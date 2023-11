Který národ by si takové vraždění nechal líbit, říká přeživší Osvětimi Erbenová

Perzekuce a život v terezínském ghettu, pobyt v několika koncentračních táborech, pochod smrti, ztráta rodičů a pronásledování komunisty. Následně emigrace do Izraele a teď další válečné hrůzy způsobené palestinským teroristickým hnutím Hamás. Na jeden život se toho zdá až příliš. Nic z toho třiadevadesátiletou Evu Erbenovou nezlomilo. Rodačka z Děčína a bývalá ošetřovatelka nemocnice v izraelském Aškelonu přednedávnem přiletěla vládním speciálem do Prahy převzít cenu Gratias agit za to, že v zahraničí šíří dobré jméno Česka.

Když se zeptáte v Gaze pětiletého dítěte ve školce, čím by chtělo být, tak řekne, že sebevražedný atentátník. Stejně staré dítě v Izraeli chce být astronaut.