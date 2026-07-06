„V centru festivalového dění můžete narazit i na policisty s dlouhými zbraněmi, kteří dohlíží na bezpečnost návštěvníků. Jedná se o standardní preventivní krok u akcí s vysokou koncentrací lidí. V případě potřeby se na ně neváhejte obrátit, jsou vám též k dispozici,“ uvedla policie na X.
V rámci zahájení 60. ročníku MFF v Karlových Varech policisté na linku 158 přijali 15 oznámení. Nejčastěji šlo o drobné potyčky či slovní rozepře vzniklé ve strkanicích v davu, dále o krádeže a ztráty osobních věcí. „Zahájení se nijak nevymykalo předchozím ročníkům,“ dodala policie.
Jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary se letos koná od 3. do 11. července. Dorazily na něj hvězdy jako Dustin Hoffman, Harvey Keitel či Juliette Binocheová.
Festival přitahuje nejen filmové hvězdy, ale i politiky. Zahájení se zúčastnil například premiér Andrej Babiš nebo ministr obrany Jaromír Zůna. Svou účast přislíbil i prezident Petr Pavel. Podle mluvčí Uljany Donátové festivalu by měl být hostem ve čtvrtek 9. července.