Lidé z Aše vymýšlejí, jak udělat město zajímavějším a příjemnějším k žití

„Návrhy bylo možné podávat do konce dubna. Zveřejněny jsou na webu PinCity Participativní rozpočet Aš. Tři projekty, které do konce září získají nejvyšší počet hlasů, postoupí do dalšího kola. Konečné slovo bude mít Rada města Aše,“ uvedl mluvčí města Milan Vrbata. Aš má na tento účel v rozpočtu půl milionu korun.

Přes palouček do Německa

Jedním z podaných návrhů je cesta na Benešův palouček. Z německé strany vede k místu silnička, cyklostezka a několik pěších cest, z Aše ale prakticky žádná. „Benešův palouček je tak značně nevyužitý klenot české státnosti v Aši, republikový milník pádu rakousko-uherské monarchie. Stále však nepropojuje Aš s Německem tou nejkratší cestou,“ zamýšlí se autor návrhu.

Rovněž poukazuje na skutečnost, že turistický zájem o nejzápadnější bod republiky velmi vzrostl po zařazení do nové Stezky Českem. Navrhuje proto zpřístupnit turistickou zajímavost a vést pěší i cyklisty kolem Benešova paloučku nejzápadnější cestou přímo ze středu Aše na nejbližší německou cyklostezku do Reichenbachu, Lauterbachu a dále.

Zvuky lesa a poeziomat

Autor dalšího projektu plánuje využít přírodního bohatství Ašska a umístit do rozlehlých lesů v okolí dřevěné zesilovače zvuků. Zařízení by mělo pomoci zlepšit sluchový vjem lesa a tím působit terapeuticky.

Zvýšit atraktivitu města a oživit veřejný prostor by mohl rovněž poeziomat na travnaté ploše mezi ašskou radnicí a tamní uměleckou školou. Nápad na lepší trávení volného času a posílení soudržnosti místní komunity přináší projekt na vybudování veřejného hřiště na petanque.

Pro vzdělávání i odpočinek

Lidé by také chtěli postavit na silnici z Aše do Doubravy autobusovou zastávku nebo alespoň ostrůvek. Podle autora projektu není na tomto místě vystupování z autobusu komfortní ani bezpečné. V rámci participativního rozpočtu radnice eviduje i návrh vybudovat v Mokřinách relaxační fit park.

Také poslední návrh předpokládá využít k podobnému účelu lesopark vedle fotbalového hřiště v Kopaninách. Po osazení výukovými tabulemi a lavičkami by mohl sloužit pro vzdělávání dětí při výletech mateřských a základních škol i jako odpočinkové místo pro místní, turisty či cyklisty, kteří míří z Aše do Bad Elsteru.