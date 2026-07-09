Festivalový den kraje a města: dorazí tvůrci Lajny i úspěšní sportovci

Na pódiu u Vřídelní kolonády (Mattoni Life Bar Stage) se představí rocková kapela ze Sokolova Big Beat 69 a Hlavolamy, pětičlenná pop-rocková skupina ze západních Čech. Následovat bude rozhovor s tvůrci filmu „Lajna“, který právě vzniká v Mattoni aréně – režisérem Petrem Kolečkem, raperem Adamem Rohonym a producentem Danielem Strejcem.
Jak zůstat ve hře, prozradí hokejisté Jiří Černoch, Dominik Frodl a sportovní ředitel HC Energie Karlovy Vary Jiří Kalous. Nebudou chybět volejbalista Tomáš Koubek, šermíř Martin Rubeš a házenkářka Veronika Vávrová. Akci moderuje Aleš Háma, rodák z Karlových Varů.
„Chceme ukázat, že Karlovy Vary i Karlovarský kraj jsou jedinečným místem, které stojí nejen na historii a tradicích, ale především na inspirativních osobnostech dosahujících mimořádných úspěchů ve svých oborech,“ zve k návštěvě primátorka Andrea Pfeffer Ferklová.
Návštěvníci festivalu mohou navštívit i krajskou Relax zónu v parku za Vřídlem, v provozu každý festivalový den od 8 do 19 hodin. Nabízí zázemí, rozhovory a přednášky o zdravém životním stylu a duševním zdraví. Odborníci poradí, jak zvládat stres a pečovat o tělo