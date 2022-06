První ašský 1872 Fest nadchl aktéry i diváky, má šanci stát se tradicí

Hned na úvod se představil DJ Maniac, moderátor a producent, který objevil kouzlo klubové scény už před 17 lety. Ten prozradil, jaké novinky chystá a na co se v nejbližší době mohou jeho fanoušci těšit.

„Plánuji spíš nějakou studiovou práci, chtěl bych vydat nový mixtape, protože jsem vydal dvě CD Spinning Realness Vol.1 a Vol.2 a teď bych chtěl vydat i třetí díl. Mám už na něj připravený materiál, takže se budu snažit zlepšovat svoje skills v deejayingu,“ říká.

Po něm zahrála například karlovarská kapela Animal Resources, BigBand Šmeralka nebo třeba Lifelines, pětičlenná kapela z Liberce, hrající melodický hardcore s příměsí rocku. Publiku zahráli nejen známé hity, ale i některé novinky. „Teď hrajeme věci z nedávno vydaného alba, takže vlastně celý set byl na tom postavený,“ říká jeden z členů skupiny Lifelines.

Festivalovou atmosféru si pochvaloval i patriot z pražské Libně Erik Gábor alias Refew.

Nejvíce lidí však dorazilo na vrch Háj večer, kde se na hlavním pódiu krátce po 19. hodině představil Paulie Garand nebo PSH. Ti ocenili skvělé publikum.

„Show mě bavila, dobrá stage, dobrý zvuk, strašně fajn lidi. Takže určitě jsem rád, že jsme tady byli,“ říká Vladimír 518, člen kapely PSH. Také on prozradil další plány, které teď s kapelou chystá.

PSH zve do Varů

Už tuto sobotu se v Karlových Varech koná premiéra dokumentárního filmu s názvem PSH Nekonečný příběh, trojportrét z dílny režiséra Štěpána Foka Vodrážky, který mapuje nejen první pokusy o rap, ale i mejdany, slávu a méně příjemné okamžiky, kterými si všichni členové kapely museli ve své kariéře projít.

Při této příležitosti zve kapela všechny své příznivce na open air koncert na karlovarskou kolonádu. I přesto, že jejich label BiggBoss k minulému roku ukončil činnost, rozhodně prý nehodlají končit s kariérou. Naopak. Připravují nejen nové singly, ale i nová turné.

Celodenní show zakončili Funky Terrorist a Robin Zoot, rodák z Ústeckého kraje, jehož song Česká Floriida, na kterém spolupracoval také s ostrovským rodákem Kokym a Karlovarákem Yzomandiasem, má na Youtube už přes pět milionů zhlédnutí. Aktuálně navíc připravuje nové album, o kterém tvrdí, že má konečně všechno podle jeho představ – od samotného konceptu až po zvukové efekty. „Já na té hudbě miluji ten proces, to, co lidi nevidí. To, že to stojí čas, ty zážitky,“ říká Robin Pouzar alias Zoot.

Nechyběla ani afterparty v podání Christophera Kaufmana. 1872 Fest tak splnil očekávání organizátorů, kteří se už těší na příští ročník. Oslavy 150. výročí povýšení Aše na město tím ale zdaleka nekončí.