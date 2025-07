14:41

Kdyby karlovarský filmový festival oceňoval Křišťálovým glóbem i své nejvěrnější fanoušky, byl by jedním z adeptů Pavel Dvořák z Tatců na Kolínsku. Právě on patří v posledních letech k těm, kteří v honbě za vstupenkami na projekce obětují čas i komfortní spánek. Pavel Dvořák přijel do Karlových Varů už dnes ráno a nocovat bude v koridoru hotelu Thermal, aby byl ve čtvrtek ráno mezi prvními u pokladen.