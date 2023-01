Nový Festivalový most přes řeku Teplou vrací lázně do zlaté éry

„Není to kopie původního mostu, ale při tvorbě jeho podoby vycházela kancelář architektury města z historických zdrojů,“ konstatovala primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová (ANO). Obdobně tomu bylo i u vloni otevřené Goethově lávky.

První most v tomto místě vyrostl v roce 1880. „Tedy v době zlaté éry, neboli la belle epoque Karlových Varů. Vznikl v období, kdy byl starostou města pokrokový Eduard Knoll. Za jeho éry vyrostlo ve městě divadlo i Vřídelní i Mlýnská kolonáda,“ řekla k historii mostu primátorka.

Most s pořadovým číslem dva vznikl v roce 1967. Po pětapadesáti letech ovšem jeho konstrukce dožila. „Technický stav nosné konstrukce byl na šestce ze sedmistupňové škály. Tedy ve stavu těsně před uzavřením,“ popsal stav mostu radní a někdejší náměstek Petr Bursík (ANO).

Proto padlo rozhodnutí postavit most třetí. „Jeho nosná konstrukce vydrží sto let,“ slíbil při slavnostním otevření Petr Popsimov, manažer firmy Strabag, která byla dodavatelem stavby. Tu stihla dokončit za pět a půl měsíce.

Město za most zaplatilo 26 milionů korun bez daně. Provizorní konstrukce, po které jezdila auta v době výstavby nového mostu, zmizí do 31. ledna. Do předčasného užívání převzalo město novostavbu už před Vánoci. Je povolené do 30. června letošního roku. Do té doby zmizí i betonové bloky, které nyní vymezují prostor pro chodce. Nahradí je historizující zábradlí.

Nový Festivalový most se podle primátorky stane výchozím místem pro realizaci projektu Divadelního korza. „Budeme postupovat od Císařských lázní směrem ke Vřídelní kolonádě,“ upřesnila Pfeffer Ferklová.

Kancelář architektury města v současné době zpracovává projekt. V plánu pro letošní rok je úprava parku Karla IV. naproti Císařským lázním „Chtěli bychom, aby byly práce hotové do otevření Císařských lázní, tedy do letošního června,“ doplnila primátorka.

Další mosty za stamiliony korun

Do mostů investuje město v posledních letech stamiliony korun. Jejich stav byl totiž často tristní. To byl i případ Dvorského mostu. U něj, stejně jako u Festivalového mostu, padlo rozhodnutí o demolici a stavbě nového. Otevřený byl na podzim roku 2021. Přišel na více než 150 milionů korun.

Ještě dražší bude rekonstrukce Chebského mostu. Podle posledních odhadů by měla oprava stát více než 300 milionů korun. „Práce jsou naplánované na roky 2025 a 26. Letos bude pokračovat příprava na tuto akci,“ řekl první náměstek primátorky Tomáš Trtek (ANO).

Vedle toho ovšem letos město ze svého rozpočtu vyčlenilo 12 milionů korun na nutné opravy Ostrovského mostu. Tato investice by měla podle Trtka prodloužit jeho životnost o deset let. „Máme v plánu i dílčí opravy mostů a lávek ve městě. Žádná z těchto staveb není aktuálně ve stavu, který by ovlivnil dopravu v Karlových Varech,“ dodal Trtek.