Oprava Chebského mostu bude stát výrazně víc, zásadně omezí dopravu

Město tak podle něj z odhadované půlmiliardy zaplatí zhruba 40 procent nákladů. Skutečné částky ale vzejdou až z výsledků výběrového řízení.

Jak v úterý na zastupitelstvu Kovář řekl, město už zahájilo přípravy na výběr dodavatele stavby, která by se měla zadávat metodou „Žlutého FIDIC“, kdy dodavatel zpracuje projektovou dokumentaci, zajistí stavební povolení a stavbu také provede.

„Půjde vlastně o čtyři stavby zároveň, most přes železnici, historický most přes Ohři, provizorní lávku pro pěší a křižovatku u bývalé Becherovky,“ upřesnil náměstek. Při této rekonstrukci by ještě nemělo jít o plánované převedení Horovy ulice pod most.

Podle vedení města bude získání úvěru na předfinancování podmíněno získáním úvěru od Národní rozvojové banky. Od ní má město už předběžný příslib, ale je třeba ještě dokončit náročná jednání.

Karlovy Vary přitom teprve vloni začaly splácet úvěr na investice ve výši 750 milionů korun. Opozice má obavy, že by se město novým zadlužením mohlo dostat za hranu.

„Ptal jsem se, zda se město novým úvěrem nedostává mimo stanovená pravidla, byl jsem ujištěn, že ne,“ konstatoval ministr pro místní rozvoj a někdejší primátor Karlových Varů Petr Kulhánek z opoziční Karlovarské občanská alternativy.

Rekonstrukce Chebského mostu je nutná, bez úvěru si ale Vary asi neporadí

Přesto požádal o materiál s kompletním přehledem rekapitulace financí na investici do Chebského mostu. „Teprve pak bude patrné, zda se město nežene do problémů,“ naznačil Kulhánek.

Materiál bude podle něj veřejný tak, aby se obyvatelé Karlových Varů dozvěděli, co se bude dít a co to bude stát.

Podle současných plánů by stavba, která velmi výrazně zasáhne do dopravní situace ve městě, mohla začít na konci roku 2026 nebo na začátku roku 2027. Trvat by měla 18 až 24 měsíců. Po tu dobu bude Chebský most, který tvoří jednu z hlavní spojnic mezi oběma břehy řeky, uzavřený pro automobilovou dopravu.

Na opravu Chebského mostu si Vary vezmou půlmiliardový úvěr. Opozice je znepokojena

