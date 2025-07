Podle vedoucího produkce festivalu Petra Lintimera čekalo na lístky až 1500 lidí, alespoň podle délky fronty, která byla nevídaná. Lidé si ve čtvrtek mohou rezervovat a kupovat vstupenky na první dva dny festivalu – tedy pátek 4. července a sobotu 5. července, a to jak v pokladnách, tak v mobilní aplikaci.

Podle Pavla Dvořáka, který se před pokladnami usadil už ve středu a byl tedy mezi prvními ve frontě, ale ani novinky ve formě digitálního objednávání vstupenek kouzlo čekání na první lístky neohrozí.

„Ta fronta patří k festivalu. A myslím, že úplně ji zrušit a dělat všechno on-line by bylo nesmyslné. Je to sice budoucnost, ale toto má svoji kouzelnou atmosféru. Potkáváme se tady, popovídáme si po roce, co se stalo nového, a tak dále. Myslím, že fronta bude, doufám, i nadále,“ řekl Dvořák.

Novinkou 59. ročníku festivalu je i digitální Festival Pass+, který umožňuje rezervace vstupenek před příjezdem. Podle Lintimera letos tuto novinku festival zkušebně nabídnul v počtu 1000 kusů a většina se prodala.

Hotel Thermal, který je srdcem festivalu, je na páteční zahájení plně připraven. Vždy několik dní před startem festivalu se promění jeho interiéry ve festivalové městečko s pokladnami, službami, obchody s festivalovými upomínkovými předměty, od placek přes propisky až po trička, hrnky nebo tašky.

„Make Films Not War“

Na památku prezidenta festivalu Jiřího Bartošky, který zemřel v květnu, se dají letos koupit i trička s jeho fotografií z mladých let nebo z poslední doby. Na tričkách s vizuálem letošního festivalu, což je objetí, je na zádech i nápis „Make Films Not War“, parafráze na výrok Johna Lennona.

Bartošku připomíná i ve čtvrtek zahájená výstava velkoformátových fotografií, které jsou na panelech rozmístěny od hotelu Thermal až k hotelu Pupp, tedy po celé lázeňské zóně. Celkem 60 fotografií připomíná zajímavé, známé i neznámé záběry Bartošky na filmovém festivalu.

Lázeňskou zónu a okolí hotelu Thermal už zaplnily stany a stánky partnerů festivalu, které nabízejí občerstvení a většinou i vlastní programy pro návštěvníky. Mimo centrum Karlových Varů je ale zatím obvyklá atmosféra pracovního dne. První návštěvníci, kteří nejsou z Karlových Varů nebo okolí, začnou do lázeňské města přijíždět v pátek, kdy festival, který potrvá do 12. července, začíná.