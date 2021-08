Inspektoři ve Varech dostali podměrečné panáky, hospodu přijde chyba draho

„Příkazem na místě jsme řešili drobnější přestupky, jako je chybějící cejchované sklo, případně špatnou váhu. Vyšší pokuty padaly za nedolité nápoje,“ uvedl Jen Řezáč, ředitel inspektorátu České obchodní inspekce pro Plzeňský a Karlovarský kraj s tím, že inspektoři udělili na místě pokuty v celkové výši 23 500 korun.



Smutným rekordmanem byl podnik, kde obsluha nedolila hned tři panáky. „V jednom z nich přitom chybělo devět mililitrů, tedy skoro čtvrtina nápoje. Předražení kontrolního nákupu tak činilo 40 korun,“ konstatoval Řezáč.

Případ budou řešit úředníci ve správním řízení. Podle ředitele inspektorátu se postih může pohybovat v řádu desítek tisíc korun.

Větší benevolence

Nasazení kontrolorů nebylo letos takové jako v minulých letech. Důvodů bylo podle Jana Řezáče více. Jedním z faktorů byla i změna termínu konání festivalu. „Řada kolegů měla ještě před vyhlášením náhradního termínu na srpen domluvené dovolené, takže jsme nemohli vyrazit v maximálním počtu,“ vysvětlil.

Zásadnější byla ovšem podle Řezáče snaha o větší benevolenci. „Uvědomujeme si, že právě restaurace byly koronakrizí postižené nejvíce a nejdéle. A na to jsme brali ohled,“ podotkl ředitel.

I když bylo kontrol výrazně méně než v předchozích letech, neznamená to, že by si inspektoři prohřešků nevšímali. „Sbírali jsme podněty k tomu, na co se zaměříme příští rok. Pokud bude situace v normálu, budeme provádět kontroly už standardně,“ upozornil Jan Řezáč.