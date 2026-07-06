Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Policie ve Varech: Nebojte se oslovit muže s dlouhou zbraní, jsou vám též k dispozici

Autor:
  12:42
Policisté v Karlových Varech

Policisté v Karlových Varech | foto: X/Policie ČR

Ministr obrany Jaromír Zůna (nestr. za SPD) prochází červeným kobercem na...
Ministr obrany Jaromír Zůna (nestr. za SPD) prochází kolem stolku s nápoji na...
Místopředseda vlád Stanislava Grosse a Jiřího Paroubka Pavel Němec prochází...
Poslankyně Kateřina Stojanová a poslanec Ivan Bartoš (oba Piráti) na jubilejním...
41 fotografií
Policie posílila kvůli filmovému festivalu bezpečnost v Karlových Varech. Návštěvníci tak mohou potkat v ulicích její příslušníky s dlouhými zbraněmi. Podle policie jde o běžné bezpečnostní opatření, které podobné akce provází.

„V centru festivalového dění můžete narazit i na policisty s dlouhými zbraněmi, kteří dohlíží na bezpečnost návštěvníků. Jedná se o standardní preventivní krok u akcí s vysokou koncentrací lidí. V případě potřeby se na ně neváhejte obrátit, jsou vám též k dispozici,“ uvedla policie na X.

Policisté v Karlových Varech
Ministr obrany Jaromír Zůna (nestr. za SPD) prochází červeným kobercem na jubilejním šedesátém ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech (3. července 2026)
Ministr obrany Jaromír Zůna (nestr. za SPD) prochází kolem stolku s nápoji na jubilejním šedesátém ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech (3. července 2026)
Místopředseda vlád Stanislava Grosse a Jiřího Paroubka Pavel Němec prochází červeným kobercem na jubilejním šedesátém ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech (3. července 2026)
41 fotografií

V rámci zahájení 60. ročníku MFF v Karlových Varech policisté na linku 158 přijali 15 oznámení. Nejčastěji šlo o drobné potyčky či slovní rozepře vzniklé ve strkanicích v davu, dále o krádeže a ztráty osobních věcí. „Zahájení se nijak nevymykalo předchozím ročníkům,“ dodala policie.

Jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary se letos koná od 3. do 11. července. Dorazily na něj hvězdy jako Dustin Hoffman, Harvey Keitel či Juliette Binocheová.

Festival přitahuje nejen filmové hvězdy, ale i politiky. Zahájení se zúčastnil například premiér Andrej Babiš nebo ministr obrany Jaromír Zůna. Svou účast přislíbil i prezident Petr Pavel. Podle mluvčí Uljany Donátové festivalu by měl být hostem ve čtvrtek 9. července.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Bývalého šéfa mordparty našli nedaleko bydliště mrtvého, spáchal sebevraždu

Kriminalista Rudolf Flaška popisuje na přednáškách zajímavé vraždy spáchané v...

Rudolf Flaška, bývalý šéf takzvané mordparty kriminalistů Karlovarského kraje, spáchal sebevraždu. Redakci to potvrdil důvěryhodný zdroj, podle něhož Flašku dnes ráno našli policisté mrtvého nedaleko...

Woodcrafteři postavili v Krušných horách jedinečnou chatu, jakou nikdo nemá

Klenova bouda. Uprostřed krušnohorských lesů kousek od Božího Daru vyrostla...

Liga lesní moudrosti postavila unikátní udržitelnou základnu v Krušných horách i díky štědrému odkazu muže, který prožil celý život v kanadských lesích.

Luxusní festivalová limuzína najela ve Varech na výsuvný sloupek, škodu řeší policie

Luxusní BMW řady 7 najelo u Divadelního náměstí v Karlových Varech na výsuvný...

Kuriózní dopravní nehodu řešili v sobotu večer během karlovarského filmového festivalu policisté i hasiči. Luxusní limuzína BMW řady 7 ve verzi 750e xDrive, při zastavení najela na výsuvný sloupek...

Žena-Bohyně. Hynek Čermák představuje další ze svých uměleckých podob

Herec Hynek Čermák představuje v chebské galerii G4 akty.

Žena-Bohyně, Světlo-Stín je název výstavy fotografií Hynka Čermáka, kterou je možné v těchto dnech navštívit v chebské Galerii 4. Jádro expozice tvoří volné fotografické řady z dřívější tvorby,...

Abertamy mluví o zázraku. Po 30 letech se kostelu vrátily ukradené sochy

Sochy ukradené v Abertamech v roce 1992 jsou zpátky v českém městě. Sochy...

Zázrak. Tak označují lidé v Abertamech na Karlovarsku skutečnost, že se do tamního kostela Čtrnácti svatých pomocníků po více než třech desetiletích podařilo vrátit všechny čtyři ukradené sošky...

Policie ve Varech: Nebojte se oslovit muže s dlouhou zbraní, jsou vám též k dispozici

Policisté v Karlových Varech

Policie posílila kvůli filmovému festivalu bezpečnost v Karlových Varech. Návštěvníci tak mohou potkat v ulicích její příslušníky s dlouhými zbraněmi. Podle policie jde o běžné bezpečnostní opatření,...

6. července 2026  12:42

Luxusní festivalová limuzína najela ve Varech na výsuvný sloupek, škodu řeší policie

Luxusní BMW řady 7 najelo u Divadelního náměstí v Karlových Varech na výsuvný...

Kuriózní dopravní nehodu řešili v sobotu večer během karlovarského filmového festivalu policisté i hasiči. Luxusní limuzína BMW řady 7 ve verzi 750e xDrive, při zastavení najela na výsuvný sloupek...

5. července 2026  17:10

Žena-Bohyně. Hynek Čermák představuje další ze svých uměleckých podob

Herec Hynek Čermák představuje v chebské galerii G4 akty.

Žena-Bohyně, Světlo-Stín je název výstavy fotografií Hynka Čermáka, kterou je možné v těchto dnech navštívit v chebské Galerii 4. Jádro expozice tvoří volné fotografické řady z dřívější tvorby,...

5. července 2026  9:15,  aktualizováno  13:10

Při havárii na D6 Sokolova začal vůz hořet. Zranilo se pět mladých lidí

Pro chodce sraženého na dálnici D2 přiletěl vrtulník (23. dubna 2023).

Kvůli dopravní nehodě je u Sokolova od rána omezen průjezd po dálnici D6 ve směru na Cheb. Při havárii osobního auta se zranilo pět lidí, Čtyři zranění byla lehká a jedna dívka se středně těžkým...

4. července 2026  10:38

Po červeném koberci rovnou za sestřičkou. Dětští pacienti jako filmové hvězdy

Chantal Poullainová se při otevření dětského nemocničního oddělení potkala se...

Ve filmový svět se proměnilo dětské oddělení nemocnice Karlovy Vary. Malí pacienti mohou kráčet po červeném koberci, stát se součástí filmového štábu a objevovat svět filmu prostřednictvím...

4. července 2026  8:45

Dlouhé zbraně, kontrola krve, voda pro psy. Policie se na MFF ve Varech připravila

Filmoví fanoušci čekají a příjezdy hvězd (3. července 2026).

Policie chystá po dobu filmového festivalu v Karlových Varech mimořádná bezpečnostní opatření. Dohlížet bude na veřejný pořádek, bezpečnost v dopravě, ochranu majetku a plynulost v silničním provozu....

3. července 2026  16:58

Za prodej drog dohromady půl století vězení. Soud potrestal osm dealerů

Dva z osmi souzených přivedla eskorta, protože si aktuálně odpykávají trest za...

Dohromady na půl století poslal Krajský soud v Plzni za mříže osmičlennou partu lidí, která na přelomu let 2022 a 2023 vyráběla a distribuovala kilogramy drogy pervitin na Karlovarsku. Rozsudek není...

3. července 2026  15:36

Na karlovarský filmový festival autobusem. V kraji to půjde dokonce i zadarmo

Zapůjčený elektrobus MAN Lion‘s City 12 E v uplynulých dnech testoval...

Návštěvníci Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary mohou letos opět na největší filmový svátek vyrazit autobusy. A mnohdy zdarma. Například z Chebu jezdí festivalový spoj ode dneška do soboty...

3. července 2026  13:10

Prostranství před hotelem Thermal prokoukne, dohlédne na to i ministryně

Hotel Thermal během festivalu (8. července 2025)

Státní hotel Thermal v Karlových Varech intenzivně připravuje modernizaci prostranství před hotelem včetně náplavky, fontán a ploch přilehlých k parkovišti. Současný stav takzvaného plata, které by...

3. července 2026  10:33

Vary special year. Hrnky, ponožky, ale i parfém. Čím lákají festivalové suvenýry?

60. ročník karlovarského filmového festivalu přináší kromě vybraných snímků...

Vedle nepřeberného množství snímků nabízí 60. ročník karlovarského filmového festivalu opět i speciální merch. A kromě obvyklých kousků se najdou i speciální novinky. Třeba batohy a ledvinky od firmy...

3. července 2026

Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala

Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...

Míříte z Prahy na filmový festival do Varů? Jeďte bez přestupu a celkem levně

Hotel Thermal během festivalu (8. července 2025)

Chystáte se na mezinárodní filmový festival do Karlových Varů? Využijte přímý autobus. Pražská integrovaná doprava nabízí svezení, které trvá necelé dvě a půl hodiny. Jedna cesta stojí kolem stovky.

3. července 2026  8:16

OBRAZEM: Velký sál Thermalu není jen velký, ale taky unikátní. Podívejte se

Mezinárodní filmový festival se blíží. A i srdce festivalu, Velký sál hotelu...

Mezinárodní filmový festival se blíží. A i srdce festivalu, Velký sál hotelu Thermal, postavený podle návrhu architektů Věry a Vladimíra Machoninových, se chystá na jubilejní 60. ročník filmové...

3. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.