Na karlovarský festival s dětmi? Jde to, rodiče si chválí koutky pro nejmenší

„Dřív jsem to vůbec nevnímala, ale teď jak mám sama děti, tak jsem v šoku z toho, kolik jich tu na festivalu je,“ říká mi Eliška, maminka roční holčičky, která postává s kočárem u hotelu Thermal. Ona i další rodiče ale mají letos pár možností, jak děti zabavit. Třeba v dětských koutcích.

„Rodiče jsou nadšení, že tu mohou odložit děti a zajít si třeba na kafe,“ směje se obsluha dětského koutku Rohlíček ve Smetanových sadech, když se s ní dávám do řeči.

Dětský koutek tu stál už minulý rok, jeho kapacita se však ukázala nedostatečná. Letos proto v Rohlíčku navyšovali. „Loni se nám tu tvořili hrozné fronty, to jsme brali jenom patnáct dětí. Proto jsme letošní kapacitu rozšířili na třicet,“ dodává obsluha, podle které ale občas koutek překročí i tuto kapacitu.

TIP: Kam s dětmi na KVIFF? Nechcete-li děti nechávat v dětském koutku, můžete využít i dalších možností, jak ratolesti zabavit. Na Letní divadelní scéně „Pod Mostem“ se každý den hrají divadelní pohádky. KVIFF také nabízí šest krátkých animovaných filmů Pragueshorts dětem. Dětské divadlo najdete i v ORLEN zóně. Na festivalu ani letos nechybí facepainting, workshopy a zábava pro děti.

Děti do tří let do něj totiž mohou pouze s doprovodem rodičů. Když se tak v koutku sejde více batolat, mají slečny na hlídání prostor i na více dětí. Rodiče mohou koutek využít jednou denně maximálně na dvě hodiny. Stejně jako Kateřina, maminka patnáctiměsíční holčičky. „My tu jsme od začátku festivalu už potřetí. Je to parádní nápad. Uvítala bych víc takových míst, protože kromě tohoto tu mnoho podobných míst není,“ říká mi Kateřina.

A není sama. Všichni rodiče, kterých se ptám, jsou z nápadu nadšení. „My se nikdy nevzdálíme moc daleko, ale stejně jsme rádi, že tu ta možnost je. Dáme si v klidu kávu a nasajeme trochu atmosféry,“ říká Blanka s manželem. Ti dětské koutky na filmovém festivalu využívají letos podruhé. Zároveň se ale shodují, že obecného vyžití pro děti tu moc není.

Nezbedné děti? Vyřešíme

Tři hodiny na hlídání přijdou dostatečné všem. O hodinu déle pak nabízí hlídání Dětské centrum v hotelu Thermal. „K nám se vrací hodně staří známí. A pak podle situace, kde se zrovna lidé nachází a jak potřebují,“ říká Martina, která má dětský koutek v Thermalu na starosti.

Jeho kapacita je menší a pravidla trochu volnější. „Děti do tří let by tu měly mít doprovod, starší nemusí. Ale necháváme to na rodičích, může si sem přijít odpočinou i maminka s dětmi, nemusí je tu nechávat. A naopak, když si rodiče vyhodnotí, že to jejich dítě zvládne, a zůstanou někde poblíž, mohou tu s námi samotní zůstat i mladší,“ doplňuje Martina, která má k ruce i brigádnici.

„V Rohlíčku má personál pět členů. Ale kdyby se cokoliv stalo, tak tu máme telefony na všechny rodiče,“ dodává obsluha. A stává se něco? „Stává, takové maličkosti. Třeba dítě chce na záchod, ale jenom s maminkou. Nebo je občas někdo nezbedný a hází tu hračkami, to pak voláme rodičům. Ale vždy to krásně vykomunikujeme, rodiče jsou fajn,“ dodává obsluha Rohlíčku.

Eliška zatím žádný koutek nevyužila. „Přijeli jsme teprve dnes. Ale určitě se zajdeme podívat do Smetanových sadů, zní to dobře,“ dodává.

To jiní rodiče už jsou stálými zákazníky. „My jsme tuto možnost uvítali. Myslíme si, že se tu děti zabaví, ale dětské koutky jsou přeci jen dobré v tom, že si můžeme zajít na nějaký ten film,“ říká pár, který koutky využívá už potřetí a ví, že zabavit děti může být někdy řádně tvrdý oříšek.