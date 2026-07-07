Muž ze Sokolovska odstartoval dronem z Máchovy ulice. Bylo to v době, kdy policie vyhlásila nad Karlovými Vary takzvanou bezletovou zónu. Ke slovu tak přišla antidronová ochrana města.
„Ta lokalizovala pilota dronu. Policisté jej vzápětí vypátrali a jeho letoun zajistili,“ uvedl policejní mluvčí Jakub Kopřiva.
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Policisté po zaprotokolování prohřešku předají případ Úřadu pro civilní letectví. „Muži hrozí vedle pokuty i propadnutí zajištěné věci, tedy dronu,“ doplnil Kopřiva.
První dny 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary podle zkušeností policistů z bezpečnostního hlediska nikterak nevybočují oproti předchozím ročníkům.
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„V rámci samotného zahájení festivalu jsme na linku 158 přijali 15 oznámení. Nejčastěji šlo o drobné potyčky či slovní rozepře vzniklé ve strkanicích v davu lidí, dále o drobné krádeže a ztráty osobních věcí,“ potvrdil Kopřiva.
V sobotu pak policisté zasahovali u dolního nádraží, kde hádka přešla ve rvačku několika lidí. „Ve stejný den skončila fyzickým napadením i slovní rozepře před jedním z karlovarských restauračních zařízení,“ doplnil mluvčí.