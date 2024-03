Herny tu kdysi byly na každém rohu, teď v Aši zůstala už jen dvě kasina

V provozu zůstávají dvě kasina v Selbské ulici. „Po období, kdy byly herny na každém rohu, například v roce 2015 jich zde bylo patnáct, nastává období Aše bez hazardu. K útlumu došlo samovolně, konci pak napomohla vyhláška z roku 2022 zakazující provoz hazardních her na území města, s výjimkou lokality kolem ulice Selbská,“ uvedl mluvčí města Milan Vrbata.

Hotel, kasino, parkoviště

Radnice chtěla herny dostat mimo město hlavně kvůli negativním jevům, které se na ně vážou. Provoz heren skončil postupně, tak jak jim doběhlo povolení k provozování hracích přístrojů. To úřad vydává na tříleté období.

„Po 24. únoru už v Aši nelze legálně provozovat hernu ani kasino. Výjimkou je Selbská ulice, právě tady obě kasina působí,“ podotkl Vrbata.

Zmínil, že v této souvislosti vyroste v povolené lokalitě nový objekt, kam se jedno z kasin přesune. Vybuduje jej společnost European Data Project na místě bývalé roty pohraniční stráže, již s přilehlými pozemky u hraničního přechodu do Německa vlastní. Plánuje zde postavit také hotel s parkovištěm pro dvě stovky automobilů.

Město přijde o desítky milionů

Podle informací, které vyplynuly ze schůzky investora a ašské radnice, by se mělo začít stavět do dvou let. „V podstatě se herní průmysl nijak nerozroste. Do zrekonstruovaného objektu se přesune kasino, které funguje v pronajatých prostorách přímo na hranicích. Změní se jen to, že místo zchátralé roty tu bude stát nová moderní budova,“ řekl starosta Vítězslav Kokoř.

Podle něho město nemá problém s kasiny hotelového typu. „Tam je hazard na nějaké úrovni a provozovatelé si vše ohledně kriminality sami ohlídají. Nejsou to herny, se kterými byly problémy,“ dodal.

Kvůli uzavření heren město musí oželet část výnosů z hazardu. Tyto příjmy posílily vloni ašský rozpočet částkou přes 100 milionů korun. Pokles bude v desítkách milionů.