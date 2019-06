Při karlovarském festivalu bude mít českou premiéru film Diego Maradona

Snímek budou kina promítat 2. července. „Festivalový film uvidí diváci v Chebu, Sokolově, Chodově, Ostrově, Mariánských Lázních a v Kyselce. Je to snímek, jenž byl vytvořený z 500 hodin nikdy nezveřejněných záběrů ze slavných zápasů v Neapoli i z Maradonova soukromí, které dlouho zůstávalo veřejnosti utajeno. Film nadchne nejenom fotbalové fanoušky, ale nabídne i strhující podívanou pro všechny ostatní,“ přiblížila hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová.

Snímek byl hitem letošního festivalu v Cannes a diváci v kraji budou prakticky první v republice, kteří dílo tvůrců oscarových filmů uvidí. Ve zbytku Česka půjde do kin až 18. července.

Za vstupenku zájemci zaplatí stejně jako loni festivalových 80 korun. Začátek projekce bude upřesněný v programech jednotlivých kin.

Karlovarský kraj už také vyhlásil soutěž o volné vstupenky na filmová představení, která potrvá do 16. června. „Letos budeme mít k dispozici opět šedesát volných vstupenek denně a já pevně věřím, že se do soutěže zapojí co nejvíce lidí a že jim budeme moci zprostředkovat jedinečný filmový zážitek,“ uvedla hejtmanka.

Soutěžit mohou pouze diváci s trvalým pobytem na území Karlovarského kraje prostřednictví internetu. Na webu krajského úřadu najdou veškeré podmínky soutěže a elektronický formulář, kde odpoví na tři otázky.

Jak hejtmanka připomněla, kraj jako tradiční partner festivalu připravil řadu aktivit. Na akci má svůj vlastní stánek, kde si lidé mohou udělat fotku a odnést si dárkový předmět kraje, 3. července chystá také zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi ve Dvořákových sadech.

„Festivalový den jsme tam pořádali už loni a opravdu ho navštívila široká veřejnost. Měli jsme z toho velkou radost,“ doplnila Jana Mračková Vildumetzová.

Ve Varech zazpívá Žbirka se symfonickým orchestrem

Kraj se letos spojil s Karlovými Vary, které v ten samý den pořádají svůj festivalový večer. Uskuteční se na Mlýnské kolonádě, kde vystoupí slovenský zpěvák a skladatel Miroslav Žbirka s Karlovarským symfonickým orchestrem.

V pořadí již 54. ročník mezinárodního filmového festivalu se koná od 28. června do 6. července.

Ocení kameramana Vladimíra Smutného, uvede digitálně restaurovaného Spalovače mrtvol, v nové znělce ukáže Jiřinu Bohdalovou (podrobněji v článku Karlovarský festival ocení kameramana Smutného, Bohdalová bude ve znělce). Kdo bude hlavní hvězdou přehlídky, organizátoři teprve prozradí.