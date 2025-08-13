Získáním titulu se Cheb zařadí mezi dalších už asi šest tisíc evropských měst. Příští rok se tak v Chebu odehraje ještě více sportovních akcí, než tomu tradičně bývá. Město věří, že se mu podaří získat i dotace.
„Město může po celý příští rok tento titul používat, můžeme se seznámit s praxí v jiných městech v Evropě, můžeme navázat další kontakty na tato města, ale můžeme využít i dotační tituly, které se na budování nebo úpravy sportovišť vypisují,“ řekla mluvčí radnice Simona Liptáková, která byla i v týmu, který nominaci připravoval.
Kromě řady sportovních událostí, které se v Chebu konají už tradičně, se město zavázalo v příštím roce uspořádat i minimálně jednu větší sportovní akci s nadregionálním přesahem.
Chebské sportovní hry, které byly dosud menší akcí pro žáky základních škol, se tak v příštím roce přemění na akci, které se zúčastní i sportovci s dalších měst, včetně partnerských ze zahraničí.
V Chebu je registrováno na 3 200 členů sportovních spolků. Město se zhruba 33 tisíci obyvateli vydává na podporu sportu v několika dotačních programech okolo 20 milionů korun ročně.
Historické město ale také disponuje velkou škálou hřišť, od zimního a fotbalového stadionu přes moderní atletický areál nebo sportovní halu až po sportoviště určená pro menšinové sporty. Z Chebu také vzešla řada dnes špičkových sportovců.
Jak doplnil starosta Chebu Jan Vrba (ANO) strategií města není ani tak podpora jednoho či dvou klubů, které hrají nejvyšší soutěže, jako spíš otevírání možnosti pro každého, kdo chce sportovat, ať už si vybere některý z masových sportů nebo spíše okrajové sporty.
Po vzoru Evropského hlavního města kultury uděluje ACES titul Evropské hlavní město sportu od roku 2001. Letošním hlavním Evropským městem sportu je estonský Tallinn. Kromě hlavního se vyhlašují i další Města sportu.
Evropským městem sportu se mohou stát města s 25 tisíci až 500 tisíci obyvateli. Z těch českým to byl například Náchod, Nymburk, Svitavy a letos tento titul mají i nedaleké Mariánské Lázně.