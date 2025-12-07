Dlouholetý Spa manažer Daniel Fajkus v rozhovoru pro iDNES.cz potvrdil, že sbírání inspirace v nejnovějších trendech, zohlednění zvýšeného zájmu klientů o zdravý životní styl či přibližování lázeňství mladší generaci je cestou, jak se odlišit od konkurence. „Kombinace západní konvenční medicíny s tou východní podle mě funguje nejlépe,“ vysvětlil manažer.
Můžete přiblížit historii hotelu Falkensteiner Spa Resort Mariánské Lázně?
Náš hotel se otevřel už před jednadvaceti lety. Od počátku byl zdravotnickým zařízením, kam si hosté jezdili především dát do pořádku zdraví a odpočinout si. V posledních sedmi letech ale přizpůsobujeme naši nabídku potřebám trhu a momentálním trendům. Nabízíme holistické (přístupy, které se zaměřují na celistvost a provázanost – ať už jde o zdraví, životní styl, nebo vzdělávání, pozn. red), wellness a longevity programy (programy zaměřené na prodloužení zdravého a aktivního života, pozn. red).
Kombinujeme tedy tradiční postupy s alternativními. V rámci klasických lázeňských domů jsme v tomto ohledu jedineční a v celé republice nenajdete podobnou nabídku. Zní to možná trochu nabubřele, ale je to fakt.
Zmínil jste alternativní léčebné postupy. Můžete být konkrétnější?
Byli jsme například první lázeňský dům v České republice, který před sedmi lety začal praktikovat japonskou metodu šinrin joku, tedy takzvané lesní koupání v rámci lesní terapie. Ve spolupráci s balneologickým ústavem iLab jsme v současnosti dokončili studii o vlivu této terapie na náš autonomní vegetativní systém. Velký potenciál vidím také v projektu longevity, který je na vzestupu. Zároveň ovšem nezapomínáme ani na klasické léčebné pobyty, kde využíváme naše tradiční přírodní zdroje jako minerální prameny nebo místní rašelinu. Velké oblibě se těší i kratší programy zaměřené na celkové zpomalení organismu, hlubokou duševní relaxaci a takzvané dobíjení baterek.
Zájem o fyzioterapii v lázeňství je velký, letní semestr ve Varech už naplnili
V čem spočívá projekt longevity?
S nadsázkou řečeno, nejlepší způsob jak přežít, je neumřít. Longevity je cestou, jak ukázat lidem, že mohou život prožít v dobré fyzické a duševní pohodě bez chronických nemocí. Jde o to, abyste si mohli i v pokročilém věku sami zavázat bez problému tkaničku, a s kamarádem zahrát milovaný tenis. Longevity je životní styl a nastavení mysli. Je to v podstatě aktivní prevence a snaha předejít problému ještě dřív, než se objeví. Na jedné straně využíváme bohatou diagnostiku jako například dechovou analýzu metabolismu pomocí německé technologie uVida, na druhé máme k dispozici procedury typu holistická masáž nebo terapie tibetskými miskami. Opět jde o mix západní konvenční medicíny s tou východní. To podle mě funguje nejlépe.
Kde hledáte pro tyto postupy inspiraci?
Hledáme ji v každodenním životě, světových trendech, ale i v komunikaci s hosty. Důležité je vystoupit z komfortní zóny, zajímat se o věci mimo pole vaší působnosti a nehledat jen sezonní nabídku. Je třeba vytvořit něco, co bude relevantní v různých obdobích, a můžete to aplikovat při naprosto odlišných situacích.
Domníváte se, že je zájem veřejnosti o zdravý životní styl větší, než býval?
Lidé se o sebe začínají konečně více starat. Největší oblibě se nyní těší procedury, které pomáhají redukovat stres. Snažíme se hosty nabádat, aby se více hýbali. U nás mají celý den k dispozici vybavenou posilovnu, tělocvičnu, venkovní platformu v parčíku a také bezplatné sportovní aktivity typu jóga, pilates, čchi-kung, aqua fit, nebo myofasciální trénink. Klientela se také částečně omladila. V počátcích mezi hosty jednoznačně převládala starší generace, která k nám jezdila opravovat či zachraňovat zdraví, a to především na doporučení obvodních lékařů. Dnes zde můžete mimo jiné vidět mladé páry, rodiny s dětmi, tedy mladší ročníky, které svoje zdraví nezachraňují, ale kultivují.
Složení klientely je generačním mixem. Převládají u vás spíše cizinci, či tuzemští hosté? Z kterého nejvzdálenějšího místa dorazili?
Ze začátku drtivě dominovala německá klientela. V období covidu si k nám ale našli cestu i tuzemští hosté, kteří zjistili, že i v západních Čechách se dají najít podobná místa odpočinku a nemusíte kvůli nim cestovat do zahraničí. Lidé přijíždějí z Dálného východu, Austrálie, Nového Zélandu, Ameriky. Nedávno tu byl pán z Kanady, kterému náš hotel jako jeden ze tří v Evropě doporučila umělá inteligence, když poptával klasické léčení a longevity. To je úžasné. Navíc byl tak spokojený, že za měsíc přijede znovu i se svojí přítelkyní. Hosté, kteří se rádi vracejí, jsou naše nejlepší vizitka a reklama.
O wellness je zájem, do prvního ročníku studia nastoupilo ve Varech 33 zájemců
Co se s hostům na Mariánských Lázních nejvíce libí?
Je to naprosto jedinečné místo. Malé, útulné a vůbec ne nudné. Na jedné straně nádherná architektura, zařazení na seznam UNESCO, a na druhou všudypřítomná zeleň, léčivé prameny a dechberoucí příroda. Les ve městě, město v lese, jak se vyznal ze své lásky k našemu městu Miroslav Horníček. Od roku 2023 jsme také klimatickými lázněmi, což znamená, že náš čistý vzduch opravdu léčí. Tuto kombinaci opravdu nikde jinde nenajdete.
Atraktivitu Mariánských Lázní dokládá i seznam významných hostů, kteří město navštěvují. Zavítaly některé osobnosti i do vašeho hotelu?
Náš hotel sídlí v historické secesní budově, která bývala koncem devatenáctého století hotelem Casino. Ten navštívilo mnoho známých osobností jako král valčíků Johann Strauss, který se zapisoval noty na své manžety, zatímco se oddával karetním hrám. Také dokonce popsal celé prostěradlo, aby mu neutekla žádná myšlenka. Pobýval zde také vynálezce Alfréd Nobel, a i jeho chování je v historických análech popisováno poněkud zvláštně.
I v současnosti k nám jezdí známé osobnosti. Zatímco třeba do Karlových Varů zavítají celebrity se takzvaně „nachytat“ a zviditelnit, u nás jsou spíše inkognito a nechtějí být rušeny. Pořádáme také nepravidelně besedy, kterých se v minulosti účastnil mimo jiné i bývalý velvyslanec v USA Michael Žantovský nebo spisovatelé Jiří Padevět či Jaroslav Kmenta.
Je v Mariánských Lázních nějaký problém, který by se mohl zlepšit?
Těch věcí je hned několik. Jedna z těch nejdůležitějších je určitě infrastruktura. Potom je opravdu nutná silná dlouhodobá koncepce, která by přibližovala lázně mladší generaci. Mám pořád pocit, že generace třicátníků a čtyřicátníků má slovo lázně spojené s takovým pejorativním nádechem. Něco ve smyslu: „Tam budu jezdit, až mi bude sedmdesát let.“ Lidově řečeno, když se řekne lázně, tak se hodně lidem možná vybaví trochu korpulentní starší člověk, co vstává z vany. Tak to ale určitě není. Mariánské Lázně jsou malebné město v chráněné krajinné oblasti s nádhernou přírodou, kde můžete pozvednout svoje zdraví.
V jedné z odpovědí jsme se dotkli covidu. Jak se hotelu podařilo vyrovnat s obdobím korony? Do vašeho podnikání se zřejmě negativně promítají také drahé energie nebo válka na Ukrajině. Snažíte se o rozvoj i v této náročné době?
Období korony nás stálo hodně peněz, ztratili jsme také skutečně velké množství klientů. Podařilo se nám ale získat i některé nové. Při nuceném utlumení činnosti jsme měli více času na promyšlení strategie do budoucna. Důležité je pochopit strukturu hostů, která se neustále mění, a to čím dál rychleji. Lidé si zamlouvají pobyty na poslední chvíli, mají zvýšený zájem o ty kratší. Jsou také náročnější. I proto jsme rádi, že náš hotel nezůstává na půli cesty, ale stále se vyvíjíme, sledujeme současné trendy a zajímají nás názory hostů. Domnívám se, že je důležité nežít ve vlastní bublině, ale stále hledat nové cesty. I tento postup pomáhá lépe zvládat problémy a turbulence, které zmiňujete v otázce.
Co je pro vás jako pro nestátní zdravotnické zařízení největší výzvou?
Určitě konkurence a nabídka, která se stále rozšiřuje. Jen v Mariánských Lázních, které mají patnáct tisíc obyvatel, je téměř padesát hotelů, které nabízejí lázeňské služby. Když to rozšíříte do celé republiky a přilehlých evropských států jako Německo, Slovensko, Rakousko, Polsko nebo Maďarsko, bavíme se o tisícovkách možností, které klienti při výběru pobytu mají. Proto musíte tvrdě pracovat každý den. Musíte být jedineční, to je ta cesta. Chceme lidem nabízet emoce a unikátnost.
Může k odlišení od konkurence pomoci i široká nabídka jídel pro vegetariány, alergiky či možnost se ubytovat se psy?
Je to přesně tak, jak jsem už avizoval. Cestou je, že budete dělat věci jinak než ostatní. Pryč jsou ty doby, když se připravovaly instantní postupy. Dnes se musí šít na míru a vše je od A do Z individualizované. V rámci léčení se snažíme opustit pasivní přístup a nahrazovat ho aktivním formou workshopů, interakcí hosta s terapeutem. Lidé jezdí často jen na tři čtyři dny, proto není času nazbyt.
S jakým předstihem je nutné si pobyt u vás zajistit?
Zájemcům bych doporučil se podívat na naši webovou stránku nebo se telefonicky spojit s rezervačním oddělením a vybrat si z naší bohaté nabídky. Poté jednoduchými kroky poptat nabídku a dostupnost. Pokud si nejsou jistí, nabízíme také nezávaznou online konzultaci, kde pomůžeme hostovi najít program, který přesně potřebuje. Není potřeba žádné doporučení nebo speciální předpříprava.
Mnoho podnikatelů zmiňuje, že je nejtěžší najít kvalitní tým spolehlivých lidí. Jak se vám to daří? Existují obory, kde byste uvítali na trhu práce širší nabídku žadatelů?
Ano, to je pravda. Díky otevřenému pracovnímu trhu, přehršli pracovních možností a přilehlým hranicím s Německem je stále těžší najít nové zaměstnance napříč spektrem pracovních pozic celého resortu. Snažíme se, aby naši zaměstnanci byli hrdí na to, že pracují ve firmě Falkensteiner a cítili, že jsou součástí něčeho velkého. Aby naši hosté cítili a vnímali naši filozofii „welcome home“, která je mířena i do řad zaměstnanců.
Kde byste rádi viděli pozici vašeho hotelu například za pět let? Jaký je prostor pro zlepšování?
Vylepšovat musíte každý den. Nezastavovat a nezpomalovat, protože jak říká klasik, spánek je bratranec smrti. Určitě bychom chtěli být nejen předním poskytovatelem zdravotnické péče v rámci regionu, ale v rámci celé republiky nebo lépe celé střední Evropy. Chceme být tím, kdo udává trendy a ne tím, kdo je jen následuje. Jedineční a plnící své sliby, které jsme dali našim hostům.