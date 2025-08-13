Cheb je Evropským městem sportu 2026, titul oslaví řadou sportovních akcí

Autor: ,
  9:36
Město Cheb získalo titul Evropské město sportu 2026. Radnice o tom v úterý informovala na svých webových stránkách. Ocenění a titul uděluje organizace ACES Europe – European Capitals and Cities of Sport Federation (Asociace evropských hlavních měst a měst sportu).
Fotogalerie4

Chebské sportovní hry. | foto: Martin Stolař, MAFRA

Získáním titulu se Cheb zařadí mezi dalších už asi šest tisíc evropských měst. Příští rok se tak v Chebu odehraje ještě více sportovních akcí, než tomu tradičně bývá. Město věří, že se mu podaří získat i dotace.

„Město může po celý příští rok tento titul používat, můžeme se seznámit s praxí v jiných městech v Evropě, můžeme navázat další kontakty na tato města, ale můžeme využít i dotační tituly, které se na budování nebo úpravy sportovišť vypisují,“ řekla mluvčí radnice Simona Liptáková, která byla i v týmu, který nominaci připravoval.

Cheb začne opravovat knihovnu poškozenou požárem, potrvá to zhruba rok

Kromě řady sportovních událostí, které se v Chebu konají už tradičně, se město zavázalo v příštím roce uspořádat i minimálně jednu větší sportovní akci s nadregionálním přesahem.

Chebské sportovní hry, které byly dosud menší akcí pro žáky základních škol, se tak v příštím roce přemění na akci, které se zúčastní i sportovci s dalších měst, včetně partnerských ze zahraničí.

V Chebu je registrováno na 3 200 členů sportovních spolků. Město se zhruba 33 tisíci obyvateli vydává na podporu sportu v několika dotačních programech okolo 20 milionů korun ročně.

Chebské sportovní hry.
Zimní stadion v Chebu
Vizualizace nové podoby venkovních hřišť v areálu Lokomotivy Cheb
Chebský sportovní areál čekají opravy, přibudou i nová sportoviště. Na změnu se chystá i lanový park.
4 fotografie

Historické město ale také disponuje velkou škálou hřišť, od zimního a fotbalového stadionu přes moderní atletický areál nebo sportovní halu až po sportoviště určená pro menšinové sporty. Z Chebu také vzešla řada dnes špičkových sportovců.

Jak doplnil starosta Chebu Jan Vrba (ANO) strategií města není ani tak podpora jednoho či dvou klubů, které hrají nejvyšší soutěže, jako spíš otevírání možnosti pro každého, kdo chce sportovat, ať už si vybere některý z masových sportů nebo spíše okrajové sporty.

Aby v rodinách nechyběli babička s dědou. V Chebu chystají adopci prarodičů

Po vzoru Evropského hlavního města kultury uděluje ACES titul Evropské hlavní město sportu od roku 2001. Letošním hlavním Evropským městem sportu je estonský Tallinn. Kromě hlavního se vyhlašují i další Města sportu.

Evropským městem sportu se mohou stát města s 25 tisíci až 500 tisíci obyvateli. Z těch českým to byl například Náchod, Nymburk, Svitavy a letos tento titul mají i nedaleké Mariánské Lázně.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Pec zachraňuje deset let. Nevěděl jsem, co mě čeká, vzpomíná na začátky patriot

Jen zarostlý kopec s pozůstatky zdiva, které nebylo přes nálety stromů a keřů vůbec vidět. Tak ještě nedávno vypadalo místo, kde stojí historická vysoká pec v Šindelové na Sokolovsku. Na první pohled...

Tragédie v Karlových Varech, turistka zemřela po pádu ze schodů u hotelu

Tragicky skončila návštěva turistky v Karlových Varech. Osmačtyřicetiletá žena se smrtelně zranila, když zakopla a spadla ze schodů u hotelu. Případem se zabývali i policisté, kteří ale předběžně...

Kolemjdoucí stočil řeč na sex, pak ženu před očima jejího synka zkusil znásilnit

Dramatické chvíle prožila na sklonku července žena v Chodově na Sokolovsku. Během procházky se k ní připojil muž, který se ji snažil znásilnit. A to před zraky jejího pětiletého syna. Ženu povalil na...

Na fotbalové hřiště se vřítilo auto, řidič vystřelil z plynovky. Šlo mi o život, tvrdí

Střelbou z plynové pistole vygradoval v sobotu večer spor dvou znepřátelených skupin v Toužimi. Po fotbalovém zápase vjelo na místní hřiště auto, kde jeho řidič vystřelil z plynové pistole. Šofér se...

Zájem o lety z Karlových Varů roste, příští rok přibudou další destinace

Letiště Karlovy Vary hlásí nebývalý zájem o přepravu do dovolenkových destinací v Bulharsku a Turecku. Lety do Antalye a Burgasu jsou zpravidla plně obsazené. Pro příští rok proto Karlovarský kraj...

Cheb je Evropským městem sportu 2026, titul oslaví řadou sportovních akcí

Město Cheb získalo titul Evropské město sportu 2026. Radnice o tom v úterý informovala na svých webových stránkách. Ocenění a titul uděluje organizace ACES Europe – European Capitals and Cities of...

13. srpna 2025  9:36

Řidič se po divoké honičce s policií snažil hlídce u kolejiště zmizet po svých

V dramatickou honičku se změnila rutinní silniční kontrola v Karlových Varech. Řidič namísto aby zastavil, začal hlídce ujíždět. Pronásledování skončilo až v Chodově, kde se ještě muž pokusil...

12. srpna 2025  11:56

Týdenní odstávka se protáhla. Bazén v lázních se otevře na začátku září

Na téměř dva měsíce se plánovaně protáhla každoroční týdenní odstávka bazénu v karlovarských Alžbětiných lázních. Po nutných opravách, kvůli kterým bylo nutné bazén úplně vypustit, se začne pomalu...

12. srpna 2025

Na fotbalové hřiště se vřítilo auto, řidič vystřelil z plynovky. Šlo mi o život, tvrdí

Střelbou z plynové pistole vygradoval v sobotu večer spor dvou znepřátelených skupin v Toužimi. Po fotbalovém zápase vjelo na místní hřiště auto, kde jeho řidič vystřelil z plynové pistole. Šofér se...

11. srpna 2025  15:54

Ztráta Sokolovské uhelné přesáhla dvě miliardy, klesá i počet zaměstnanců

Skupina firem Sokolovské uhelné skončila loni ve ztrátě téměř 2,2 miliardy korun. V roce 2023 byla v zisku 885 milionů. Skupině výrazně klesly tržby na 5,2 miliardy korun z předloňských téměř 11...

11. srpna 2025  11:29

Kdysi vedl k útočišti šlechtičny, teď po mostku chodí svatební průvody

Upravené cestičky pod korunami vzrostlých stromů, ukázky zahradní architektury, řada drobných staveb, památek a soch. Nechybí vodní plochy, skalnaté rokle i romantické vyhlídky. Parku kolem zámku...

11. srpna 2025  9:54

Karlovarský kraj podpoří filmaře, kteří budou natáčet v regionu. Rozdá miliony

Třicet milionů korun plánuje Karlovarský kraj nabídnout filmovým a televizním produkcím, aby v regionu natáčely. Cílem je propagace zajímavých a výjimečných lokací v regionu, ale i nárůst služeb díky...

10. srpna 2025  6:34

Pec zachraňuje deset let. Nevěděl jsem, co mě čeká, vzpomíná na začátky patriot

Jen zarostlý kopec s pozůstatky zdiva, které nebylo přes nálety stromů a keřů vůbec vidět. Tak ještě nedávno vypadalo místo, kde stojí historická vysoká pec v Šindelové na Sokolovsku. Na první pohled...

9. srpna 2025  8:21

Obec Slatina zanikla kvůli železné oponě, rodáci na ni ale nezapomněli

Na samotné hranici s Německem, šest kilometrů západně od Tří Seker na Chebsku, ležela vesnice Slatina, německy Lohhäuser. Těsně po druhé světové válce tu ve více než dvou desítkách domů žilo téměř...

8. srpna 2025  10:34

Kolemjdoucí stočil řeč na sex, pak ženu před očima jejího synka zkusil znásilnit

Dramatické chvíle prožila na sklonku července žena v Chodově na Sokolovsku. Během procházky se k ní připojil muž, který se ji snažil znásilnit. A to před zraky jejího pětiletého syna. Ženu povalil na...

7. srpna 2025  13:30

Zájem o lety z Karlových Varů roste, příští rok přibudou další destinace

Letiště Karlovy Vary hlásí nebývalý zájem o přepravu do dovolenkových destinací v Bulharsku a Turecku. Lety do Antalye a Burgasu jsou zpravidla plně obsazené. Pro příští rok proto Karlovarský kraj...

7. srpna 2025  9:08

Tragédie v Karlových Varech, turistka zemřela po pádu ze schodů u hotelu

Tragicky skončila návštěva turistky v Karlových Varech. Osmačtyřicetiletá žena se smrtelně zranila, když zakopla a spadla ze schodů u hotelu. Případem se zabývali i policisté, kteří ale předběžně...

6. srpna 2025  10:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.